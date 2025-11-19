Consiliul de administrație de la o companie strategică a fost numit direct de ministrul Economiei Radu Miruță. Trei din cinci membri sunt oameni cu carnet de partid USR

Într-o postare din data de 28 iulie, Senatorul de Dolj Marian Vasile a făcut următoarea declarație: „La Avioane Craiova, companie strategică deținută de statul român, consiliul de administrație a fost numit direct de către Ministerul Economiei, în baza unui mandat semnat de (Radu) Miruță. Rezultatul? Trei din cei cinci membri sunt oameni cu carnet de partid USR".

Mai târziu în aceeași postare, acesta a declarat „Domnule Miruță, cum să pretindeți că -nu cunoașteți- apartenența politică a celor trei membri, când unul dintre ei, Nicu Fălcoi, v-a fost coleg de grup parlamentar în legislatura trecută?". Pe 2 iunie 2025 a fost publicat raportul companiei publice Avioane Craiova S.A., în care se convoca adunarea generală a acționarilor pentru alegerea noilor membrii ai Consiliului de Administrație după expirarea mandatelor anterioare.

Acționarul majoritar și prin urmare decidentul companiei este Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, iar acesta a votat în favoarea deschiderii unui concurs de pe data de 6 iunie până pe 30 iunie pentru ocuparea mandatelor. Concursul în sine a fost pornit în timpul mandatului Ministrului anterior, Bogdan Ivan. Spre sfârșitul perioadei de depunere a CV-urilor, pe 24 iunie, Radu Miruță, membru USR, a preluat mandatul de Ministru al Economiei.

Pe 8 iulie 2025, Adunarea Generală a acționarilor companiei a aprobat numirea următorilor administratori provizorii: Crăciunaș Bogdan, Dudu Iulia, Fălcoi Nicu, Gasparini Claudia și Roșca Monica. Din această listă, membrii USR la care face referire Marian Vasile în declarația sa sunt Nicu Fălcoi, Claudia Gasparini și Iulia Dudu. Radu Miruță a declarat într-un răspuns dat ziarului online Gândul: „Chiar nu știu apartenența politică a fiecăruia".

Nicu Fălcoi este cel mai ușor de verificat din listă, având mandat în Camera Deputaților în același timp cu Radu Miruță, șansele ca aceștia doi să nu se cunoască fiind deputați al aceluiași partid în aceeași perioadă sunt extrem de mici, în special datorită faptului că au inițiat mai multe proiecte legislative împreună. Este greu de crezut că Ministrul Radu Miruță nu ar cunoaște apartenența politică a acestuia.

Claudia Gasparini a fost de asemenea asociată destul de clar cu Radu Miruță încă din 2023, aceștia fiind la același eveniment organizat de către USR Dolj pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități. Din nou, șansele ca acesta să nu cunoască apartenența politică a consilierei sunt scăzute.

Iulia Dudu a fost prezentă și ea la același eveniment, și de asemenea într-o poză postată din parlament cu mai mulți membri USR, și alături de viitoarea sa colegă de muncă în altă postare dintr-un teambuilding USR.

Este cert că Ministrul Economiei a avut un rol decisiv în alegerea mandatelor pentru Consiliul de Administrație a companiei Avioane Craiova. Radu Miruță cunoștea, cel puțin, apartenența politică a fostului său coleg Nicu Fălcoi, dacă nu și a celorlalte două membre USR, consemnează factual.ro.