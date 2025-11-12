Lovitură de teatru la Chisinau! Sefii SPP Moldova si-au cerut demisiile. Unul dintre ei e fostul bodyguard al Maiei Sandu. Nevasta-sa de la PAS spune ca e vorba de ceva extrem de grav

Marti seara, presedinta Moldovei Maia Sandu a fost nevoita sa aprobe demisiile a doi sefi ai SPP, semnandu-le decretele de eliberare din functii. Este vorba despre Vitalie Lupașcu, directorul institutiei, si Vasile Popa, prim-adjunctul (in foto). Conducerea interimara a SPP Moldova este asigurata acum de Gheorghe Josanu, director adjunct.

Cazul este cu atat mai interesant cu cat Vasile Popa este cel care de fapt conducea institutia, el fiind fostul bodyguard al Maiei Sandu, pana la numirea sa la SPP in 2023. Maia Sandu l-a bagat la SPP ca sa aiba control absolut pe parlamentarii si demnitarii care aveau paza, dar si pe invitatii straini, pe strainii cu atributii la Chisinau, pe ambasadori etc., practic peste tot unde avea competente serviciul cu pricina. Maia Sandu si-a facut general fostul bodyguard - desi omul nu avea traseul necesar, varsta si etapele - ca sa aiba atributii supreme in stat.

In plus, Vasile Popa, care s-a imbogatit rapid pana la un statut de proaspat oligarh, este sotul Zinaidei Popa, sefa consilierilor municipali de la Chisinau din partea PAS, partidul Maiei Sandu, dar si o apropiata a presedintei Moldovei. Dupa acest incident, Zinaida Popa a avut o interventie pe retelele de socializare in care spune ca sotul este este un conducator deosebit de care Moldova nu mai are parte, dar ca a luptat cu raul in momente foarte grele si ca acum ea e linistita ca nu mai trebuie sa faca toate astea:

"Cred că este o binecuvântare pentru familia mea, pentru soțul meu care nu mai are obligația să apere demnitatea și onoarea cuiva. Vine un moment în care nu mai trebuie să lupți cu răul, ci să urmărești cum răul singur se autodistruge. Moldova o să mai viseze la un așa conducător excepțional, cum este soțul meu. Unica mea preocupare și tristețe pe care o simt acum, este viitorul sumbru pentru Moldova în aceste condiții când se tolerează dezinformarea și se instaurează în capul mesei prostia!", spune amica Maiei Sandu.

Alte informatii interesante - conform unor surse de presa de la Chisinau - mai sunt ca Vasile Popa se pare ca facuse o retea prin care spp-istii sai inregistrau audio si filmau nu numai demnitarii pe care ii aveau in paza, dar tot felul de intalniri si convorbiri pe care le aveau acestia (intime sau de afaceri), si nu numai demnitarii, dar si ambasadorii acredidati in Republica Moldova. La Vasile Popa se afla si o lista cu tot amantlâcul de la Chisinau, relatii si afinitati LGBT.

Tot din surse aflam ca ar putea fi vorba si despre niste "materiale" legate de vizitele la Chisinau ale lui Emmanuel Macron, presedintele Franței, dar si ale Ursulei von der Leyen, sefa Comisiei Europene, cu protectii asigurate de SPP Moldova. Urmeaza sa vedem ce este adevarat in acest caz.

Cat despre Gheorghe Josanu, cel care nu a demisionat si este interimar, aflam ca este apropiat de Lucian Pahonțu, seful etern al SPP România, cel care este bine ancorat in statul paralel de la noi. Si mai aflam ca Josanu este fidel cauzei bruxelleze si un "slavist" ucrainean. Se pare ca Josanu, cu protectie si de Pahontu, via Nicusor Dan, va prelua si sefia deplina dupa finalizarea unui interimat de 6 luni. Foarte interesant de aflat care e "viitorul sumbru pentru Moldova", cine e "raul care se autodistruge" si "prostia din capul mesei". La o prima vedere, Maia Sandu ar fi legatura dintre toate acestea.