Calculele matematicianului ratat Grindeanu in privința ANAF și a Vămii: Noului șef al PSD i-a dat cu virgulă in privinta statului paralel!

Sorin Grindeanu - de profesie matematician ratat - se arata brusc interesat de ANAF şi de Vama, prin declarațiile facute ieri în cadrul congresului PSD. Însa declarațiile lui ascund altceva: noul sau mandat de preşedinte PSD, anunțat în premiera la congres, în fața colegilor de partid, ascuns sub aceste declarații care ataca ANAF-ul şi Vama, este sa protejeze sistemul de firme PSD şi acționariatul PSD-iştilor la statul roman.

Întai, cine sunt ANAF și Vama: sunt cele doua instituții ale statului care se ocupa cu administrarea și controlul banilor și bunurilor care intra sau ies din economie. ale caror conduceri au fost recent schimbate de noul guvern şi care au mandat clar, anunțat public, de reformare, digitalizare şi control al marilor rețele de frauda şi evaziune.

Grindeanu reia discuția bagatelizata pe gem, dar omite sa spuna pe fondul şi pe vremea carei guvernari s-au perpetuat problemele structurale cronice care au dus Romania la un gap de TVA atat de mare. Problemele structurale ale colectarii TVA - evaziunea, lipsa digitalizarii, controalele ineficiente și politizarea ANAF/Vamii - s-au adancit în anii de guvernare PSD, în special în perioadele 2012-2019, cand partidul a condus neîntrerupt finanțele publice. În acea perioada reformele IT fiscale au fost amanate, s-au schimbat frecvent conducerile ANAF (peste 10 președinți în 10 ani), masurile luate (ex. split TVA) au fost nefuncționale; evaziunea pe TVA a ramas endemica, iar gapul a fost constant peste 30%. Sa nu uitam momentul 2018, pe vremea guvernarii Viorica Dancila/ Eugen Teodorovici la Finanțe, cand Romania a avut prima mare ocazie de a digitaliza ANAF-ul, cu o finanțare de peste 90 milioane USD (proiectul RaMP) de la Banca Mondiala - un eşec rasunator.

Acum ANAF, surpriza, chiar accelereaza digitalizarea - iar rezultatele au început sa se vada în spațiul public: cazurile Murfatlar / Retail Plus, Liberty Galati, fratii Micula, Iohannis, etc. Ce se întampla de fapt: prin digitalizare, statul vede corelat rețelele de frauda şi evaziune, conexiunile dintre firme şi acționarii acestor firme, plus cine le dirijeaza din umbra, iar mari dosare care au trenat ani de zile încep nu doar sa iasa la iveala ci şi sa suporte consecințe legale.

- Sa nu uitam pe vremea carei guvernari au înflorit afaceri precum Tel Drum (celebra frauda pe fonduri publice orchestrata de Liviu Dragnea) sau Nordis, cu avioanele careia s-a plimbat Grindeanu şi despre care presa a scris chiar ca este proiectantul vilei de peste jumatate de milion de euro a lui Sorin Grindeanu. Şi toate celelalte mari afaceri despre care presa a pus semne de întrebare de- lungul timpului şi pe care PSD cel mai probabil nu le vrea scoase la iveala, aşa cum a ieşit de curand cazul Micula.

- Sau pe vremea carei guvernari s-au înmulțit ca ciupercile numirile politice în Ca-uri remunerate cu pensia pe viața a batranilor de care e îngrijorat acum Grindeanu. Ca de exemplu preşedintele Ca Hidroelectrica, Silviu avram, fiul naşului de cununie al lui Grindeanu, actual inculpat DNa pentru instigare/complicitate la luare de mita.

- Sa nu uitam relațiile dintre Sorin Grindeanu și resursele minerale ale Romaniei prin celebrul și discretul Vasile albulescu, relatate în mai multe randuri de presa. Sau afacerile de dezvoltator imobiliar ale soției lui Grindeanu, în asociere cu nepotul lui Marcel Ciolacu, semnalate tot de presa.

- Sau pe vremea carei guvernari s-au perpetuat pacalelile fiscale precum maşini de lux pe firme - caz recent relatat de presa, președintele PSD Gorj cu Mercedes de peste 140.000 euro pe numele unui SRL butic satesc.

- Sau culegerea de matematica scrisa, chipurile, de Grindeanu, dar pe care nimeni nu a gasit-o fizic în librarii sau biblioteci.

- Vama: "crima organizata", aşa cum o denumeşte Grindeanu, din noua conducere a Vamii, trebuie sa curețe şmecheriile din Port şi Vama - despre care presa a umplut pagini de-a lungul timpului: întregi rețele de firme care au prosperat sub guvernarile Ciolacu, Dancila, Grindeanu sau Ponta. Mai exact: numiri politice în instituții cheie, facilitați în derularea contractelor și control vamal mai "relaxat", evaziune fiscala, influența în porturi/transport maritim și logistica. Diverse cazuri celebre reies la o simpla cautare pe google.

- Desigur ca Grindeanu şi PSD nu îşi doresc ca Vama sa înceapa sa lucreze, în sfarşit, pentru statul roman şi au tot interesul sa atace, deci, şi Vama.