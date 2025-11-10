O melodie country generată de Inteligență Artificială (IA) ocupă primul loc în topul de specialitate Billboard
Postat la: 10.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Odată cu progresele tehnologice ale AI, multe dintre "compozitiile muzicale" sunt aproape imposibil de distins de cele reale, ceea ce reprezintă în mod evident un risc pentru artiștii, compozitorii și fanii care apreciază arta adevărată mai mult decât produsele IA.
Mulți artiști s-au pronunțat împotriva melodiilor generate de IA care încearcă să le copieze vocile, Tennessee adoptând chiar o lege pentru a preveni răspândirea acestor „deep fakes". Dar când vine vorba de crearea de muzică originală în întregime cu ajutorul IA, nu există multe bariere la intrare - ceea ce înseamnă că vom vedea acest lucru întâmplându-se din ce în ce mai des.
Melodia numărul 1 în topul Billboard Country Digital Song Sales din această săptămână este o melodie intitulată „Walk My Walk", interpretată de un artist numit Breaking Rust. Dacă nu ați auzit niciodată de Breaking Rust, asta pentru că nu este un artist real. Melodia este atribuită unei persoane numite Aubierre Rivaldo Taylor, care se află și în spatele unui „artist" numit Defbeatsai.
În timp ce pagina de Instagram a lui Defbeatsai dezvăluie că melodiile sunt generate de IA, pagina de Instagram a lui Breaking Rust le descrie doar ca „Outlaw Country" și „Soul Music for Us", fără a menționa că muzica este creată în întregime de o mașină. Billboard a recunoscut acest lucru într-un articol publicat săptămâna aceasta despre alți artiști IA care apar în topuri. Breaking Rust a strâns peste 30.000 de urmăritori pe Instagram de când s-a alăturat pe 15 octombrie, deși o privire rapidă asupra urmăritorilor și comentariilor sugerează că mulți dintre aceștia ar putea fi și ei roboți.
Dar și mai îngrijorător este faptul că Breaking Rust are până la 1,8 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Pentru comparație, Colby Acuff, un artist real care își pune sufletul în munca sa de o viață și care tocmai a lansat un album incredibil luna trecută, are puțin peste un milion de ascultători lunari. Charley Crockett, care lansează muzică nouă într-un ritm atât de rapid încât nici măcar un computer nu ar putea ține pasul, are doar 1,4 milioane de ascultători lunari.
O altă problemă este că aceste melodii generate de IA atrag atenția - și banii - de la compozitorii și artiștii reali. Ella Langley se află imediat în spatele Breaking Rust, pe locul 2 în topul Billboard Country Digital Song Sales, cu ultimul ei single, „Choosin' Texas", ceea ce înseamnă că ar fi avut cea mai ascultată melodie din top dacă nu ar fi fost o melodie generată de IA care este promovată de streamuri și urmăritori falși.
Nu este o problemă specifică muzicii country. Billboard a identificat cel puțin șase „artiști IA sau asistați de IA" care au intrat în topuri în ultimele luni. Și chiar și ei recunosc că numărul ar putea fi mai mare, deoarece în zilele noastre este foarte dificil să identifici melodiile generate de AI. Dar nu pare că Billboard are vreo problemă cu această tendință sau vreun plan de a distinge melodiile create de IA de cele create de artiști reali, vii și care respiră.
Ne îndreptăm cu pași repezi către un moment în care industria muzicală, de la platformele de streaming până la topurile săptămânale, nu îi recompensează pe cei care creează cea mai bună muzică și obțin cele mai multe redări/vânzări (ceea ce în sine este un indicator teribil pentru calitatea muzicii), ci poate înlocui artiștii reali cu muzică generată de IA, care poate fi produsă mult mai repede decât poate un artist să compună, să înregistreze și să lanseze o melodie.
