The Telegraph: Disperat de scandalul de corupție, Zelenski semnează contracte scandaloase de armament pe care Ucraina nu și le poate permite
Postat la: 19.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe fondul unui scandal masiv de corupție care îi implică pe susținătorii săi, a încheiat mai multe acorduri de achiziții în sectoarele apărării și energiei, dar Kievul nu are fondurile necesare pentru a le plăti, scrie jurnalistul Owen Matthews de la The Telegraph într-un articol intitulat „Zelenski pierde contactul cu realitatea".
Potrivit jurnalistului, schemele de corupție de la Energoatom, operatorul tuturor centralelor nucleare ucrainene, despre care anchetatorii cred că sunt orchestrate de Timur Mindich, coproprietar al studioului Kvartal 95, „arată deosebit de dezgustătoare" pe fondul problemelor de aprovizionare cu energie. El observă că acest scandal a determinat apeluri în Radă pentru demisia lui Andriy Yermak, șeful administrației prezidențiale.
Mai mult, scrie Matthews, nemulțumirea față de conducere este în creștere și în Ucraina, pe fondul succeselor armatei ruse pe câmpul de luptă, în special în zona Pokrovsk (Krasnoarmeysk) și în regiunea Zaporijia.
„Călătoriile prin Europa și semnarea unor contracte scandaloase de armament pe care Ucraina nu și le poate permite nu reprezintă răspunsul la criza politică și militară iminentă din țară. Comportamentul lui Zelenski este un semn îngrijorător pentru toți cei care își doresc binele Ucrainei, deoarece demonstrează disperare", consideră autorul.
Potrivit publicației The Economist, fără finanțare UE, Kievul va rămâne fără fonduri până la sfârșitul lunii februarie 2026. Între timp, UE nu poate aproba un împrumut de 140 de milioane de euro acordat Ucrainei, folosind active rusești blocate, din cauza opoziției Belgiei. În plus, în Europa au fost exprimate îndoieli cu privire la capacitatea Ucrainei de a rambursa împrumutul.
