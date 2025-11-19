Consiliul de administrație de la o companie strategică a fost numit direct de ministrul Economiei Radu Miruță. Trei din cinci membri sunt oameni cu carnet de partid USR
Postat la: 19.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Într-o postare din data de 28 iulie, Senatorul de Dolj Marian Vasile a făcut următoarea declarație: „La Avioane Craiova, companie strategică deținută de statul român, consiliul de administrație a fost numit direct de către Ministerul Economiei, în baza unui mandat semnat de (Radu) Miruță. Rezultatul? Trei din cei cinci membri sunt oameni cu carnet de partid USR".
Mai târziu în aceeași postare, acesta a declarat „Domnule Miruță, cum să pretindeți că -nu cunoașteți- apartenența politică a celor trei membri, când unul dintre ei, Nicu Fălcoi, v-a fost coleg de grup parlamentar în legislatura trecută?". Pe 2 iunie 2025 a fost publicat raportul companiei publice Avioane Craiova S.A., în care se convoca adunarea generală a acționarilor pentru alegerea noilor membrii ai Consiliului de Administrație după expirarea mandatelor anterioare.
Acționarul majoritar și prin urmare decidentul companiei este Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, iar acesta a votat în favoarea deschiderii unui concurs de pe data de 6 iunie până pe 30 iunie pentru ocuparea mandatelor. Concursul în sine a fost pornit în timpul mandatului Ministrului anterior, Bogdan Ivan. Spre sfârșitul perioadei de depunere a CV-urilor, pe 24 iunie, Radu Miruță, membru USR, a preluat mandatul de Ministru al Economiei.
Pe 8 iulie 2025, Adunarea Generală a acționarilor companiei a aprobat numirea următorilor administratori provizorii: Crăciunaș Bogdan, Dudu Iulia, Fălcoi Nicu, Gasparini Claudia și Roșca Monica. Din această listă, membrii USR la care face referire Marian Vasile în declarația sa sunt Nicu Fălcoi, Claudia Gasparini și Iulia Dudu. Radu Miruță a declarat într-un răspuns dat ziarului online Gândul: „Chiar nu știu apartenența politică a fiecăruia".
Nicu Fălcoi este cel mai ușor de verificat din listă, având mandat în Camera Deputaților în același timp cu Radu Miruță, șansele ca aceștia doi să nu se cunoască fiind deputați al aceluiași partid în aceeași perioadă sunt extrem de mici, în special datorită faptului că au inițiat mai multe proiecte legislative împreună. Este greu de crezut că Ministrul Radu Miruță nu ar cunoaște apartenența politică a acestuia.
Claudia Gasparini a fost de asemenea asociată destul de clar cu Radu Miruță încă din 2023, aceștia fiind la același eveniment organizat de către USR Dolj pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități. Din nou, șansele ca acesta să nu cunoască apartenența politică a consilierei sunt scăzute.
Iulia Dudu a fost prezentă și ea la același eveniment, și de asemenea într-o poză postată din parlament cu mai mulți membri USR, și alături de viitoarea sa colegă de muncă în altă postare dintr-un teambuilding USR.
Este cert că Ministrul Economiei a avut un rol decisiv în alegerea mandatelor pentru Consiliul de Administrație a companiei Avioane Craiova. Radu Miruță cunoștea, cel puțin, apartenența politică a fostului său coleg Nicu Fălcoi, dacă nu și a celorlalte două membre USR, consemnează factual.ro.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Banca Națională a analizat peste 66.000 de produse și ne spune cum au transferat magazinele creșterea de TVA în coșul românilor
Majorarea Taxei pe Valoarea Adaugata s-a transmis in prețuri aproape integral, dar cu diferențe mari intre alimente și p ...
-
Manipularea pietei de capital: Trump a cumpărat acțiuni în valoare de peste 80 milioane dolari la companii care ar putea beneficia de pe urma deciziilor sale politice
Președintele american Donald Trump a achiziționat obligațiuni corporative in valoare de cel puțin 82 de milioane de dola ...
