Ingineria "Apartamentul": O judecătoare CCR a primit locuință de protocol după ce și-a donat casa si a zis ca n-are unde sa stea. Este fostă consilieră medaliată a lui Ionannis
Postat la: 13.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mihaela Ciochină, actual judecător la Curtea Constituțională a României, a donat singurul său apartament din București în decembrie 2015, iar o lună mai târziu a primit o locuință de protocol de la stat, condiționată de lipsa altor proprietăți în Capitală. Donația a ridicat întrebări privind eventualele motive din spatele gestului. Ciochină, fost consilier prezidențial și cavaler al Ordinului Steaua României, și Tiberiu Elisei, beneficiarul donației, aveau legături mai vechi, inclusiv concesionarea unui teren în stațiunea Rânca. Până în prezent, nu există clarificări oficiale privind situația locuinței de protocol actuale a judecătoarei.
Locuințele de protocol sunt imobile deținute de statul român, care pot fi închiriate de persoane în funcții publice precum vicepreşedinţi ai Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, miniştri şi asimilaţi ai acestora, precum şi preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului Legislativ şi Avocatul Poporului. Pe vremea când era consilier prezidențial, Mihaela Ciochină a donat singura locuință pe care o deținea. O lună mai târziu, a primit locuință de protocol de la stat, arată Public Record. Sursa citată arată că întrebarea esențială în cazul Mihaelei Ciochină este dacă nu cumva a făcut donația special pentru a obține o locuință de la stat.
Născută în Piatra-Olt, Mihaela Ciochină a terminat facultatea de Drept în București în 1992 și s-a angajat rapid la Senat, unde a ocupat diverse funcții. În 2015 a ajuns consilier prezidențial, cu rang de ministru, iar în urmă cu trei ani a ajuns judecătoare la Curtea Constituțională. Fostul președinte Klaus Iohannis a făcut-o chiar cavaler al Ordinului Steaua României înainte să-și încheie ultimul mandat. Pe 22 decembrie 2015, a dăruit un apartament cu trei camere, dintr-un bloc de pe Bulevardul Unirii din București, lui Tiberiu Elisei, un personaj care aparent nu are vreo legătură de familie cu actuala judecătoare, angajat la Secretariatul General al Guvernului.
Deși donația apare în declarația de avere depusă de Ciochină, nu e clar de ce a făcut această mișcare. Apartamentul l-a cumpărat în rate în 1996, de la Administrația Fondului Imobiliar, când blocul era încă neterminat. a exact o lună după donație, pe 22 ianuarie 2016, Mihaela Ciochină a obținut o locuință de protocol, în calitate de consilier prezidențial, de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).
„Știu că Secretariatul General al Guvernului verifica eligibilitatea conform legii și cabinetul meu mai verifica încă o dată documentele administrative înainte de a le semna eu. Cu siguranța, în momentul acordării locuinței de protocol, doamna respectivă îndeplinea condițiile legale. Altfel nu ar fi trecut de verificări. Dar nu-mi amintesc situația nominală", a declarat Dacian Cioloș, premier în anul în care Chiochină a primit locuința de serviciu.
Conform unui document de pe site-ul primăriei Baia de Fier din județul Gorj, legăturile Mihaelei Ciochină cu Tiberiu Elisei sunt mai vechi de 2015. Pe 11 august 2006, amândoi au concesionat un teren în stațiunea Rânca, munții Parâng. Contractele de concesiune le-au semnat în aceeași zi cu Rodica Camelia și Eugeniu Dionisie Tomescu și au fost reziliate toate în 2019, printr-o hotărâre a Consiliului Local din Baia de Fier.
Rodica Camelia Tomescu s-a angajat la Senat în 1998, unde azi conduce o structură din cadrul Direcției Generale Legislative. Coincidență sau nu, Ciochină a fost în trecut șefa direcției. Aceasta nu a răspuns apelului telefonic al jurnaliștilor. Eugeniu Dionisie Tomescu este director adjunct la Direcția Județeană pentru Agricultură Călărași. A declarat la telefon că Rodica Camelia Tomescu este sora lui și că ar fi aflat de posibilitatea concesionării de la ea: "(...) Acolo, la serviciu, în cadrul Senatului, cred că a cunoscut primarul de la Baia de Fier sau ceva de genul ăsta", a explicat acesta.
Tomescu și-a amintit că a cunoscut-o pe Ciochină la primăria din Baia de Fier. "Eu știu că atunci, doamna, în perioada în care s-au făcut contractele de concesiune, s-a prezentat cu un domn. Eu știu că era nemăritată. Nu știu acum, nu știu dacă... era șoferul dânsei, era rudă, habar, nu am. Tiberiu Elisei, cum ziceți că îl cheamă", a adăugat acesta. Guvernul, Secretariatul General al Guvernului și RAPPS nu au răspuns întrebărilor jurnaliștilor legate de casa de protocol a judecătoarei Mihaela Ciochină.
Contactată telefonic, Mihaela Ciochină a susținut că există erori factuale în documentarea jurnaliștilor, dar nu a putut preciza care sunt acestea. A repetat de mai multe ori că nu comentează și că toate datele sunt publice. A mai menționat că nu a „obținut" o locuință de la stat. Tiberiu Elisei, în prezent angajat la SGG, nu a putut fi contactat până la ora publicării acestui material. Klaus Iohannis, fostul președinte al României, nu a răspuns întrebărilor transmise pe Whatsapp.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Dosarul Epstein duce la Casa Albă: Donald Trump știa despre fete - se arată în mailuri scurse în spațiul public
Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat a carui moarte prin sinucidere a generat o examinare intensa a persoanelo ...
-
Operațiunea "Midas" - cel mai mare scandal de corupție din Ucraina: Un ministru a pus la cale jaful de 100 de milioane de dolari
Herman Halushchenko, implicat intr-un scandal de corupție la compania nucleara de stat Energoatom, a fost suspendat din ...
-
Coșmarul pacienților de la spitalul din Târnăveni: legați, lăsați să moară și obligați să spele toaletele. Spitalul susține că „totul este în regulă"
Scene de coșmar intr-un spital de psihiatrie din Tarnaveni: pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri. Toat ...
-
Lovitură de teatru la Chisinau! Sefii SPP Moldova si-au cerut demisiile. Unul dintre ei e fostul bodyguard al Maiei Sandu. Nevasta-sa de la PAS spune ca e vorba de ceva extrem de grav
Marti seara, presedinta Moldovei Maia Sandu a fost nevoita sa aprobe demisiile a doi sefi ai SPP, semnandu-le decretele ...
-
"Turism pentru lunetişti" în timpul războiului din Bosnia: Grupuri din Italia şi din alte ţări au plătit pentru a putea împuşca locuitori din Sarajevo pentru propriul amuzament
Grupuri de cetateni italieni si de alte nationalitati, asa-numiti „turisti lunetisti", sunt acuzati ca au particip ...
-
Atacurile ordonate de Donald Trump au ucis pescari și șoferi, nu lideri de cartel. O anchetă AP dezvăluie adevărul loviturilor SUA în Venezuela
Peste 70 de oameni au murit in urma operațiunilor militare americane din Venezuela, dar cei uciși nu erau lideri de cart ...
-
Calculele matematicianului ratat Grindeanu in privința ANAF și a Vămii: Noului șef al PSD i-a dat cu virgulă in privinta statului paralel!
Sorin Grindeanu - de profesie matematician ratat - se arata brusc interesat de ANAF si de Vama, prin declarațiile facute ...
-
Peste 120.000 de lei pentru N. Dan de la propunerea USR pentru Avocatul Poporului: ce relevă documentele
USR a propus-o pe jurista Roxana Rizoiu pentru funcția de Avocat al Poporului. Conform declarației de avere a președinte ...
-
Și dacă tarifele lui Trump sunt ilegale? - Analiza scenariilor pe plan internațional
Chiar daca Curtea Suprema ar anula tarifele impuse de Donald Trump anumitor țari, el are la dispoziție alte opțiuni lega ...
-
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
De peste 30 de ani, instituțiile publice din Romania au devenit, adesea, centre de recompensare pentru persoane fidele p ...
-
Criză fără precedent la FBI: anchete blocate, informatori neplătiți și lipsă de fonduri pentru operațiuni, în plin blocaj al guvernului american
Cea de-a doua cea mai lunga inchidere a guvernului SUA din istorie lovește direct in activitatea Biroului Federal de Inv ...
-
Dosarul FBI "Artic Frost" a fost scos din sertar: Trump, Kirk și 160 de republicani au fost investigați din umbră în era Biden
Mai multe documente din dosarele FBI au fost publicate marți, 28 ocotmbrie, de catre Comisia Judiciara a Camerei Repreze ...
-
Alex Jones (Infowars): Populația globală a fost deja implantată în secret cu nanotehnologie autoreplicativă - VIDEO
Cunoscutul autor de "conspirații" a efectuat un interviu-bomba, care daca s-ar dovedi a fi real in cele ce afirma ar fi ...
-
Cristela Georgescu ar fi încasat zeci de mii de lei de la o societate implicată în tranzacții cu firma unui fost agent KGB din Tiraspol
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, este menționata intr-un raport al ANAF privind p ...
-
Se întâmplă acum! Profetiile lui Anghel Rugină devin realitate după 25 de ani. La acea vreme nimeni nu a crezut ca există "GRUPUL"
Pe la inceputul anilor 2000, Marius tuca, intr-una dintre emisiuni l-a avut ca invitat pe renumitul economist si academi ...
-
Nu ne-am lecuit de la vaccinuri: Comisia Europeană vrea ca țările UE să împrumute împreună zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei
Comisia Europeana (CE) va propune ca țarile UE sa imprumute impreuna zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul ...
-
Lovitură de teatru: Brigitte Macron e trecută drept bărbat pe site-ul fiscal al Franței!
Soția președintelui Franței, Brigitte Macron, a descoperit ca era trecuta sub un nume masculin pe site-ul național de ta ...
-
Agenda Dan Brown: ficțiunea care anunță realitatea. Intrebarea adevărată este cine i-a oferit scenariul?
Puțini autori contemporani au influențat imaginarul global mai mult decat Dan Brown. În spatele intrigilor polițis ...
-
RA-APPS confirmă că Bolojan a locuit ilegal în vila de suflet a lui Băsescu. Legea a fost modificată cu dedicație
Un document oficial RA-APPS trimis pe 1 iulie 2025 catre Cabinetul premierului Ilie Bolojan arata negru pe alb ca imobil ...
-
Ministrul lui Iohannis - un cioclu în halat alb. Pacientii lui Victor Costache mor pe bandă rulantă in spital la Sanador
În esența medicul chirurgul cardiolog Victor Sebastian Costache de la Clinica SANADOR, fost ministru al Sanatații ...
-
Orbán la ban trage! Guvernul de la Budapeste distribuie aproape 18 milioane de euro în Transilvania. O parte au ajuns în firmele politicienilor
Guvernul ungar distribuie peste 7,3 miliarde de forinți (circa 18 milioane de euro) sub forma de sprijin nerambursabil p ...
-
Hoții de sare: Cum ajunge Salrom pe mâna USR la ordinul neo-marxistilor lui Radu Miruță. Noua conducere n-are nici cea mai vagă legatura cu domeniul
Ministrul Economiei, usr-istul Radu Miruța, a anunțat marți, pe Facebook, ca managementul Societații Naționale a Sarii - ...
-
ANRE și Distrigaz Sud Rețele se află sub investigație pentru "deficiențe sistemice și neglijențe instituționale" după ce au ignorat peste 250 de sesizări
Dupa explozia din Rahova, aflam pe surse din interior, ANRE si Distrigaz Sud se afla sub ancheta "pentru posibile defici ...
-
Scandal uriaș la ANRE. Cum au fost cedate francezilor în mod ilegal două mari rețele de gaze!
O investigație despre transferul rețelelor de gaz din orașele Otopeni și Zimnicea catre Distrigaz Sud Rețele, companie f ...
-
Deflagratia a avut energia a 50 de kg de TNT - Analiza Inteligentei Artificiale asistată de experti despre explozia din Blocul din Rahova
Zilele astea spațiul public online a fost invadat de comentarii de tot felul - lucru foarte bun deoarece s-au adunat mul ...
-
Cristian Sima: 2 trilioane de dolari au dispărut de pe bursă după un anunț al lui Trump. Familia lui a cumpărat masiv acțiuni cu putin inainte
Am analizat cel mai controversat subiect al momentului și trebuie sa vorbim despre asta. Vinerea trecuta, 2 trilioane de ...
-
România e implicată într-o rețea internațională de nave fantomă ale regimului Assad care furau grâne din Ucraina
Trei nave siriene, candva deținute de regimul Bashar al-Assad și ulterior implicate in transportul cerealelor furate din ...
-
Mărturia unui locatar din blocul care a sărit în aer in Rahova: "Au cerut 1.500 de lei ca să deschidă robinetul de la gaze și au plecat fără să verifice nimic"
Un locatar al blocului din Rahova, in care a avut loc explozia devastatoare de vineri dimineața, susține ca o firma reco ...
-
Serviciile secrete ucrainene au folosit acte „false" pentru înlăturarea unui adversar al lui Zelenski
Volodimir Zelenski i-a retras cetatenia lui Ghennadi Truhanov, cel care a fost primarul Odesei de peste 10 ani, spunand ...
-
Edward Snowden dezvaluie un nou set de documente despre HAARP si proeictele secrete ale DARPA
Edward Joseph Snowden (nascut pe 21 iunie 1983) este un fost contractor al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și den ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu