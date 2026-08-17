Oamenii care se enervează des îmbătrânesc mai repede: Bărbații sunt cei mai afectați

Se spune că până la 30 de ani ai fața cu care te-ai născut și după, cea pe care o meriți, după obiceiurile și comportamentul tău. Însă zicala care pare una de domeniul superstiției are și un fundament științific. Oamenii de știință au descoperit că oamenii care se enervează mai des îmbătrânesc mai repede, însă fenomenul afectează mai mult bărbații.

Furia este o emoție sănătoasă

Deși furia este o emoție normală și sănătoasă, ostilitate persistentă și cinică față de lume pare să lase o amprentă mai profundă asupra corpului. Ce au descoperit oamenii de știință.

Toată lumea se enervează și nu este nimic în neregulă cu asta. Furia este o emoție normală, iar exprimată și eliberată nu provoacă niciun rău de durată.

Totuși, oamenii de știință au descoperit că ostilitatea cronică, o atitudine persistentă, cinică, conform căreia ceilalți oameni sunt egoiști și nedemni de încredere, considerată o trăsătură, mai degrabă decât simțită într-o clipă, poate duce la îmbătrânire.

Într-un studiu efectuat pe 6.814 adulți sănătoși cu vârste cuprinse între 45 și 84 de ani, scorurile mai mari la porțiunea de neîncredere cinică a unei scale standard de ostilitate au fost asociate cu markeri inflamatori crescuți, în special CRP și IL-6.

Acest lucru este important deoarece inflamația cronică este unul dintre factorii principali ai îmbătrânirii, potrivit Men's Fitness.

Efectul a apărut la bărbați și nu la femei, ceea ce se potrivește unui model mai larg în care ostilitatea este mai strâns legată de boală la bărbați.

Totuși, rezultatele studiului sunt asocieri, nu dovezi că ostilitatea în sine te îmbătrânește. Cu toate acestea, modelul este consistent și biologic plauzibil, potrivit sursei.

O dispoziție ostilă menține răspunsul la stres activ. Astfel, crește nivelul de cortizol și hormoni de stres, care afectează organismul în timp. Această stare promovează inflamația și stresul oxidativ. Ele duc la o acumulare de molecule dăunătoare celulelor, ambele accelerând îmbătrânirea celulară și uzura sistemului cardiovascular.

Ostilitatea persistentă este, în esență, o încărcătură internă de stres lentă și constantă. Organismul nu a fost conceput să suporte acest lucru pe termen nelimitat.

Organismul nu face față stresului pe termen lung

Ostilitatea este o mentalitate și un set de obiceiuri, nu o trăsătură fixă, iar aceleași intervenții care o reduc scad și markerii biologici implicați. Practici precum atenția conștientă și reducerea stresului s-au dovedit a reduce markerii inflamatori, terapia care vizează furia și cinismul poate reduce efortul cardiovascular. De asemenea, exercițiile fizice regulate reduc direct inflamația. Nu poți anula complet îmbătrânirea, dar poți ușura povara pe care o adaugă ostilitatea cronică.

Cu toate acestea, dacă furia sau cinismul persistent te epuizează, merită să le iei în serios și să contactezi pe cineva în care ai încredere sau un profesionist în acest sens.