-
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Nicolae Ceaușescu a fost la un pas de a provoca un razboi intre Romania Socialista și Uniunea Sovietica. Și asta dupa ce ...
-
Cel mai monstruos scandal: Plata CASS la pensii ar putea fi neconstituțională!
Intrarea in vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele masuri fiscal-bugetare, la data de 28 iulie 2025, a reactivat una ...
-
Ingineria "Apartamentul": O judecătoare CCR a primit locuință de protocol după ce și-a donat casa si a zis ca n-are unde sa stea. Este fostă consilieră medaliată a lui Ionannis
Mihaela Ciochina, actual judecator la Curtea Constituționala a Romaniei, a donat singurul sau apartament din București i ...
-
Dosarul Epstein duce la Casa Albă: Donald Trump știa despre fete - se arată în mailuri scurse în spațiul public
Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat a carui moarte prin sinucidere a generat o examinare intensa a persoanelo ...
-
Operațiunea "Midas" - cel mai mare scandal de corupție din Ucraina: Un ministru a pus la cale jaful de 100 de milioane de dolari
Herman Halushchenko, implicat intr-un scandal de corupție la compania nucleara de stat Energoatom, a fost suspendat din ...
-
Coșmarul pacienților de la spitalul din Târnăveni: legați, lăsați să moară și obligați să spele toaletele. Spitalul susține că „totul este în regulă"
Scene de coșmar intr-un spital de psihiatrie din Tarnaveni: pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri. Toat ...
-
Lovitură de teatru la Chisinau! Sefii SPP Moldova si-au cerut demisiile. Unul dintre ei e fostul bodyguard al Maiei Sandu. Nevasta-sa de la PAS spune ca e vorba de ceva extrem de grav
Marti seara, presedinta Moldovei Maia Sandu a fost nevoita sa aprobe demisiile a doi sefi ai SPP, semnandu-le decretele ...
-
"Turism pentru lunetişti" în timpul războiului din Bosnia: Grupuri din Italia şi din alte ţări au plătit pentru a putea împuşca locuitori din Sarajevo pentru propriul amuzament
Grupuri de cetateni italieni si de alte nationalitati, asa-numiti „turisti lunetisti", sunt acuzati ca au particip ...
-
Atacurile ordonate de Donald Trump au ucis pescari și șoferi, nu lideri de cartel. O anchetă AP dezvăluie adevărul loviturilor SUA în Venezuela
Peste 70 de oameni au murit in urma operațiunilor militare americane din Venezuela, dar cei uciși nu erau lideri de cart ...
-
Calculele matematicianului ratat Grindeanu in privința ANAF și a Vămii: Noului șef al PSD i-a dat cu virgulă in privinta statului paralel!
Sorin Grindeanu - de profesie matematician ratat - se arata brusc interesat de ANAF si de Vama, prin declarațiile facute ...
-
Peste 120.000 de lei pentru N. Dan de la propunerea USR pentru Avocatul Poporului: ce relevă documentele
USR a propus-o pe jurista Roxana Rizoiu pentru funcția de Avocat al Poporului. Conform declarației de avere a președinte ...
-
Și dacă tarifele lui Trump sunt ilegale? - Analiza scenariilor pe plan internațional
Chiar daca Curtea Suprema ar anula tarifele impuse de Donald Trump anumitor țari, el are la dispoziție alte opțiuni lega ...
-
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
De peste 30 de ani, instituțiile publice din Romania au devenit, adesea, centre de recompensare pentru persoane fidele p ...
-
Criză fără precedent la FBI: anchete blocate, informatori neplătiți și lipsă de fonduri pentru operațiuni, în plin blocaj al guvernului american
Cea de-a doua cea mai lunga inchidere a guvernului SUA din istorie lovește direct in activitatea Biroului Federal de Inv ...
