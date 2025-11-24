Fiul lui Tudorel Toader, denunțat de studente pentru hărțuire sexuală. Una a cedat și a făcut sex de două ori cu profesorul după care s-a îmbătat o săptămână

Acuzații extrem de grave la adresa lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Cuza" (UAIC). Două studente susțin că Toader le-a hărțuit. Una dintre fete a cedat avansurilor și a întreținut relații sexuale cu el. Prima dată în biroul lui Toader de la facultate, a doua oară la notariatul acestuia din Centru.

După ce i-a cedat avansurilor, fata a fost distrusă psihic, a avut remușcări și, la scurt timp, a renunțat la Drept: „Am băut o săptămână". Încet, s-a pus pe picioare, iar acum finalizează o altă specializare universitară.

Ambele victime, Anca și Cristina (nume fictive), susțin că numărul persoanelor hărțuite de fiul fostului ministru al justiției este mai mare și că „toată lumea știe".

„Dacă tu vrei să continui în cariera asta, sunt niște sacrificii de urmat. Și-așa nu poți să înveți nimic, ai emoții, ești prea emotivă, mai faci și terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluția este să faci sex cu mine", a explicat una dintre studente cum a perceput interacțiunea cu Toader.

Din mărturiile celor două studente, acestea fost abordate de Toader după ce nu promovaseră examenul din prima sesiune. Cele două fete au afirmat că au fost chemate în biroul lui Alexandru Toader din Corpul A al universității, sub același pretext.

„Domnișoara... nu prea v-ați descurcat. Haideți un pic să vedem ce facem", i-a spus Ancăi. „Să vii să discutăm despre test", a zis Cristina că i-a cerut cadrul didactic. Și au fost invitate în cabinetul acestuia de la Facultatea de Drept.

Pe ambele le-a poftit să fumeze, el însuși aprinzându-și o țigară. Anca a rememorat: „Mi-a oferit o țigară, mi-a zis că: Cam tremuri, de ce ți-e frică?".

Cristina a afirmat că Toader a deschis geamul biroului, și-a aprins o țigară, cerându-i și ei să facă același lucru: „Fumează o țigară, calmează-te, mi-a zis".

„Toată lumea știe", a spus una dintre ele.

Cealaltă povestește că a fost avertizată de studentele din anii II-III: „Ne anunțăm între noi: Băi, vezi să nu rămâi cu refacere la Toader, că nu e bine".

Lectorul Alexandru Toader este unul dintre fiii lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, fost rector UAIC, fost judecător la Curtea Constituțională.

Confruntat de jurnaliștii Reporter de Iași la biroul său notarial, Alexandru Toader a refuzat să răspundă clar. „Momentan, eu vă zic că nu comentez. Da? Nu v-am zis nici Da, nu v-am zis nici Nu".