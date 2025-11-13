Ingineria "Apartamentul": O judecătoare CCR a primit locuință de protocol după ce și-a donat casa si a zis ca n-are unde sa stea. Este fostă consilieră medaliată a lui Ionannis

Mihaela Ciochină, actual judecător la Curtea Constituțională a României, a donat singurul său apartament din București în decembrie 2015, iar o lună mai târziu a primit o locuință de protocol de la stat, condiționată de lipsa altor proprietăți în Capitală. Donația a ridicat întrebări privind eventualele motive din spatele gestului. Ciochină, fost consilier prezidențial și cavaler al Ordinului Steaua României, și Tiberiu Elisei, beneficiarul donației, aveau legături mai vechi, inclusiv concesionarea unui teren în stațiunea Rânca. Până în prezent, nu există clarificări oficiale privind situația locuinței de protocol actuale a judecătoarei.

Locuințele de protocol sunt imobile deținute de statul român, care pot fi închiriate de persoane în funcții publice precum vicepreşedinţi ai Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, miniştri şi asimilaţi ai acestora, precum şi preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului Legislativ şi Avocatul Poporului. Pe vremea când era consilier prezidențial, Mihaela Ciochină a donat singura locuință pe care o deținea. O lună mai târziu, a primit locuință de protocol de la stat, arată Public Record. Sursa citată arată că întrebarea esențială în cazul Mihaelei Ciochină este dacă nu cumva a făcut donația special pentru a obține o locuință de la stat.

Născută în Piatra-Olt, Mihaela Ciochină a terminat facultatea de Drept în București în 1992 și s-a angajat rapid la Senat, unde a ocupat diverse funcții. În 2015 a ajuns consilier prezidențial, cu rang de ministru, iar în urmă cu trei ani a ajuns judecătoare la Curtea Constituțională. Fostul președinte Klaus Iohannis a făcut-o chiar cavaler al Ordinului Steaua României înainte să-și încheie ultimul mandat. Pe 22 decembrie 2015, a dăruit un apartament cu trei camere, dintr-un bloc de pe Bulevardul Unirii din București, lui Tiberiu Elisei, un personaj care aparent nu are vreo legătură de familie cu actuala judecătoare, angajat la Secretariatul General al Guvernului.

Deși donația apare în declarația de avere depusă de Ciochină, nu e clar de ce a făcut această mișcare. Apartamentul l-a cumpărat în rate în 1996, de la Administrația Fondului Imobiliar, când blocul era încă neterminat. a exact o lună după donație, pe 22 ianuarie 2016, Mihaela Ciochină a obținut o locuință de protocol, în calitate de consilier prezidențial, de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).

„Știu că Secretariatul General al Guvernului verifica eligibilitatea conform legii și cabinetul meu mai verifica încă o dată documentele administrative înainte de a le semna eu. Cu siguranța, în momentul acordării locuinței de protocol, doamna respectivă îndeplinea condițiile legale. Altfel nu ar fi trecut de verificări. Dar nu-mi amintesc situația nominală", a declarat Dacian Cioloș, premier în anul în care Chiochină a primit locuința de serviciu.

Conform unui document de pe site-ul primăriei Baia de Fier din județul Gorj, legăturile Mihaelei Ciochină cu Tiberiu Elisei sunt mai vechi de 2015. Pe 11 august 2006, amândoi au concesionat un teren în stațiunea Rânca, munții Parâng. Contractele de concesiune le-au semnat în aceeași zi cu Rodica Camelia și Eugeniu Dionisie Tomescu și au fost reziliate toate în 2019, printr-o hotărâre a Consiliului Local din Baia de Fier.

Rodica Camelia Tomescu s-a angajat la Senat în 1998, unde azi conduce o structură din cadrul Direcției Generale Legislative. Coincidență sau nu, Ciochină a fost în trecut șefa direcției. Aceasta nu a răspuns apelului telefonic al jurnaliștilor. Eugeniu Dionisie Tomescu este director adjunct la Direcția Județeană pentru Agricultură Călărași. A declarat la telefon că Rodica Camelia Tomescu este sora lui și că ar fi aflat de posibilitatea concesionării de la ea: "(...) Acolo, la serviciu, în cadrul Senatului, cred că a cunoscut primarul de la Baia de Fier sau ceva de genul ăsta", a explicat acesta.

Tomescu și-a amintit că a cunoscut-o pe Ciochină la primăria din Baia de Fier. "Eu știu că atunci, doamna, în perioada în care s-au făcut contractele de concesiune, s-a prezentat cu un domn. Eu știu că era nemăritată. Nu știu acum, nu știu dacă... era șoferul dânsei, era rudă, habar, nu am. Tiberiu Elisei, cum ziceți că îl cheamă", a adăugat acesta. Guvernul, Secretariatul General al Guvernului și RAPPS nu au răspuns întrebărilor jurnaliștilor legate de casa de protocol a judecătoarei Mihaela Ciochină.

Contactată telefonic, Mihaela Ciochină a susținut că există erori factuale în documentarea jurnaliștilor, dar nu a putut preciza care sunt acestea. A repetat de mai multe ori că nu comentează și că toate datele sunt publice. A mai menționat că nu a „obținut" o locuință de la stat. Tiberiu Elisei, în prezent angajat la SGG, nu a putut fi contactat până la ora publicării acestui material. Klaus Iohannis, fostul președinte al României, nu a răspuns întrebărilor transmise pe Whatsapp.