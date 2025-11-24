CJ Vrancea a balastat 4 drumuri comunale cu prețuri de autostradă, între 96,313 euro și 313,230 euro /km
Postat la: 24.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
"24. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de refacere si punere in siguranta DJ 205M punctul paraul Humei, comuna Naruja, judetul Vrancea. (valoare totala: 6.744.021,35 inclusiv TVA )
Urmare a aparitiei fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada IUNIE 2024 au condus la cedarea drumului DJ 205M pe ambele fire de circulatie
Nota 1: Lucrarile au fost finalizate in octombrie 2025.
25. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de refacere si punere in siguranta DJ 204 L, satele Catauti si Podurile, in comuna Chiojdeni (valoare totala: 207.700,13 inclusiv RVA)
Urmare a aparitiei fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 24.05.2025 - 28.05.2025 ce au condus la spalarea zestrei drumului DJ 204L în satele Catauti si Podurile
26. . Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de refacere si punere in siguranta DJ 204 P in satele Gura Calitei, Cocosari, Lacu lui Baban, Poienile, Dealu Lung, comuna Gura Calitei (valoare totala: 1.829.958,05 inclusiv TVA)
Urmare a aparitiei fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 23.05.2025 - 05.06.2025
27. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de refacere si punere in siguranta DJ 205j, PUNCTUL PODUL Florean si reparatii pe sectorul Fitionesti - Schitul Musunoaiele, comuna Fitionesti
(valoare totala 16.912.248, 79 lei incusiv TVA)
Urmare a aparitiei fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 24.05.2025 - 27.05.2025"
Acesta este proiectul de hotărâre aprobat de Consiliul Județean Vrancea prin care au fost alocate sumele în chestiune pentru balastarea celor 4 drumuri comunale. Numai proiectarea a costat 2 milioane, pentru un drum de 15,7 km balastat, proiectare, data prin atribuire directă de către președintele CJ Vrancea Nicușor Halici unei firme de casă a PSD Vrancea. Dealtfel și dezăpezirea județului Vrancea de doi ani încoace este luată de către firma vărului său Nelu Gîrleanu, pentru care încasează anual 3 mil de euro.
Mai mult cu un tupeu demn de un pesedist vrâncean Halici afirmă la pct 27, "Lucrari de refacere si punere in siguranta DJ 205j, PUNCTUL PODUL Florean si reparatii pe sectorul Fitionesti - Schitul Musunoaiele, comuna Fitionesti
(valoare totala 16.912.248, 79 lei incusiv TVA)
Urmare a aparitiei fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 24.05.2025 - 27.05.2025".
Numai că în perioada menționată a fost doar o ploaie ușoară de vară și nimic altceva. Dar balastarea s-a recepționat și nu se mai poate vedea dacă drumurile au avut de suferit, sau nu.
Aceste lucruri ne arată corupția endemică ce se manifestă la nivelul CJ și al PSD Vrancea sub conducerea lui Halici emulul și slugoiul baronului Oprișan-Portofel.
Marian Gârleanu
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Austeritatea Regimului BoloDan este impusă prin PNRR. Banii ajung să fie spălați prin Ucraina pentru mafia de la Bruxelles
Marionetele Bruxelles-ului de la noi din țara vand naivilor basme despre „necesitatea" taierilor salariale, taxelo ...
-
Ei plănuiesc în mod deliberat să ne omoare de foame. Și iată care e planul în mod explicit!
Motivul pentru care prețurile energiei și alimentelor sunt in creștere, iar aprovizionarea cu alimente devine din ce in ...
-
Fiul lui Tudorel Toader, denunțat de studente pentru hărțuire sexuală. Una a cedat și a făcut sex de două ori cu profesorul după care s-a îmbătat o săptămână
Acuzații extrem de grave la adresa lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universitații „Cuza" (UAI ...
-
Pactul Witkoff-Dimitriev: Ultimile dezvăluiri despre planul de pace din Ucraina elaborat direct în limba rusă și doar tradus în engleză
Un plan de pace controversat in 28 de puncte, elaborat in secret de oficiali americani apropiați de Donald Trump și omol ...
-
The Telegraph: Disperat de scandalul de corupție, Zelenski semnează contracte scandaloase de armament pe care Ucraina nu și le poate permite
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe fondul unui scandal masiv de corupție care ii implica pe susținatorii sai, ...
-
Consiliul de administrație de la o companie strategică a fost numit direct de ministrul Economiei Radu Miruță. Trei din cinci membri sunt oameni cu carnet de partid USR
Într-o postare din data de 28 iulie, Senatorul de Dolj Marian Vasile a facut urmatoarea declarație: „La Avio ...
-
Banca Națională a analizat peste 66.000 de produse și ne spune cum au transferat magazinele creșterea de TVA în coșul românilor
Majorarea Taxei pe Valoarea Adaugata s-a transmis in prețuri aproape integral, dar cu diferențe mari intre alimente și p ...
-
Manipularea pietei de capital: Trump a cumpărat acțiuni în valoare de peste 80 milioane dolari la companii care ar putea beneficia de pe urma deciziilor sale politice
Președintele american Donald Trump a achiziționat obligațiuni corporative in valoare de cel puțin 82 de milioane de dola ...
-
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Nicolae Ceaușescu a fost la un pas de a provoca un razboi intre Romania Socialista și Uniunea Sovietica. Și asta dupa ce ...
-
Cel mai monstruos scandal: Plata CASS la pensii ar putea fi neconstituțională!
Intrarea in vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele masuri fiscal-bugetare, la data de 28 iulie 2025, a reactivat una ...
-
Ingineria "Apartamentul": O judecătoare CCR a primit locuință de protocol după ce și-a donat casa si a zis ca n-are unde sa stea. Este fostă consilieră medaliată a lui Ionannis
Mihaela Ciochina, actual judecator la Curtea Constituționala a Romaniei, a donat singurul sau apartament din București i ...
-
Dosarul Epstein duce la Casa Albă: Donald Trump știa despre fete - se arată în mailuri scurse în spațiul public
Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat a carui moarte prin sinucidere a generat o examinare intensa a persoanelo ...
-
Operațiunea "Midas" - cel mai mare scandal de corupție din Ucraina: Un ministru a pus la cale jaful de 100 de milioane de dolari
Herman Halushchenko, implicat intr-un scandal de corupție la compania nucleara de stat Energoatom, a fost suspendat din ...
-
Coșmarul pacienților de la spitalul din Târnăveni: legați, lăsați să moară și obligați să spele toaletele. Spitalul susține că „totul este în regulă"
Scene de coșmar intr-un spital de psihiatrie din Tarnaveni: pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri. Toat ...
-
Lovitură de teatru la Chisinau! Sefii SPP Moldova si-au cerut demisiile. Unul dintre ei e fostul bodyguard al Maiei Sandu. Nevasta-sa de la PAS spune ca e vorba de ceva extrem de grav
Marti seara, presedinta Moldovei Maia Sandu a fost nevoita sa aprobe demisiile a doi sefi ai SPP, semnandu-le decretele ...
-
"Turism pentru lunetişti" în timpul războiului din Bosnia: Grupuri din Italia şi din alte ţări au plătit pentru a putea împuşca locuitori din Sarajevo pentru propriul amuzament
Grupuri de cetateni italieni si de alte nationalitati, asa-numiti „turisti lunetisti", sunt acuzati ca au particip ...
-
Atacurile ordonate de Donald Trump au ucis pescari și șoferi, nu lideri de cartel. O anchetă AP dezvăluie adevărul loviturilor SUA în Venezuela
Peste 70 de oameni au murit in urma operațiunilor militare americane din Venezuela, dar cei uciși nu erau lideri de cart ...
-
Calculele matematicianului ratat Grindeanu in privința ANAF și a Vămii: Noului șef al PSD i-a dat cu virgulă in privinta statului paralel!
Sorin Grindeanu - de profesie matematician ratat - se arata brusc interesat de ANAF si de Vama, prin declarațiile facute ...
-
Peste 120.000 de lei pentru N. Dan de la propunerea USR pentru Avocatul Poporului: ce relevă documentele
USR a propus-o pe jurista Roxana Rizoiu pentru funcția de Avocat al Poporului. Conform declarației de avere a președinte ...
-
Și dacă tarifele lui Trump sunt ilegale? - Analiza scenariilor pe plan internațional
Chiar daca Curtea Suprema ar anula tarifele impuse de Donald Trump anumitor țari, el are la dispoziție alte opțiuni lega ...
-
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
De peste 30 de ani, instituțiile publice din Romania au devenit, adesea, centre de recompensare pentru persoane fidele p ...
-
Criză fără precedent la FBI: anchete blocate, informatori neplătiți și lipsă de fonduri pentru operațiuni, în plin blocaj al guvernului american
Cea de-a doua cea mai lunga inchidere a guvernului SUA din istorie lovește direct in activitatea Biroului Federal de Inv ...
-
Dosarul FBI "Artic Frost" a fost scos din sertar: Trump, Kirk și 160 de republicani au fost investigați din umbră în era Biden
Mai multe documente din dosarele FBI au fost publicate marți, 28 ocotmbrie, de catre Comisia Judiciara a Camerei Repreze ...
-
Alex Jones (Infowars): Populația globală a fost deja implantată în secret cu nanotehnologie autoreplicativă - VIDEO
Cunoscutul autor de "conspirații" a efectuat un interviu-bomba, care daca s-ar dovedi a fi real in cele ce afirma ar fi ...
-
Cristela Georgescu ar fi încasat zeci de mii de lei de la o societate implicată în tranzacții cu firma unui fost agent KGB din Tiraspol
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, este menționata intr-un raport al ANAF privind p ...
-
Se întâmplă acum! Profetiile lui Anghel Rugină devin realitate după 25 de ani. La acea vreme nimeni nu a crezut ca există "GRUPUL"
Pe la inceputul anilor 2000, Marius tuca, intr-una dintre emisiuni l-a avut ca invitat pe renumitul economist si academi ...
-
Nu ne-am lecuit de la vaccinuri: Comisia Europeană vrea ca țările UE să împrumute împreună zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei
Comisia Europeana (CE) va propune ca țarile UE sa imprumute impreuna zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul ...
-
Lovitură de teatru: Brigitte Macron e trecută drept bărbat pe site-ul fiscal al Franței!
Soția președintelui Franței, Brigitte Macron, a descoperit ca era trecuta sub un nume masculin pe site-ul național de ta ...
-
Agenda Dan Brown: ficțiunea care anunță realitatea. Intrebarea adevărată este cine i-a oferit scenariul?
Puțini autori contemporani au influențat imaginarul global mai mult decat Dan Brown. În spatele intrigilor polițis ...
-
RA-APPS confirmă că Bolojan a locuit ilegal în vila de suflet a lui Băsescu. Legea a fost modificată cu dedicație
Un document oficial RA-APPS trimis pe 1 iulie 2025 catre Cabinetul premierului Ilie Bolojan arata negru pe alb ca imobil ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu