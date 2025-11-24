CJ Vrancea a balastat 4 drumuri comunale cu prețuri de autostradă, între 96,313 euro și 313,230 euro /km

"24. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de refacere si punere in siguranta DJ 205M punctul paraul Humei, comuna Naruja, judetul Vrancea. (valoare totala: 6.744.021,35 inclusiv TVA )

Urmare a aparitiei fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada IUNIE 2024 au condus la cedarea drumului DJ 205M pe ambele fire de circulatie

Nota 1: Lucrarile au fost finalizate in octombrie 2025.

25.⁠ ⁠Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de refacere si punere in siguranta DJ 204 L, satele Catauti si Podurile, in comuna Chiojdeni (valoare totala: 207.700,13 inclusiv RVA)

Urmare a aparitiei fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 24.05.2025 - 28.05.2025 ce au condus la spalarea zestrei drumului DJ 204L în satele Catauti si Podurile

26.⁠ ⁠. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de refacere si punere in siguranta DJ 204 P in satele Gura Calitei, Cocosari, Lacu lui Baban, Poienile, Dealu Lung, comuna Gura Calitei (valoare totala: 1.829.958,05 inclusiv TVA)

Urmare a aparitiei fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 23.05.2025 - 05.06.2025

27.⁠ ⁠Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de interventii (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de refacere si punere in siguranta DJ 205j, PUNCTUL PODUL Florean si reparatii pe sectorul Fitionesti - Schitul Musunoaiele, comuna Fitionesti

(valoare totala 16.912.248, 79 lei incusiv TVA)

Urmare a aparitiei fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 24.05.2025 - 27.05.2025"

Acesta este proiectul de hotărâre aprobat de Consiliul Județean Vrancea prin care au fost alocate sumele în chestiune pentru balastarea celor 4 drumuri comunale. Numai proiectarea a costat 2 milioane, pentru un drum de 15,7 km balastat, proiectare, data prin atribuire directă de către președintele CJ Vrancea Nicușor Halici unei firme de casă a PSD Vrancea. Dealtfel și dezăpezirea județului Vrancea de doi ani încoace este luată de către firma vărului său Nelu Gîrleanu, pentru care încasează anual 3 mil de euro.

Mai mult cu un tupeu demn de un pesedist vrâncean Halici afirmă la pct 27, "Lucrari de refacere si punere in siguranta DJ 205j, PUNCTUL PODUL Florean si reparatii pe sectorul Fitionesti - Schitul Musunoaiele, comuna Fitionesti

(valoare totala 16.912.248, 79 lei incusiv TVA)

Urmare a aparitiei fenomenelor hidrometeorologice periculoase din perioada 24.05.2025 - 27.05.2025".

Numai că în perioada menționată a fost doar o ploaie ușoară de vară și nimic altceva. Dar balastarea s-a recepționat și nu se mai poate vedea dacă drumurile au avut de suferit, sau nu.

Aceste lucruri ne arată corupția endemică ce se manifestă la nivelul CJ și al PSD Vrancea sub conducerea lui Halici emulul și slugoiul baronului Oprișan-Portofel.

Marian Gârleanu