Și dacă tarifele lui Trump sunt ilegale? - Analiza scenariilor pe plan internațional

Chiar dacă Curtea Supremă ar anula tarifele impuse de Donald Trump anumitor țări, el are la dispoziție alte opțiuni legale pentru a impune taxe similare, conform POLITICO.

Oponenții tarifelor „Liberation Day" ale președintelui Donald Trump au șansa de a-și prezenta argumentele în fața Curții Supreme a SUA. Deși judecătorii ar putea să nu ia o decizie imediat, întrebările lor ar putea oferi indicii privind direcția în care se înclină în acest caz de mare anvergură.

Miercuri, instanța supremă va audia reclamanții - o duzină de state conduse de democrați și două grupuri de companii private - și administrația Trump. Fiecare parte va avea câte 40 de minute pentru a-și prezenta argumentele, urmate de întrebări din partea celor nouă judecători.

Curtea are apoi termen până la sfârșitul sesiunii sale din iulie anul viitor pentru a emite o decizie, deși unii avocați care au inițiat cazurile speră că procesul va fi mai rapid, având în vedere impactul real al deciziei. „Este foarte rezonabil să ne așteptăm ca acest caz să fie soluționat înainte de sfârșitul anului, dacă nu chiar mult mai devreme," a declarat Jeffrey Schwab, consilier senior la Liberty Justice Center, un cabinet de drept constituțional care reprezintă companii implicate în caz.

Trei instanțe federale au decis împotriva folosirii de către Trump a unei legi de urgență veche de 50 de ani pentru a impune taxe reciproce extinse, pe care le-a folosit pentru a încheia acorduri comerciale cu UE, Japonia și alți parteneri. Cazul nu se referă la tarifele sectoriale aplicate unor produse precum oțel, aluminiu sau automobile, care au făcut, de asemenea, obiectul negocierilor, dar au fost impuse pe baza altor autorități legale care nu sunt contestate.

Dacă Curtea Supremă va decide că tarifele anunțate de Trump în aprilie sunt ilegale, vor cădea aceste acorduri? Analizăm riscurile:

Statele Unite

Evaluarea riscului: Mulți experți juridici consideră că există o șansă mare ca Curtea Supremă să anuleze taxele impuse de Trump conform International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), o lege de sancțiuni din 1977 care îi conferă președintelui dreptul de a „reglementa" importurile, dar nu autorizează explicit tarifele.

Nu toți sunt de acord, argumentând că instanța conservatoare ar putea susține poziția administrației Trump potrivit căreia președintele are o autoritate largă în politica externă, iar această putere primează asupra oricăror îngrijorări privind depășirea atribuțiilor de către executiv, exprimate în cazurile anterioare.

Strategie de adaptare: În cel mai nefavorabil scenariu pentru administrație, Curtea Supremă ar putea anula toate tarifele și ar putea ordona rambursarea a sute de miliarde de dolari plătiți de companii și persoane fizice.

Chiar și în acest scenariu, Trump ar putea folosi alte autorități pentru a recrea tarifele, inclusiv Secțiunea 122 din Trade Act din 1974. Aceasta permite președintelui să impună o suprataxă globală de import de 15% pentru maximum 150 de zile, conform Cato Institute.

Trump ar trebui să obțină aprobarea Congresului pentru a menține tarifele Secțiunii 122 pentru o perioadă mai lungă - ceea ce ar fi dificil chiar și într-un Congres condus de republicani. Totuși, ar putea folosi această secțiune ca măsură temporară în timp ce explorează alte opțiuni.

Acestea includ Secțiunea 301 din Trade Act din 1974, pe care a folosit-o în primul mandat pentru a impune tarife extinse asupra bunurilor chinezești și pe care a aplicat-o recent împotriva Braziliei. Spre deosebire de IEEPA, pe care Trump o consideră doar o modalitate de a declara o urgență internațională pentru a impune tarife, Secțiunea 301 necesită o investigație formală pentru a stabili dacă Statele Unite au fost prejudiciate de o practică comercială externă incorectă.

Trump ar putea, de asemenea, să folosească aceste investigații - și amenințarea implicită cu tarife - pentru a presa partenerii comerciali, precum UE, să reconfirme acordurile comerciale deja încheiate.

Trump ar putea să lanseze investigații sectoriale suplimentare conform Secțiunii 232 din Trade Expansion Act din 1962, care îi permite președintelui să restricționeze importurile considerate amenințări la adresa securității naționale. Aceasta a fost folosită de el pentru tarife pe oțel, aluminiu, automobile, piese auto, cupru, lemn, mobilă și camioane grele.

Într-o variație, a folosit o investigație în curs privind importurile de produse farmaceutice pentru a presa companiile să investească mai mult în SUA și să reducă prețurile medicamentelor. De asemenea, a folosit amenințarea cu tarife pe semiconductori pentru a obține concesii de la țări și companii, fără a impune efectiv taxe până acum.

Departamentul de Comerț are alte investigații în curs conform Secțiunii 232 privind mineralele critice prelucrate, aeronave și motoare, polisiliciu, sisteme aeriene fără pilot, turbine eoliene, robotică și utilaje industriale, și echipamente medicale. După cum arată tarifele pe lemn și mobilă, definiția extinsă a securității naționale oferă administrației largă marjă pentru noi investigații.

Uniunea Europeană

Evaluarea riscului: UE nu mizează pe Curtea Supremă pentru a o salva de tariful de bază de 15% impus de Trump - fiind conștientă că, dacă tarifele SUA nu trec pe ușa principală, vor intra pe fereastră.

„Chiar dacă Curtea Supremă ar declara aceste tarife reciproce ilegale, nu înseamnă automat că vor cădea," a declarat recent Sabine Weyand, responsabilul european pentru comerț, în fața parlamentarilor europeni. „Există și alte baze legale disponibile."

Trump a invocat IEEPA pentru a impune tariful de bază asupra blocului european de 27 de state. Dar Bruxelles-ul este mai preocupat de tarifele sectoriale impuse de Trump pe medicamente, automobile și oțel, folosind alte căi legale - în special Secțiunea 232 - care nu fac obiectul cazului de față.

Strategie de adaptare: UE este în modul de control al pagubelor, încercând să nu tensioneze relația cu Washington și concentrându-se pe implementarea acordului încheiat de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen cu Trump la resortul de golf Turnberry în iulie, și consfințit într-o declarație comună succintă în luna următoare.

UE susține că a blocat un tarif „all-inclusive" de 15% pentru majoritatea exporturilor - deci chiar dacă Curtea Supremă ar anula tarifele universale, plafonul ar trebui să rămână. „Chiar dacă toate tarifele IEEPA sunt eliminate, UE ar avea interesul să mențină acordul," a spus Ignacio García Bercero, fost negociator al Comisiei pentru negocierile comerciale cu SUA.

Comisia negociază în continuare cu administrația Trump pentru a obține scutiri suplimentare de tarife pentru sectoare sensibile, precum vinuri și băuturi spirtoase.

Parlamentul European, care trebuie să aprobe acordul Turnberry, adoptă o poziție mai dură față de ceea ce mulți consideră un acord comercial unilateral: dorește să includă o clauză „sunset" care să limiteze concesiile UE la mandatul lui Trump. Țările UE au respins această idee, considerând că acordurile deja încheiate trebuie respectate.

UE a invitat secretarul de Comerț Howard Lutnick la o reuniune a miniștrilor comerțului din Bruxelles pe 24 noiembrie. Discuțiile se vor concentra pe asigurarea implementării legii pentru acord și pe combaterea acuzațiilor SUA privind reglementarea discriminatorie a companiilor europene.

Regatul Unit

Evaluarea riscului: Dacă Curtea Supremă va anula tarifele universale ale lui Trump, Marea Britanie nu va fi scutită. Londra a obținut anterior un tarif de bază favorabil de 10% în mai, dar protecția nu se aplică tarifului Secțiunii 232 pe oțel și automobile.

Acordul actual oferă Marii Britanii tarife preferențiale la exporturile auto și o reducere de 50% a tarifelor globale la oțel.

Dacă Marea Britanie ar încerca să renegocieze tarifele de bază, SUA ar putea riposta rapid, retrăgând preferințele și adoptând o poziție mai dură în negocierile în curs privind tarifele la medicamente și whisky.

Strategie de adaptare: Marea Britanie continuă negocierile cu administrația Trump pe alte părți ale acordului, chiar și în contextul procesului în desfășurare. Oficialii britanici vor merge la D.C. la mijlocul lunii noiembrie, înainte de sosirea reprezentantului comercial Jamieson Greer la Londra pe 24 noiembrie.

„Nu cred că Marea Britanie sau alții ar încerca renegocierea inițial - s-ar putea chiar să vedem declarații publice în care se spune că intenționăm să respectăm acordul," a spus Sam Lowe, expert în comerț și partener la Flint Global. „Există prea mult risc să redeschizi acordul, fiind posibil să antagonizezi Trump."

Între timp, Marea Britanie caută să își întărească relațiile comerciale cu alte țări: a încheiat un acord de liber schimb cu India, renegociază aspecte ale relației comerciale cu UE și speră să finalizeze un acord cu un bloc economic format din șase țări din Golf, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Marea Britanie este așteptată să mențină acordul curent cu SUA, chiar dacă provocările juridice ar slăbi regimul tarifar mai larg al lui Trump.

