Descoperire ce răstoarnă ce știm despre cum care creierele stochează amintiri. Ele pot persista și atunci când jumătate din conexiunile cerebrale care le stochează sunt distruse

„Amintirile ar putea fi mai greu de distrus decât am crezut", spune Steve Ramirez de la Universitatea Boston. „Acest lucru avansează absolut și substanțial înțelegerea noastră despre cum funcționează memoria."

Când experimentăm un stimul, neuronii din organele noastre senzoriale, cum ar fi ochii, transmit semnale electrice către creierul nostru. Neuronii procesează apoi aceste informații prin transmiterea de semnale electrice unii altora prin intermediul unor joncțiuni numite sinapse. Acești neuroni, numiți neuroni engram, codifică informația într-o memorie prin formarea de noi sinapse și întărirea celor existente. Reamintirea unei amintiri consolidează și mai mult aceste conexiuni și memoria noastră.

Mulți oameni de știință cred că o amintire persistă atâta timp cât modelul specific de sinapse pe neuronii engram care codifică acea amintire este menținut. Acest lucru se bazează parțial pe experimente care au folosit medicamente sau instrumente genetice pentru a perturba sinapsele neuronilor engram, spune Kazumasa Tanaka de la Institutul de Știință și Tehnologie din Okinawa, Japonia.

Nelson Dellis își atribuie tehnici precum metoda loci pentru memoria sa extraordinară. Acum, scanările cerebrale au dezvăluit părțile creierului său la care această abordare face apel și cum putem folosi acest lucru pentru a ne îmbunătăți propria memorie.

Dar studiile recente sugerează că o amintire persistă chiar și atunci când aceste sinapse sunt modificate în locație sau număr. Acest lucru a pus sub semnul întrebării „ce este necesar și suficient pentru a avea o memorie păstrată", spune George Dragoi de la Universitatea Yale.

Pentru a aborda această problemă, Tanaka și colegii săi s-au inspirat din animalele care hibernează. „În timpul hibernării, activitatea cerebrală pare să scadă semnificativ," spune el. „Dar studiile efectuate pe hibernatori naturali arată că, într-un fel, acele animale, după trezirea din primăvară, par să-și amintească prietenii și locul unde au ascuns hrana înainte de hibernare."

Examinând modul în care memoria este păstrată în timpul hibernării, o situație în care creierul suferă schimbări dramatice, cercetătorii sperau să descopere principiile de bază prin care creierul mamiferelor stochează amintiri pe termen lung. „Cercetătorii abordează foarte inteligent și creativ întrebarea memoriei folosind hibernarea ca pe o modalitate de a explora și stimula creierul", spune Ramirez.

Au aplicat șocuri electrice slabe la picioarele șoarecilor - care nu hibernează în mod natural - în timp ce se aflau într-o cameră care mirosea a alcool, creând o amintire înfricoșătoare asociată cu acel miros. A doua zi, șoarecii au înghețat de frică când au fost plasați în aceeași cameră, fără a primi șocuri.

Cercetătorii au indus un stadiu artificial de hibernare în aproximativ jumătate dintre șoareci timp de două zile. Acest lucru a fost realizat prin injectarea lor cu medicamente care încetinesc metabolismul și plasarea lor într-o cameră întunecată.

Cinci zile mai târziu, șoarecii care au hibernat artificial încă înghețau când erau plasați în camera cu miros de alcool. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că scanările cerebrale au arătat că mai mult de jumătate dintre sinapsele neuronilor engram în hipocampul lor - o regiune a creierului crucială pentru memorie - au dispărut în timpul hibernării. „În ciuda remodelării masive a creierului în timpul hibernării, amintirile au fost păstrate," spune Tanaka.

Dragoi spune că descoperirile sunt relevante pentru oameni, deoarece cercetările anterioare au arătat că creierul nostru stochează informații foarte asemănător cu cel al șoarecilor. „Ne spune ceva despre modul în care ar putea funcționa creierul nostru de mamifere," spune Ramirez.

Echipa a descoperit, de asemenea, că creierele rozătoarelor hibernante au păstrat sinapse care s-au grupat strâns pe suprafața neuronilor engram, în timp ce cele din afara acestor grupuri au dispărut. Acest lucru sugerează că sinapsele grupate, în special, sunt cruciale pentru păstrarea memoriei în creier, spune Tanaka.

Sinapsele negrupate care au fost șterse prin hibernare au reapărut într-o zi după hibernare, indicând că, deși sinapsele engramate grupate sunt necesare pentru a păstra boala Alzheimer, memoria poate persista totuși.

Femeile par a fi cognitive normale cu aproape trei ani mai mult decât bărbații după ce creierul lor începe să dezvolte boala Alzheimer, ceea ce face mai dificilă diagnosticarea și împiedică tratamentul precoce.

„Acest studiu reprezintă un pas remarcabil înainte deoarece abordează o enigmă de lungă durată în cercetarea memoriei: cum reține creierul amintirile pe termen lung," spune Priyanka Rao-Ruiz de la Universitatea Vrije din Amsterdam, Olanda.

Echipa explorează căile moleculare prin care sinapsele engram clusterizate stochează informații și plănuiește să investigheze cum reapar cele neclusterizate, spune Tanaka.

Țintirea unor astfel de căi cu medicamente ar putea chiar să dezvăluie modalități de a preveni sau încetini deteriorarea memoriei, spune Ramirez. „Oferă speranța că, chiar și în cazurile în care informația pare să fie pierdută în creier, fie că este vorba de amnezie sau de boala Alzheimer, memoria ar putea totuși să persiste."