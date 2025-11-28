După o săptămână de tăcere, senatoarea POT, atacată cu ranga din gelozie, vorbește: „Suntem prieteni și atât"

La numai o săptămână după incidentul violent din parcarea unui ansamblu rezidențial din București, senatoarea POT Valentina Aldea și femeia care ar fi agresat-o au ajuns din nou față în față, de această dată în sala de judecată. Parlamentara a cerut prelungirea ordinului de protecție, în timp ce anchetatorii lucrează deja la trei dosare penale deschise în urma confruntării.

Senatoarea POT a vorbit despre incident și despre presupusa ei relație cu bărbatul în jurul căruia a pornit conflictul. Parlamentara respinge categoric acuzațiile făcute de soția acestuia și susține că este, de fapt, victima unei agresiuni motivate de gelozie.

Între timp, scandalul a escaladat spectaculos: femeia acuzată de lovire a depus la DNA o plângere în care o acuză pe Aldea că ar fi „amanta soțului ei".

Înainte de proces, femeia acuzată a transmis pentru Antena3 CNN că așteaptă verdictul cu calm: „Indiferent de ceea ce s-ar întâmpla, e ceea ce trebuie să se întâmple. Cred că deciziile vor fi corecte".

Ea a adăugat că nu va contesta măsurile dispuse de procurori:

„Nu o deranjează" cele două restricții impuse - ordinul de protecție și controlul judiciar - și afirmă că le va accepta și pe cele ce ar putea urma.

Senatoarea: „Se pare că am fost o victimă"

De cealaltă parte, Valentina Aldea susține că întreaga situație a fost provocată de un acces de gelozie nejustificată:

„Se pare că am fost o victimă și, mai departe, lăsăm instanța să decidă."

Parlamentara refuză categoric acuzațiile legate de o presupusă relație secretă cu soțul femeii: „Suntem prieteni și atât. Nu am lezat familia nimănui. Bănuiesc că tot această persoană a încercat să mă denigreze în acel scandal cu videochat-ul. Țin să spun public că nu sunt eu acea persoană".

Incidentul a avut loc în Sectorul 6, când senatoarea se afla la domiciliul bărbatului implicat în conflict. Soția acestuia ar fi izbucnit la vederea mașinii parlamentarei parcată în fața imobilului.

Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi lovit autoturismul, ar fi rupt oglinzile, iar ulterior ar fi atacat-o fizic pe Aldea. Confruntarea s-a transformat rapid într-o scenă violentă: femeia de 43 de ani i-ar fi aplicat senatoarei o lovitură peste mână cu o bară metalică, apoi ar fi continuat cu palme și smuls de păr.

Toți cei trei protagoniști ai scandalului - senatoarea, femeia agresivă și soțul aflat în centrul conflictului - au fost audiați. Agresoarea a fost plasată deja sub control judiciar pentru 60 de zile, iar investigațiile privind relațiile dintre cei implicați și acuzațiile depuse la DNA sunt în plină desfășurare.