Un descendent al regelui Charles a șocat mapamondul: oferă 50.000 de dolari anual celei care-i devine soție, dar are niște condiții uluitoare pentru ea!

Un aristocrat britanic în vârstă de 79 de ani, descendent direct al regelui Charles al II-lea, a ajuns din nou în atenția presei internaționale după ce a publicat un anunț matrimonial cu totul neobișnuit, care pare desprins dintr-un roman satiric sau dintr-o epocă în care aristocrații dictau reguli după propriile capricii.

Sir Benjamin Slade, un baronet excentric și proprietar al unui vast domeniu de 1.300 de acri în Somerset, oferă un salariu anual de 50.000 de lire sterline și o viață în lux femeii care ar accepta să-i devină soție. Însă oferta tentantă vine la pachet cu o listă stufoasă de criterii, multe dintre ele cel puțin bizare. Anunțul s-a viralizat rapid, alimentând reacții amuzate, indignate și curioase deopotrivă, iar personajul în sine - deja cunoscut în Marea Britanie pentru excentricitățile sale - a redevenit subiectul preferat al tabloidelor.

Sir Benjamin promite un stil de viață fără griji, cu toate cheltuielile acoperite, vacanțe, resurse nelimitate și acces la două castele impresionante, în schimbul acceptării rolului de Lady Slade. Oferta sa include nu doar un venit generos, ci și privilegiul de a trăi într-un univers aristocratic tradițional, întreținut cu meticulozitate. Nostalgia lui pentru un stil de viață de altădată transpare din felul în care descrie rolul viitoarei soții, pe care o vede ca pe o piesă esențială în perpetuarea numelui familiei.

Aristocratul recunoaște deschis că își dorește o parteneră suficient de tânără pentru a-i oferi cel puțin doi băieți, moștenitori indispensabili pentru continuarea liniei masculine și gestionarea domeniului pe termen lung. El chiar menționează că trei fii ar fi ideal, dar se mulțumește și cu doi, subliniind că problema succesiunii ar fi astfel „salvată". Lista cerințelor impuse de baronet este atât de specifică încât a devenit instant un subiect de glume și comentarii pe rețelele sociale.

El dorește ca viitoarea lui soție să fie cu cel puțin 20 de ani mai tânără, să aibă cel puțin 1,67 m înălțime și să nu fie născută în zodia Scorpion - detaliu care a stârnit râsete în rândul internauților. Mai mult, femeia ideală nu trebuie să citească The Guardian, ziar pe care Sir Benjamin îl consideră prea progresist pentru gusturile sale conservatoare. În plus, candidata perfectă ar trebui să aibă permis auto, permis de port-armă și, în mod ideal, chiar și permis de pilot pentru elicopter.De ce? Pentru că administrarea celor două castele, a personalului și a zonei de vânătoare ar necesita competențe practice „avan­sate", după cum spune el.

Ca stil de viață social, baronetul apreciază femeile care se pricep la dansuri de societate, bridge, backgammon și organizare domestică, sugerând astfel o viziune tradițională asupra rolului femeii în aristocrația britanică. Unul dintre detaliile care au atras cel mai mult atenția este eliminarea completă a femeilor din țările al căror nume începe cu litera „I" și care au verde în steag. Aceasta înseamnă că aspirantele din Irlanda, Italia, India, Iran sau Coasta de Fildeș sunt excluse din start. În schimb, canadiencele, americancele și femeile din nordul Europei sunt binevenite, deoarece, spune Sir Benjamin, ar fi „cultural similare".

El nu ezită să introducă și mici glume în anunț, precizând că nu se vede alături de o femeie eschimos, sugerând astfel că nu este interesat de cineva din regiuni în care nu se poartă palton iarna. Tot la capitolul excluderi intră și femeile care consumă alcool sau droguri, scoțiencele, cititoarele The Guardian și cele sub 1,67 m. În final, criteriile sale par mai degrabă o listă capricioasă de preferințe personale decât o selecție realistă a unei viitoare partenere de viață.

Dincolo de excentricitatea anunțului, Sir Benjamin Slade recunoaște că există și un motiv pragmatic în spatele grabei sale: taxele exorbitante pe moștenire din Marea Britanie. Impozitul de 40% aplicat averilor transmise după deces l-ar afecta puternic, cu potențiale pierderi de milioane. Singura modalitate prin care și-ar putea proteja proprietățile, colecția de artă și moșia vastă este să le lase soției, care le-ar putea transmite mai departe fără a fi lovită de impozite masive.

Cu sinceritate, baronetul afirmă că nu poate „asigura o femeie de 70 de ani" și că, deși are prietene de vârstă apropiată care ar vrea să se mărite, acestea nu se încadrează în cerințele impuse de companiile de asigurări. Așadar, dorința de a găsi o soție tânără nu este doar un capriciu, ci și un calcul economic.

Sir Benjamin Julian Alfred Slade provine dintr-o familie nobiliară cu rădăcini adânci în istoria Marii Britanii. Descendent al regelui Charles al II-lea, el a preluat titlul în 1962, la doar 17 ani, după moartea tatălui său, Sir Michael Nial Slade. Locuiește la Maunsel House, o proprietate impunătoare din Bridgwater, Somerset, unde și-a clădit reputația de aristocrat excentric, iubitor de tradiții și colecționar de obiecte rare.

Deși are o fiică de 34 de ani, Violet, dintr-o relație cu antreprenoarea și autoarea Sahara Sunday Spain, baronetul insistă asupra nevoii de moștenitori de sex masculin pentru a continua linia familiei și pentru a administra moșiile. Stilul său de viață nonconformist și declarațiile sale colorate l-au transformat într-un personaj de legendă în presa britanică.

În finalul anunțului matrimonial, Sir Benjamin reușește să sintetizeze perfect viziunea sa asupra căsătoriei și a selecției partenerei. „Dacă ești tânără și rămâi credincioasă religiei, clasei sociale, țării și orientării politice proprii, ai 50% șanse de succes și nu vei ajunge în fața instanței de divorț." Fraza, intens comentată în tabloide, rezumă combinația de tradiționalism, autoironie involuntară și pretenții rigide care l-au făcut celebru.

