Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia fără să-și dea seama că fiul lor murise pe bancheta din spate. "Am crezut că doarme"

Doi români au mers aproximativ 100 de kilometri pe o autostradă din Italia fără să-și dea seama că fiul lor, în vârstă de 31 de ani, murise pe bancheta din spate. Părinţii erau convinşi că tânărul doarme.

Când a avut loc tragedia, familia de români călătorea cu mașina pe autostrada A21 în direcţia Torino

Când a avut loc tragedia, familia de români călătorea cu mașina pe autostrada A21 în direcţia Torino. Tatăl conducea autoturismul, mama se afla pe locul din dreapta, iar fiul, în vârstă de 31 de ani pe bancheta din spate, relatează La Repubblica, scrie antena3.ro.

După ce au parcurs aproximativ 100 de kilometri, cei doi părinţi au încercat să îl trezească dar acesta nu a reacţionat.

Bărbatul în vârstă de 31 de ani, potrivit părinţilor săi, suferea de probleme cardiace minore

Îngrijorați de faptul că fiul lor nu se trezea, românii au oprit într-o parcare de pe autostradă. Abia atunci părinții și-au dat seama că fiul lor nu numai că nu răspundea, dar părea că si-a pierdut cunoștința.

În acel moment au sunat la 112 şi în câteva minute ambulanţa a ajuns la fața locului. Din păcate medicii nu au mai putut face nimic ca să îi salveze viaţa tânărului şi au declarat decesul.

Părinții au explicat că fiul lor vorbise cu ei ultima oară cu aproximativ 100 de kilometri mai devreme. Bărbatul în vârstă de 31 de ani, potrivit părinţilor săi, suferea de probleme cardiace minore.