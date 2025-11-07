Auzim tot mai des despre "Rezistența la insulină": Cum o poți recunoaște și care sunt cauzele
Postat la: 07.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Rezistența la insulină este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate din ultimii ani, afectând tot mai mulți români, inclusiv tineri aparent sănătoși. Este o afecțiune metabolică în care celulele corpului nu mai răspund eficient la insulină, hormonul produs de pancreas care permite glucozei (zahărului) să intre în celule pentru a fi folosită ca energie.
Când acest mecanism se deteriorează, pancreasul este forțat să producă tot mai multă insulină, pentru a menține glicemia sub control. În timp, organul se epuizează, iar nivelul zahărului din sânge începe să crească - deschizând drumul către prediabet, diabet de tip 2 și boli cardiovasculare.
Cauzele nu sunt complet cunoscute, însă medicii vorbesc despre o combinație periculoasă între factori genetici și stil de viață dezechilibrat. Printre cei mai importanți factori se numără:
- Obezitatea abdominală (grăsimea viscerală) - țesutul adipos din jurul organelor eliberează substanțe inflamatorii care perturbă acțiunea insulinei.
- Sedentarismul - lipsa mișcării scade sensibilitatea celulelor la insulină.
- Dieta dezechilibrată, bogată în zaharuri rafinate, produse procesate, făină albă și grăsimi saturate.
- Predispoziția genetică - dacă părinții sau frații suferă de diabet, riscul este dublu.
- Vârsta și stresul cronic - metabolismul devine mai lent odată cu înaintarea în vârstă, iar cortizolul (hormonul stresului) crește glicemia.
„Rezistența la insulină este o tulburare metabolică tăcută. Poate evolua ani la rând fără simptome evidente, dar efectele se acumulează zilnic", explică endocrinologii.
Deși la început nu provoacă simptome clare, există câteva semnale pe care organismul le trimite:
- Creșterea în greutate, mai ales în zona abdominală;
- Pofte accentuate de dulce și carbohidrați;
- Oboseală permanentă, chiar și după un somn odihnitor;
- Tensiune arterială crescută;
- Îngroșarea și închiderea la culoare a pielii în anumite zone (gât, axile, inghinal) - afecțiune numită acanthosis nigricans.
Aceste semne nu trebuie ignorate. În lipsa unei evaluări medicale, afecțiunea poate evolua lent către diabet de tip 2. Vestea bună este că rezistența la insulină poate fi prevenită și chiar reversibilă prin măsuri simple, aplicate consecvent. Medicii recomandă o abordare completă, care să includă alimentația, mișcarea, somnul și gestionarea stresului:
1. Dietă echilibrată și naturală
Alege alimente integrale, bogate în fibre, proteine slabe și grăsimi sănătoase. Fructele, legumele, cerealele integrale, peștele, ouăle, avocado, nucile și semințele ar trebui să fie baza meniului zilnic. Redu consumul de zahăr, sucuri carbogazoase, produse de patiserie și fast-food, care provoacă oscilații mari ale glicemiei.
2. Mișcare zilnică
Chiar și 30 de minute de activitate moderată pe zi pot face o diferență semnificativă. Combinația ideală: exerciții cardio (mers alert, înot, bicicletă) + antrenamente de forță, care cresc masa musculară și sensibilitatea la insulină.
3. Controlul greutății
Scăderea chiar și a 5-10% din greutatea corporală reduce drastic riscul de diabet. Grăsimea viscerală este cea mai periculoasă pentru sistemul metabolic.
4. Somn și odihnă
Somnul insuficient perturbă hormonii care controlează apetitul și glicemia. Medicii recomandă 7-9 ore de somn pe noapte, la ore constante, pentru echilibru hormonal.
5. Gestionarea stresului
Stresul prelungit crește nivelul de cortizol, hormon care crește glicemia și favorizează depunerea de grăsime abdominală. Tehnici simple precum respirația conștientă, yoga sau plimbările zilnice pot avea un efect major asupra echilibrului hormonal.
În timpul sarcinii, corpul femeii trece prin modificări hormonale semnificative. Printre ele, creșterea hormonilor produși de placentă poate provoca rezistență temporară la insulină, menită să asigure fătului un aport constant de glucoză. În unele cazuri, acest mecanism natural scapă de sub control și duce la diabet gestațional.
Aproximativ 10% dintre femeile însărcinate dezvoltă această formă de diabet. De regulă, apare în trimestrul al doilea sau al treilea, fiind diagnosticat prin testul de toleranță la glucoză între săptămânile 24-28 de sarcină.
Dacă valorile depășesc 190 mg/dL, se confirmă diabetul gestațional. Femeile afectate trebuie să-și monitorizeze glicemia de mai multe ori pe zi și, în unele cazuri, să primească tratament cu insulină (care nu trece bariera placentei, deci nu afectează fătul).
După naștere, rezistența la insulină dispare, însă femeile care au avut diabet gestațional rămân cu un risc crescut de a dezvolta diabet de tip 2 în următorii ani, motiv pentru care sunt recomandate controale periodice.
- Rezistența la insulină evoluează lent, dar consecințele pot fi dramatice.
- Depistarea timpurie, prin analize simple de sânge (glicemie, insulină, HOMA-IR, hemoglobină glicozilată), permite intervenția înainte ca boala să devină ireversibilă.
- Prevenția este întotdeauna mai eficientă și mai ieftină decât tratamentul.
- Rezistența la insulină este o afecțiune „tăcută", dar cu efecte majore asupra sănătății. Prin mișcare, alimentație corectă, somn și controlul stresului, organismul poate redeveni sensibil la insulină și poate evita instalarea diabetului. Este o bătălie pe care o poți câștiga, dar numai dacă o începi la timp.