China

Evaluarea riscului: Liderul chinez Xi Jinping a ieșit din întâlnirea cu Trump în Coreea de Sud cu promisiunea SUA de a reduce la jumătate tariful de 20% impus în martie pentru a pedepsi Beijingul pentru rolul său în epidemia de opioide.

O eventuală decizie a Curții Supreme care să anuleze tarifele „de urgență" rămase asupra importurilor chineze - inclusiv restul tarifului pe fentanil și taxa de bază de 10% din aprilie - ar lăsa Beijingul cu un tarif mediu de 25%.

Judecătorii vor examina poziția administrației că tarifele IEEPA sunt legale, fiind o reglementare justificată a importurilor. Dar o decizie generală privind tarifele chinezești nu este garantată.

„Curtea Supremă va face probabil o decizie binară - ar putea declara ilegale tarifele pentru deficitul comercial, dar legale pe cele pentru fentanil," a spus Peter Harrell, fost director pentru economie internațională în administrația Biden.

Ambasada chineză a refuzat să comenteze cum ar reacționa Beijingul la o decizie în favoarea sa. Ar reprezenta însă o victorie simbolică, ministrul chinez de externe Wang Yi descriind tarifele ca expresie de „egoism extrem".

Strategie de adaptare: Posibila eliminare a acestor tarife ar putea fi doar temporar motiv de sărbătoare pentru Beijing. Trump poate folosi alte instrumente comerciale chiar dacă Curtea Supremă le consideră ilegale.

Administrația sa pregătește înlocuitori pentru tarifele IEEPA prin investigații Secțiunea 301 privind respectarea acordului SUA-China Phase One și investigații Secțiunea 232 pentru a evalua riscurile la securitatea națională ale importurilor chinezești, inclusiv farmaceutice, minerale critice și turbine eoliene.

Canada

Evaluarea riscului: Situație dificilă pentru Canada. Trump a acuzat proactiv o provincie canadiană că folosește un spot publicitar cu Ronald Reagan pentru a influența decizia Curții Supreme. Spotul de 60 de secunde a fost difuzat pe rețelele americane pe 16 octombrie, pentru a transmite un mesaj anti-război comercial către districturile republicane.

Dacă instanța îi va da dreptate lui Trump, acesta va fi justificat să folosească IEEPA pentru a crește tarifele fără investigație. Dacă Curtea va decide împotriva președintelui, Ottawa trebuie să se pregătească pentru represalii suplimentare.

SUA au majorat tariful IEEPA pentru Canada la 35% în iulie, de la 25%, invocând eșecul în combaterea traficului de fentanil la granița nordică. Această rată de 35% exclude majorarea retributivă de 10%, a cărei ordonanță executivă nu a fost emisă. Prim-ministrul Mark Carney a calificat tarifele IEEPA drept „ilegale și nejustificate."

Strategie de adaptare: Canada încearcă diversificarea comerțului și o ofensivă diplomatică, pentru a limita expunerea la tarifele SUA și a menține accesul preferențial la piață.

Mexic

Evaluarea riscului: Trump a impus mai multe tarife Mexicului, cel mai mare partener comercial al SUA, inclusiv 25% sub IEEPA pentru a determina țara să oprească fentanylul, chimicalele precursoare și imigrația ilegală.

Tariful IEEPA nu se aplică bunurilor care respectă USMCA, ceea ce a încurajat companiile să solicite excepția. Aproximativ 90% din bunurile mexicane care intră în SUA au documentația necesară USMCA, comparativ cu circa 60% anul trecut.

Între 4 martie și 23 septembrie, oficialii vamali americani au colectat 5,7 miliarde USD în tarife IEEPA pe bunuri mexicane. Trump a amenințat să crească tariful la 30%, dar a acceptat să amâne.

Strategie de adaptare: Președintele Claudia Sheinbaum a păstrat o atitudine cooperantă cu SUA, menținând restricțiile legate de fentanyl și imigrația ilegală, chiar dacă Trump a aplicat noi tarife sub Secțiunea 232 pe exporturile de automobile și piese auto.

Mexicul urmărește să mențină accesul preferențial la piața SUA sub USMCA, care urmează să fie revizuit anul viitor. Sheinbaum speră să rezolve problemele legate de 54 de bariere comerciale ne-tarifare în următoarele săptămâni.

Chiar dacă o revenire la comerț fără tarife cu SUA pare improbabilă cât timp Trump este în funcție, Mexic speră să fie tratat mai bine decât alți parteneri comerciali sau cel puțin la fel de favorabil. Această situație se va clarifica în prima jumătate a anului 2026.