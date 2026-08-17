Dublă crimă în Bacău! Un bărbat și-a înjunghiat soția și cumnata, apoi a încercat să se sinucidă prin electrocutare

O dublă crimă a avut loc luni dimineață, în orașul Comănești, județul Bacău. Un bărbat de 66 de ani și-a înjunghiat mortal soția și cumnata, iar ulterior bărbatul a încercat să își pună capăt zilelor.

Soția bărbatului locuia, de aproximativ o săptămână, împreună cu sora sa, la domiciliul acesteia din urmă, ca urmare a unor neînțelegeri cu soțul, fără ca în acest context să fi fost înregistrată vreo sesizare.

Nu există istoric pe linia violenței domestice, între aceste persoane.

Bărbatul figurează în evidențele medicale cu schizofrenie, având multiple internări la psihiatrie, fiind cunoscut consumator de băuturi alcoolice și se pare ca nu a urmat tratamentul prescris.

Soția atacatorului a fost identificată în casă, iar sora acesteia în grădină, ambele prezentând multiple plăgi înjunghiate.

Bărbatul ar fi încercat să se sinucidă prin electrocutare.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Comănești au fost sesizați luni dimineața, în jurul orei 08:00, de o femeie de 62 de ani, care a anunțat că un bărbat de 66 de ani și-a atacat soția și cumnata în locuința în care acestea trăiau.

La fața locului a fost trimisă o echipă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale și criminaliști, coordonată de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Din primele verificări efectuate de anchetatori a reieșit că bărbatul, în vârstă de 66 de ani, și-a înjunghiat soția, de 67 de ani, și cumnata, de 63 de ani. După atac, acesta ar fi încercat să își ia viața.

Cele două femei au fost găsite decedate de echipele ajunse la fața locului.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri, fiind supravegheat de polițiști.

Potrivit primelor verificări făcute, în evidențele Poliției niciuna dintre persoanele implicate nu figura cu antecedente sau sesizări privind violența domestică.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia. Ancheta vizează infracțiunea de omor calificat.