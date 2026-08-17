A murit la doar 37 de ani chiar în ziua nunții. Cauza decesului nepotului lui Mircea Rednic

Tragedie fără margini în familia lui Mircea Rednic. Mircea Marius Totolici, nepotul antrenorului român, a murit la vârsta de doar 37 de ani, în dimineața zilei în care urma să își sărbătorească nunta alături de familie și prieteni.

Potrivit informațiilor apărute după efectuarea autopsiei, cauza decesului a fost un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator. Medicii au constatat că una dintre arterele coronare era blocată de depuneri de grăsime, ceea ce a împiedicat alimentarea corespunzătoare a inimii cu sânge și oxigen.

Nimic nu părea să anunțe dramă care avea să lovească familia. În seara precedentă, Mircea Marius Totolici petrecuse timp alături de apropiați, iar în cursul nopții a suferit infarctul care i-a fost fatal. El a fost găsit fără viață în dimineața în care trebuia să aibă loc petrecerea de nuntă.

Vestea a provocat un val de emoție în comunitatea din Sibiu, unde Mircea Marius Totolici era cunoscut pentru implicarea sa în activitatea clubului ACS LSS Voința Sibiu și pentru sprijinul acordat proiectelor dedicate copiilor și juniorilor.

Cu doar o săptămână înainte de tragedie, pe 8 august, acesta și partenera sa își uniseră destinele prin cununia civilă. După ceremonie, Mircea Marius publicase pe rețelele de socializare o fotografie alături de soția sa, însoțită de mesajul simplu și emoționant: „Da, din toată inima".