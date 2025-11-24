Ei plănuiesc în mod deliberat să ne omoare de foame. Și iată care e planul în mod explicit!
Postat la: 24.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Motivul pentru care prețurile energiei și alimentelor sunt în creștere, iar aprovizionarea cu alimente devine din ce în ce mai rară, este că ei plănuiesc să ne omoare de foame, spune dr. Vernon Coleman. „Foametea este creată în mod deliberat, ca parte a planului de reducere a populației mondiale."
În 2020, într-un videoclip care a fost cenzurat și eliminat aproape înainte de a apărea, am avertizat că conspiratorii vor să ne omoare de foame și de frig. Videoclipul se numea „Vor să ne omoare de foame și de frig" și a fost publicat pe 1 iulie 2020. Acesta era planul atunci. Și acesta este planul în continuare. Acesta este motivul pentru care prețurile energiei și alimentelor sunt în creștere și aprovizionarea cu alimente devine din ce în ce mai rară. Amintiți-vă, nimic rău nu se întâmplă din întâmplare. Foametea este creată în mod deliberat ca parte a planului de reducere a populației mondiale.
Încurajați de politicieni controlați de secte, cantități uriașe din recoltele mondiale de porumb, soia și așa mai departe sunt folosite pentru a produce biocombustibili, astfel încât șoferii să poată continua să cumpere benzină ieftină pentru mașinile lor. Cu ceva timp în urmă, a fost publicată o listă cu 51 de lucruri pe care voi și eu le putem face pentru a preveni încălzirea globală.
Numărul 1 pe lista lor era intitulat „Transformă alimentele în combustibil". Se susținea că acest lucru ar avea un „impact mare" asupra problemei încălzirii globale. Se sugera că etanolul este combustibilul alternativ care „ar putea în cele din urmă să scape SUA de obiceiul său costisitor de a consuma petrol și, la rândul său, să prevină emisiile de milioane de tone de carbon care vin odată cu acesta".
Aceasta este o absurditate periculoasă. Când se utilizează mai mult teren pentru cultivarea biocombustibililor, astfel încât șoferii „ecologici" să poată conduce cu sentimentul că fac un bine, rămâne mai puțin teren pentru cultivarea alimentelor și crește numărul persoanelor care mor de foame.
Cererea de biocombustibili a crescut vertiginos de ani de zile (în ciuda faptului că se știe că, în consecință, oamenii mor de foame), iar utilizarea crescută a biocombustibililor este una dintre principalele cauze ale creșterii prețurilor alimentelor. Dacă ecologiștii continuă să promoveze biocombustibilii, atunci va exista o penurie globală de alimente și, în consecință, milioane de oameni vor muri.
Desigur, există și alte probleme legate de aprovizionarea cu alimente. Marile companii americane producătoare de semințe s-au ocupat de brevetarea drepturilor asupra multor semințe individuale. Au făcut acest lucru pentru a-i obliga pe fermierii din întreaga lume să cumpere produsele lor. Unul dintre rezultate a fost că micii fermieri din India nu mai au voie să cultive semințe din culturi pe care familiile lor le-au plantat de generații. Dacă o fac, avocații multinaționalelor americane îi vor sufoca cu somații și injuncții. Ca urmare, incidența sinuciderilor în rândul micilor fermieri din țările în curs de dezvoltare este îngrozitor de mare.
În cele din urmă, fermele moderne mari sunt remarcabil (și surprinzător) de ineficiente. Dacă se ia în considerare combustibilul utilizat pentru construirea tractoarelor, fabricarea îngrășămintelor și a pesticidelor etc., se constată că costul energetic al unui kilogram de porumb a crescut de fapt în ultimele decenii. Eroziunea solului, pierderea polenizatorilor (cum ar fi albinele) care au fost uciși de substanțele chimice, rezistența chimică în evoluție a dăunătorilor și numeroase alte probleme de mediu au redus, de asemenea, recoltele agricole.
Rezultatul tuturor acestor factori este că alimentele devin rare și prețurile cresc. Nu este vorba de o schimbare ciclică (cu prețuri care scad sau cresc din cauza schimbărilor climatice). Este o schimbare structurală și, mă tem, permanentă. În ceea ce privește prețurile alimentelor, condițiile sunt într-adevăr optime pentru o „furtună perfectă". La prima vedere, pare că lucrurile nu ar putea fi mai rele. Dar, de fapt, ar putea. Guvernele de pretutindeni împiedică oamenii să-și cultive propriile alimente, să crească găini sau să încerce să se îngrijească singuri. Nu vor ca cetățenii să fie independenți.
Sistemele de impozitare sunt utilizate pentru a descuraja fermierii, iar numărul fermelor scade rapid. În Marea Britanie, 13.000 de ferme au dispărut recent, iar vârsta medie a fermierilor britanici este de 59 de ani, deoarece tinerii nu văd niciun viitor în cultivarea alimentelor. „Nu știu ce este în neregulă cu guvernul", a declarat un fermier naiv la începutul acestei săptămâni. „Este aproape ca și cum ar încerca să scape de fermieri și să închidă toate fermele."
În mod extraordinar, majoritatea fermierilor nu au nicio idee despre ce se întâmplă. În întreaga lume, fermierii încă presupun că au de-a face cu incompetență, mai degrabă decât cu o conspirație malignă menită să distrugă tot ceea ce ne este drag. Agricultura, sănătatea, aprovizionarea cu energie, educația, transporturile și economia sunt distruse în mod sistematic și deliberat pentru a ne conduce prin Net Zero către teribila Mare Resetare.
„Nu vei deține nimic și vei fi fericit" nu este doar un slogan. Este viitorul pe care l-au planificat pentru noi. Raționalizarea alimentelor are loc mai des decât își dau seama oamenii. Supermarketurile au stocuri pentru trei până la cinci zile, iar orice mică problemă duce la penurie. În 2010, existau 61 de bănci alimentare în Marea Britanie - astăzi sunt 2.500 și nici acestea nu sunt suficiente. Și Marea Britanie este presupusă a fi a șasea cea mai bogată țară din lume.
Rahitismul și scorbutul revin, iar malnutriția este o criză. Milioane de oameni mănâncă doar junk food, iar obezitatea este, de asemenea, o criză. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie cheltuiește 6,5 miliarde de lire sterline pe an pentru obezitate. Medicii și politicienii vor ca mai multe persoane să primească medicamente pentru slăbit, pe care eu le consider prea periculoase pentru a fi folosite ca umplutură pentru gropile de gunoi. Bineînțeles, nimeni nu este de acord cu mine (deși, pe măsură ce efectele secundare devin evidente, câțiva oameni observă că există un preț uriaș de plătit pentru o injecție care te ajută să slăbești fără durerea unei diete). Între timp, numai cei mai bogați își pot permite mâncare decentă.
Programele de reîmpădurire sunt folosite pentru a face agricultura impracticabilă sau imposibilă. Substanțe chimice permanente sunt introduse în alimentele noastre pentru a ne otrăvi. Există hormoni în carnea de vită și clor în pui. Chiar și ambalajele sunt periculoase. Ne otrăvesc aerul, apa și mâncarea și chiar și ambalajele. Le-ar fi mai ușor să ne împuște pe toți, dar ar trebui să plătească pentru gloanțe. În felul acesta, ne otrăvim singuri.
Inginerii genetici americani „modifică" alimentele de ani de zile pentru a le face mai profitabile. Nimeni nu știe ce efect vor avea modificările lor asupra siguranței alimentelor destinate consumului uman. Nimeni nu știe ce alte efecte secundare îngrozitoare ar putea exista. Riscurile sunt incredibil de periculoase. De exemplu, dacă toți fermierii din lume cultivă aceeași „marcă" de cartofi și acești cartofi sunt afectați de o boală mortală, atunci nu vor mai exista cartofi.
În unele țări, aproape jumătate din copii sunt subnutriți. Și lucrurile se înrăutățesc și vor continua să se înrăutățească. Creșterea prețurilor și scăderea cantităților de alimente disponibile pentru consum (spre deosebire de umplerea rezervoarelor de benzină) vor duce la foamete masivă în întreaga lume. Falsa farsă a coronavirusului și problemele economice care vor urma și care vor devasta economiile de pretutindeni vor agrava problema. Ca urmare, incidența foametei globale va crește vertiginos.
Nu are rost să spunem că planeta nu este suprapopulată (nu este) sau că există hrană din belșug (există), pentru că adevărul incontestabil este că, ca urmare a politicilor controlate de organizațiile internaționale controlate de Statele Unite ale Americii, cel puțin cinci milioane de sugari și copii mici mor în fiecare an - într-un an bun. Această cifră va crește vertiginos în India, Nigeria, Congo și în alte părți. Numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă în întreaga lume s-ar putea dubla în curând, ajungând la peste 200 de milioane.
Politicile rasiste și elitiste ale entuziaștilor schimbărilor climatice, care vor să renunțăm la utilizarea petrolului, vor fi responsabile, dacă vor avea succes, de moartea a miliarde de oameni. Și, desigur, așa cum am avertizat în repetate rânduri, pulverizarea de substanțe chimice în atmosferă pentru a bloca soarele agravează și mai mult situația.
Miliardarii presupun că știu totul cel mai bine (pentru că sunt bogați) și că scopul scuză întotdeauna mijloacele. Aroganța lor i-a ajutat, de asemenea, să devină și mai bogați. În ultimele două decenii, miliarde de dolari s-au mutat de la clasa de mijloc la clasa miliardarilor. Salariile reale au scăzut, iar valoarea economiilor, investițiilor și pensiilor a scăzut constant, în timp ce miliardarii au devenit din ce în ce mai bogați. Este dificil să eviți sentimentul că conspiratorii au dus de ani de zile o misiune foarte eficientă de a distruge America și Europa din interior.
Adevărul inevitabil este că totul are nevoie de energie și, fără energie, totul se oprește. Cei care cred în schimbările climatice au crescut costurile energiei la cote din ce în ce mai mari și, dacă sunt capabili să înțeleagă chiar și cele mai simple dovezi științifice, trebuie să știe că energiile regenerabile nu vor înlocui niciodată combustibilii pe bază de carbon. Cu toate acestea, în mare parte datorită eforturilor bancherilor și politicienilor, cheltuielile de capital pentru combustibilii fosili au scăzut dramatic, iar producția de combustibili a scăzut cu 30% din 2020.
