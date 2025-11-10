O melodie country generată de Inteligență Artificială (IA) ocupă primul loc în topul de specialitate Billboard

Odată cu progresele tehnologice ale AI, multe dintre "compozitiile muzicale" sunt aproape imposibil de distins de cele reale, ceea ce reprezintă în mod evident un risc pentru artiștii, compozitorii și fanii care apreciază arta adevărată mai mult decât produsele IA.

Mulți artiști s-au pronunțat împotriva melodiilor generate de IA care încearcă să le copieze vocile, Tennessee adoptând chiar o lege pentru a preveni răspândirea acestor „deep fakes". Dar când vine vorba de crearea de muzică originală în întregime cu ajutorul IA, nu există multe bariere la intrare - ceea ce înseamnă că vom vedea acest lucru întâmplându-se din ce în ce mai des.

Melodia numărul 1 în topul Billboard Country Digital Song Sales din această săptămână este o melodie intitulată „Walk My Walk", interpretată de un artist numit Breaking Rust. Dacă nu ați auzit niciodată de Breaking Rust, asta pentru că nu este un artist real. Melodia este atribuită unei persoane numite Aubierre Rivaldo Taylor, care se află și în spatele unui „artist" numit Defbeatsai.

În timp ce pagina de Instagram a lui Defbeatsai dezvăluie că melodiile sunt generate de IA, pagina de Instagram a lui Breaking Rust le descrie doar ca „Outlaw Country" și „Soul Music for Us", fără a menționa că muzica este creată în întregime de o mașină. Billboard a recunoscut acest lucru într-un articol publicat săptămâna aceasta despre alți artiști IA care apar în topuri. Breaking Rust a strâns peste 30.000 de urmăritori pe Instagram de când s-a alăturat pe 15 octombrie, deși o privire rapidă asupra urmăritorilor și comentariilor sugerează că mulți dintre aceștia ar putea fi și ei roboți.

Dar și mai îngrijorător este faptul că Breaking Rust are până la 1,8 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Pentru comparație, Colby Acuff, un artist real care își pune sufletul în munca sa de o viață și care tocmai a lansat un album incredibil luna trecută, are puțin peste un milion de ascultători lunari. Charley Crockett, care lansează muzică nouă într-un ritm atât de rapid încât nici măcar un computer nu ar putea ține pasul, are doar 1,4 milioane de ascultători lunari.

O altă problemă este că aceste melodii generate de IA atrag atenția - și banii - de la compozitorii și artiștii reali. Ella Langley se află imediat în spatele Breaking Rust, pe locul 2 în topul Billboard Country Digital Song Sales, cu ultimul ei single, „Choosin' Texas", ceea ce înseamnă că ar fi avut cea mai ascultată melodie din top dacă nu ar fi fost o melodie generată de IA care este promovată de streamuri și urmăritori falși.

Nu este o problemă specifică muzicii country. Billboard a identificat cel puțin șase „artiști IA sau asistați de IA" care au intrat în topuri în ultimele luni. Și chiar și ei recunosc că numărul ar putea fi mai mare, deoarece în zilele noastre este foarte dificil să identifici melodiile generate de AI. Dar nu pare că Billboard are vreo problemă cu această tendință sau vreun plan de a distinge melodiile create de IA de cele create de artiști reali, vii și care respiră.

Ne îndreptăm cu pași repezi către un moment în care industria muzicală, de la platformele de streaming până la topurile săptămânale, nu îi recompensează pe cei care creează cea mai bună muzică și obțin cele mai multe redări/vânzări (ceea ce în sine este un indicator teribil pentru calitatea muzicii), ci poate înlocui artiștii reali cu muzică generată de IA, care poate fi produsă mult mai repede decât poate un artist să compună, să înregistreze și să lanseze o melodie.

În cele din urmă, cei care sunt afectați de ascensiunea IA sunt artiștii și fanii. Platformei Spotify nu-i pasă, pentru că atâta timp cât o ascultați, ei câștigă bani. Și nu va trece mult timp până când vom vedea și casele de discuri promovându-și propriii „artiști" IA, pentru că și pentru ele este o sursă ușoară de bani. Nu putem continua să încurajăm crearea de melodii generate de IA în detrimentul artiștilor reali care compun muzică. Dar, din păcate, se pare că exact asta face Billboard cu topul său.