În cele din urmă, cei care sunt afectați de ascensiunea IA sunt artiștii și fanii. Platformei Spotify nu-i pasă, pentru că atâta timp cât o ascultați, ei câștigă bani. Și nu va trece mult timp până când vom vedea și casele de discuri promovându-și propriii „artiști" IA, pentru că și pentru ele este o sursă ușoară de bani. Nu putem continua să încurajăm crearea de melodii generate de IA în detrimentul artiștilor reali care compun muzică. Dar, din păcate, se pare că exact asta face Billboard cu topul său.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cât a slăbit Dan Alexa după Asia Express și după un divorț: "Aveam 92 de kilograme când am plecat, am slăbit foarte mult"
Dan Alexa a avut parte de o schimbare spectaculoasa de imagine dupa participarea la Asia Express 2025. Fostul fotbalist ...
-
Mai puțin de 6 ore pe noapte îți pot scurta viața cu 15 ani. Orele pierdute de somn în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend
Orele de somn pierdute in timpul saptamanii nu pot fi "recuperate" dormind mai mult in weekend, avertizeaza specialiștii ...
-
Auzim tot mai des despre "Rezistența la insulină": Cum o poți recunoaște și care sunt cauzele
Rezistența la insulina este una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate din ultimii ani, afectand tot mai mulți r ...
-
Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitv la închisoare
Cantarețul de manele Dani Mocanu a primit o condamnare definitiva la 4 ani de inchisoare. Hotararea a fost pronunțata jo ...
-
„E ok să mergi beat pe bicicletă, nu?" - cea mai tare carte de cutură auto de pe piata
Christoph Flittner, un instructor auto din districtul Erding, Germania, a devenit un adevarat fenomen online. Cu aproape ...
-
Jador s-a enervat și a plecat de pe scenă în timpul concertului. Si-au batut joc de el
Jador a trecut prin momente neplacute in timpul unui concert susținut in Olanda. La scurt timp dupa ce a urcat pe scena ...
-
Si, totusi a existat! „Giganta Mărilor" - femeia pe care istoria n-a putut s-o prindă
Se spune ca intr-un secol in care oamenii erau masura tuturor lucrurilor, s-a ivit o femeie care nu putea fi masurata. N ...
-
Marea greșeală pe care o faci dacă păstrezi laptele pe ușa frigiderului
Deși frigiderele sunt proiectate cu spații dedicate - alveole pentru oua, locuri pentru sticlele de lapte sau unt, care ...
-
Nu te-ai fi gandit ca asta e cea mai bună brânză pentru oase puternice si sanatate maximă
Din pacate, osteoporoza reprezinta o amenințare reala pentru femeile și barbații mai in varsta. Este o boala care se dez ...
-
Nu mai combina aceste medicamente cu cafea. Efectele adverse apar în scurt timp și se dublează toxicitatea
Chiar și o singura ceașca de cafea poate influența modul in care organismul absoarbe sau metabolizeaza anumite medicamen ...
-
Tiganii au furat acoperișul din cupru al vilei din Herculane în care a locuit împărăteasa Elisabeta "Sissi" a Austriei!
Vila Elisabeta din Herculane este unul dintre cele mai cunoscute monumente din stațiune și poarta numele celebrei person ...
-
Vitamina C nu ajută la răceală - arată un nou studiu. În schimb provoacă probleme renale grave
Deși vitamina C este esențiala pentru funcționarea normala a sistemului imunitar, studiile arata ca suplimentele nu prev ...
-
Cazul cimpanzeului războinic ca in "Planeta maimultelor" - premedita atacurile cu pietre asupra vizitatorilor si avea diverse strategii
La sfarșitul anilor '90, vizitatorii gradinii zoologice Furuvik din Gävle, Suedia, puteau avea parte de o surpriza ...
-
Botezatu intră pe ușa din dos! Lovitura de "pedeapsă" la Asia Express 2025 pentru echipa salvata de la eliminare
În timp ce echipele de la Asia Express 2025 se apropie cu pași repezi de marea finala, show-ul de la Antena 1 a pr ...
-
Artanu are prima declarație după ce s-a spus că a hărțuit o tânără într-un local: "O vedeam mai așa, mai îngândurată..."
Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan), acuzat ca ar fi harțuit o tanara intr-un loca ...
-
Warren Buffett a explicat concret cum ar transforma 10.000 de dolari în 30 de miliarde dacă ar trebui să o ia de la capăt
Majoritatea oamenilor pun intrebari banale la intalnirile acționarilor. Un barbat din New York nu a facut asta. S-a ridi ...