-
Dosarul FBI "Artic Frost" a fost scos din sertar: Trump, Kirk și 160 de republicani au fost investigați din umbră în era Biden
Mai multe documente din dosarele FBI au fost publicate marți, 28 ocotmbrie, de catre Comisia Judiciara a Camerei Repreze ...
-
Alex Jones (Infowars): Populația globală a fost deja implantată în secret cu nanotehnologie autoreplicativă - VIDEO
Cunoscutul autor de "conspirații" a efectuat un interviu-bomba, care daca s-ar dovedi a fi real in cele ce afirma ar fi ...
-
Cristela Georgescu ar fi încasat zeci de mii de lei de la o societate implicată în tranzacții cu firma unui fost agent KGB din Tiraspol
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, este menționata intr-un raport al ANAF privind p ...
-
Se întâmplă acum! Profetiile lui Anghel Rugină devin realitate după 25 de ani. La acea vreme nimeni nu a crezut ca există "GRUPUL"
Pe la inceputul anilor 2000, Marius tuca, intr-una dintre emisiuni l-a avut ca invitat pe renumitul economist si academi ...
-
Nu ne-am lecuit de la vaccinuri: Comisia Europeană vrea ca țările UE să împrumute împreună zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei
Comisia Europeana (CE) va propune ca țarile UE sa imprumute impreuna zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul ...
-
Lovitură de teatru: Brigitte Macron e trecută drept bărbat pe site-ul fiscal al Franței!
Soția președintelui Franței, Brigitte Macron, a descoperit ca era trecuta sub un nume masculin pe site-ul național de ta ...
-
Agenda Dan Brown: ficțiunea care anunță realitatea. Intrebarea adevărată este cine i-a oferit scenariul?
Puțini autori contemporani au influențat imaginarul global mai mult decat Dan Brown. În spatele intrigilor polițis ...
-
RA-APPS confirmă că Bolojan a locuit ilegal în vila de suflet a lui Băsescu. Legea a fost modificată cu dedicație
Un document oficial RA-APPS trimis pe 1 iulie 2025 catre Cabinetul premierului Ilie Bolojan arata negru pe alb ca imobil ...
-
Ministrul lui Iohannis - un cioclu în halat alb. Pacientii lui Victor Costache mor pe bandă rulantă in spital la Sanador
În esența medicul chirurgul cardiolog Victor Sebastian Costache de la Clinica SANADOR, fost ministru al Sanatații ...
-
Orbán la ban trage! Guvernul de la Budapeste distribuie aproape 18 milioane de euro în Transilvania. O parte au ajuns în firmele politicienilor
Guvernul ungar distribuie peste 7,3 miliarde de forinți (circa 18 milioane de euro) sub forma de sprijin nerambursabil p ...
-
Hoții de sare: Cum ajunge Salrom pe mâna USR la ordinul neo-marxistilor lui Radu Miruță. Noua conducere n-are nici cea mai vagă legatura cu domeniul
Ministrul Economiei, usr-istul Radu Miruța, a anunțat marți, pe Facebook, ca managementul Societații Naționale a Sarii - ...
-
ANRE și Distrigaz Sud Rețele se află sub investigație pentru "deficiențe sistemice și neglijențe instituționale" după ce au ignorat peste 250 de sesizări
Dupa explozia din Rahova, aflam pe surse din interior, ANRE si Distrigaz Sud se afla sub ancheta "pentru posibile defici ...
-
Scandal uriaș la ANRE. Cum au fost cedate francezilor în mod ilegal două mari rețele de gaze!
O investigație despre transferul rețelelor de gaz din orașele Otopeni și Zimnicea catre Distrigaz Sud Rețele, companie f ...
-
Deflagratia a avut energia a 50 de kg de TNT - Analiza Inteligentei Artificiale asistată de experti despre explozia din Blocul din Rahova
Zilele astea spațiul public online a fost invadat de comentarii de tot felul - lucru foarte bun deoarece s-au adunat mul ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu