Un ministru israelian a stabilit „cotă" de ucidere zilnică în Gaza. "Acolo se află oameni care nu merită să trăiască. Nici măcar nu sunt oameni"
Postat la: 17.08.2026 |
Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a susținut public uciderea a „30-40" de persoane în Gaza în fiecare noapte, comentarii care au ieșit la iveală duminică și au fost rapid preluate de mass-media palestiniană.
Itamar Ben-Gvir a făcut această declarație în timpul unei discuții cu un fost ostatic din Gaza, Rom Braslavski, în cadrul podcastului acestuia. Cei doi discutau despre redresarea Israelului în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023, moment în care Ben-Gvir a criticat reducerea recentă a atacurilor israeliene asupra Gazei.
„Nu e niciun secret, nu sunt de acord cu prim-ministrul", a spus el. „Consider că în Gaza ar trebui efectuate asasinate țintite, eliminând între 30 și 40 de persoane în fiecare noapte. Nu doar pe cei care reprezintă o amenințare imediată - acolo se află oameni care nu merită să trăiască. Nu ar trebui să trăiască. Nici măcar nu sunt oameni."
În trecut, declarații similare ale lui Ben-Gvir și ale altor oficiali israelieni au fost condamnate pe scară largă. Multe dintre acestea au fost prezentate Curții Internaționale de Justiție a ONU ca dovezi ale intenției de genocid. Israelul neagă că ar fi comis un genocid în Gaza.
Presa internă israeliană a menționat foarte puțin această declarație, subliniind modul în care ideologii odinioară marginale, precum cea a lui Ben-Gvir, câștigă teren în perioada premergătoare alegerilor israeliene din 27 octombrie.
Personalități precum Ben-Gvir au câștigat popularitate în rândul israelienilor după atacul brutal al Hamas din 2023, când militanții au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici. Mulți dintre ostatici au relatat că au suferit de foame pe termen lung, au fost supuși abuzurilor fizice și psihologice și, în unele cazuri, abuzurilor sexuale.
Ben-Gvir conduce forțele de poliție și închisorile din Israel
Ben-Gvir nu deține autoritate asupra armatei țării și nu poate ordona atacuri asupra Gazei. Însă, după ce a activat timp de decenii în cadrul mișcării de extremă dreapta din Israel, el este acum una dintre cele mai influente persoane din țară.
El deține un control substanțial asupra unor componente-cheie ale aparatului de securitate al Israelului, conducând închisorile țării - unde sunt încarcerați mii de palestinieni din Gaza și Cisiordania -, precum și forțele de poliție naționale.
El s-a lăudat anterior că a redus rațiile alimentare pentru deținuții palestinieni. Curtea Supremă a Israelului a hotărât în 2025 că serviciul penitenciar condus de Ben-Gvir îi priva pe palestinieni de o dietă minimă de subzistență.
Ben-Gvir critică reducerea atacurilor israeliene asupra Gazei
Până de curând, Israelul lansa atacuri asupra Gazei aproape în fiecare zi, atacuri care au ucis peste 1.250 de persoane de la intrarea în vigoare a acordului de armistițiu din octombrie, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.
Armata israeliană, care susține că atacurile au vizat militanții Hamas, a părut să-și reducă intensitatea atacurilor, într-o concesie discretă făcută președintelui american Donald Trump, după ce Netanyahu a respins ultima încercare a președintelui de a avansa procesul de armistițiu.
Presa israeliană a relatat săptămâna trecută că autoritatea de a efectua atacuri a fost acum limitată la șeful de stat major al armatei, ceea ce a stârnit furia parlamentarilor de dreapta, precum Ben-Gvir.
Ben-Gvir pledează pentru emigrarea în masă și expulzarea palestinienilor din Gaza
În aceeași apariție înregistrată, parlamentarul a pledat pentru emigrarea în masă a palestinienilor din Gaza - o propunere care, potrivit juriștilor internaționali, ar putea constitui o curățare etnică - și pentru repopularea Gazei de către Israel.
Acum douăzeci de ani, Israelul s-a retras din Fâșia Gaza, desființând un grup de 21 de așezări evreiești cunoscut sub numele de „Gush Katif" și retrăgându-și forțele.
„Consider că întreaga Fâșie Gaza ne aparține", a declarat Ben-Gvir în interviu. „Așezări nu doar în Gush Katif, ci în toată Fâșia Gaza, încurajând cât mai multă emigrare posibilă, trimițându-i în țările lor, iar pentru teroriști, nicio emigrare, nimic, doar să-i ucidem unul câte unul."
Cea mai recentă propunere a lui Trump presupune ca Hamas să renunțe treptat la armele sale, în timp ce forțele israeliene își opresc atacurile și încep retragerea din Fâșia Gaza. Hamas a acceptat acordul, deși gruparea a condiționat predarea armelor sale cele mai grele de crearea unui stat palestinian, lucru pe care actualul guvern al Israelului și majoritatea clasei sale politice îl resping categoric.
Netanyahu afirmă că Israelul nu se va retrage din niciuna dintre pozițiile sale din Gaza până când Hamas nu va fi complet dezarmat. Această poziție lasă în suspans alte elemente ale armistițiului, inclusiv desfășurarea forțelor internaționale și orice reconstrucție a teritoriului devastat.
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