-
Ce e trendul „mukbang" care a ucis deja influenceri - Mănâncă până la epuizare, iar copiii îi privesc fascinați!
E șocant sa vezi tineri care mananca ardei iute ca pe mere, cartofi prajiți in cantitați industriale sau sosuri fluoresc ...
-
De ce își otrăveau femeile din Franța bărbații aducandu-i la limita dintre viață și moarte
În Evul Mediu, in Franța, femeile obișnuiau sa puna o otrava ușoara in micul dejun al soților lor dimineața, Fireș ...
-
ChatGPT i-a adus unei femei din Michigan numerele câștigătoare la loto. Cât a câștigat și avertismentul Loteriei
O femeie din Michigan, SUA, a devenit norocoasa caștigatoare a 100.000 de dolari la loteria Powerball, dupa ce a ales sa ...
-
O sibiancă face bani din ciulinii Bărăganului. Creează buchete și aranjamente florale: "E o plantă pe cât de nedorită, pe atât de frumoasă dacă știi să o pui în valoare"
În urma cu aproape cinci ani de zile o cisnadianca i-a anunțat pe funcționarii din localitate ca vrea sa cultive c ...
-
S-a dat drept nevăzător timp de peste 50 de ani și a luat peste 1 milion de euro dar s-a dat singur de gol și acum riscă o pedeapsă uriașă
Un barbat de 70 de ani din Italia a intrat in vizorul anchetatorilor, fiind acuzat ca a fraudat sistemul de pensii. Dupa ...
-
Cazul Șeicului-fake: Cum a reusit un simplu mic-dejun sa-l dea de gol pe escrocul care a păcalit zeci de miliardari autentici
Ani de zile, un barbat a pretins ca este un șeic bogat, reușind astfel sa pacaleasca zeci de miliardari și investitori d ...
-
Male - o capitală la limită: cum reușește un sfert de milion de oameni să trăiască pe o insuliță minusculă?
O farama de pamant in mijlocul nesfarșitului Ocean Indian. Fara rauri, fara campuri, fara paduri. Doar o rețea densa de ...
-
Fata care s-a transformat în trei băieți: identitatile inselătoare au atacat sexual alte adolescente
O poveste șocanta in care o femeie „inșelatoare și mincinoasa" a folosit identitați masculine false pentru a ataca ...
-
De ce se numește „Bohemian Rhapsody"? De ce durează exact 5 minute și 55 de secunde? Despre ce este de fapt acest cântec?
Single-ul Queen a fost auzit pentru prima data pe 31 octombrie 1975. Se intituleaza „Bohemian Rhapsody" deoarece & ...
-
Giovanni Becali face dezvăluiri din pușcărie: De ce a vomitat Cristi Borcea în prima zi și legătura cu Elena Udrea
Impresarul Giovanni Becali a dezvaluit mai multe povești legate de viața sa in inchisoare, alaturi de alte nume mari din ...
-
O viperă a mușcat un bărbat beat și a murit. Reptila si-a gasit sfârsitul intoxicata cu alcool
Stef Radulic, in varsta de 42 de ani, se intorcea acasa dupa o intalnire de afaceri. Barbatul era beat mort și nu a obse ...
-
Mai tare ca Aramis: Scandal sexual cu un episcop care a fost prins cu 17 amante. O călugăriță l-a pârât din cauză că era geloasă pe o avocată
Un scandal de proporții lovește Biserica Catolica din Peru, dupa ce episcopul Ciro Quispe López, acuzat ca ar fi ...
-
S-a aflat sub ce nume se ascund Ivan și Vladimir, singurii băieți ai lui Putin. Mama copiilor, celebra gimnastă Alina Kabaeva
Cei doi fii ai lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva au primit nume de familie false și sunt menționați in documente d ...
-
Ce să mănânci, pe înțelesul tuturor. Densitate nutritiva și densitate energetică: micro și macro nutrienti, calorii, toxine
Densitate nutritionala Densitatea nutritionala ne spune cat dintr-un nutrient, toxina sau antinutrient avem intr-o anumi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu