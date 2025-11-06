Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitv la închisoare

Cântărețul de manele Dani Mocanu a primit o condamnare definitivă la 4 ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent produs în vara anului 2022.

Ancheta penală a fost declanșată în urma unui atac care a avut loc în seara de 18 august 2022. Potrivit dosarului, Dani Mocanu, împreună cu fratele său, Nando, și alți participanți, ar fi agresat doi bărbați. Victimele au fost lovite repetat cu pumnii, picioarele și cu o rangă metalică.

Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere. În înregistrări se observă cum Dani Mocanu imobilizează una dintre victime, în timp ce fratele său o lovește cu bara metalică.

Una dintre persoanele agresate a suferit o fractură craniană și are, conform medicilor, sechele permanente.

Bărbatul trebuie să efectueze investigații RMN la fiecare șase luni pentru tot restul vieții.

Deși probele video sunt clare, Dani Mocanu a negat acuzațiile. El a susținut că ar fi intervenit doar pentru a opri conflictul.

Victima și procurorii au susținut contrariul, afirmând că artistul a avut un rol direct în agresiune.

După incident, Dani Mocanu a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de un an și patru luni. Ulterior, măsura a fost înlocuită cu control judiciar.