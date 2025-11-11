Nu mai scapi de praful din casă? O sa te surprindă să afli de unde provine de fapt. Iata ce ai de facut ca sa scapi de el

Nivelurile de poluanți din aerul interior sunt adesea de două până la cinci ori mai mari decât cele din aerul exterior, potrivit Agenției pentru Protecția Mediului din SUA. Acest lucru înseamnă că, chiar și după curățenie, aerul din interior conține particule microscopice. Dar de unde provin acestea?

Experții evidențiază surse surprinzătoare de praf, precum și modalități de a le elimina și de a îmbunătăți calitatea aerului din casă:

Mary Gagliardi - cercetător și expert în curățenie la Clorox

Petya Holevich - expert în curățenie și supervizor la Fantastic Services (Marea Britanie)

Dr. Megan McCarty - alergolog, Lehigh Valley Health Network

Michael Rubino - specialist certificat în eliminarea mucegaiului și fondator HomeCleanse

1. Particule din exterior

Oamenii sunt de obicei familiarizați cu sursele principale de praf din casă: celule moarte ale pielii, păr și scuame de animale, materie de acarieni, praf și murdărie adusă de încălțăminte. „Ceea ce nu se observă întotdeauna sunt particulele venite din exterior, care pătrund în casă ori de câte ori se deschide o ușă sau o fereastră", spune Mary Gagliardi. Polenul este un tip comun de particule din exterior, la fel ca fumul sau particulele rezultate din arderea combustibililor (de la trafic sau fabrici).

„Aceste particule negre care se depun pe pervazurile ferestrelor pot intra și ele în casă", explică Gagliardi. Funinginea și cenușa produse de arderea lemnului se pot acumula în timpul iernii, când oamenii folosesc șemineul. Curățarea profesională anuală a coșului de fum asigură funcționarea corectă și împiedică fumul să pătrundă în casă. „Când șemineul nu este folosit, închideți clapeta pentru a opri aerul să pătrundă prin coș în interior", adaugă Gagliardi.

2. Mucegaiul

Când mucegaiul se dezvoltă, eliberează spori microscopici și subproduse în jur. „Acestea se atașează de praf și se depun pe suprafețe, adăugându-se stratului vizibil de murdărie", explică Michael Rubino. „Cu cât colonia stă mai mult în casă, cu atât eliberează mai multe particule, sporind cantitatea de praf și poluând aerul interior."

3. Fibrele textile

Materialele textile se degradează în timp, iar fibrele sunt eliberate în aer de fiecare dată când stai pe canapea sau te urci în pat. „Aceste fibre fine se depun pe suprafețe și contribuie semnificativ la praful care reapare rapid după curățenie", spune Petya Holevich.

Pentru a reduce acest efect, ea recomandă:

Spălarea săptămânală a lenjeriilor

Aspirarea mobilierului tapițat cel puțin o dată pe săptămână

Curățarea regulată a pernelor, pledurilor și covoarelor

Spălarea sau curățarea cu aburi a draperiilor la câteva luni

Aceste obiecte pierd fibre, iar spălarea regulată elimină o sursă majoră de praf în aer.

4. Covorul

Din cauza structurii sale fibroase, covorul captează particule mici în timp, inclusiv spori de mucegai, bacterii, pesticide, materie organică, murdărie, polen și praf. „Chiar și cu curățare regulată, praful și alte particule se acumulează în fibre și în stratul de suport. Ori de câte ori suprafața este perturbată - prin mers sau prin funcționarea sistemului de aer condiționat - o parte din particule devin suspendate în aer, scăzând calitatea aerului din casă", explică Rubino.

Dacă este posibil, alege suprafețe dure în loc de covoare, deoarece sunt mai ușor de curățat complet. „Ca alternativă, alege covoare sau materiale moi care pot fi spălate în mașina de spălat cu detergent pe bază de plante și înlocuite mai ușor", recomandă Rubino. Aspirarea este mai eficientă dacă se folosește un aspirator cu filtru HEPA, adaugă Holevich. „Aspiră covoarele, covorașele și mobilierul tapițat cel puțin o dată pe săptămână și nu uita de spațiile de sub mobilă. Aceasta împiedică praful să se ridice în aer atunci când mergi prin cameră."

5. Obiecte decorative

„Obiectele decorative rețin foarte mult praf", spune Dr. Megan McCarty. „Aceasta include cărți, tablouri și figurine, iar primul pas este să renunți la obiectele inutile - ceea ce este mai ușor de spus decât de făcut." Pentru obiectele pe care nu le poți elimina, curăță-le săptămânal cu o cârpă din microfibră. „Vrei să prinzi praful în cârpă, nu să îl ridici în aer, unde poate sta suspendat în aer zile sau săptămâni la rând." Umezirea ușoară a cârpei face curățarea mai eficientă și reduce mișcarea prafului în aer.

6. Acarienii de praf

O altă sursă majoră de praf în casă sunt acarienii microscopici. „Evitați mobilierul tapițat în favoarea celui din piele sau vinil", recomandă McCarty. „Investiți în huse anti-alergie pentru saltele și perne, care ajută la captarea particulelor și le țin departe de nas."

Alte recomandări pentru reducerea prafului și a acarienilor: