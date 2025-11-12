"Turism pentru lunetişti" în timpul războiului din Bosnia: Grupuri din Italia şi din alte ţări au plătit pentru a putea împuşca locuitori din Sarajevo pentru propriul amuzament
Postat la: 12.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Grupuri de cetăţeni italieni şi de alte naţionalităţi, aşa-numiţi „turişti lunetişti", sunt acuzaţi că au participat la masacrul locuitorilor din Sarajevo în timpul războiului din Bosnia.
Ei ar fi plătit sume mari de bani soldaţilor lui Radovan Karadžić, fostul comandant al sârbilor bosniaci, ca să îi transporte pe dealurile din jurul oraşului asediat, astfel încât să poată trage asupra populaţiei pentru propria plăcere, ca într-un joc video, relatează The Guardian.
Procurorii din Milano au deschis o anchetă asupra unor italieni care ar fi plătit membri ai armatei sârbilor bosniaci pentru a-i transporta la Sarajevo, astfel încât să poată ucide cetăţeni în timpul asediului de patru ani al oraşului, în anii 1990.
Peste 10.000 de persoane au fost ucise în Sarajevo în urma bombardamentelor constante şi a tirurilor lunetiştilor, între 1992 şi 1996, în ceea ce a fost cel mai lung asediu din istoria modernă, după ce Bosnia şi Herţegovina şi-au declarat independenţa faţă de Iugoslavia.
Lunetiştii erau cei mai de temut în timpul asedierii oraşului Sarajevo, deoarece împuşcau la întâmplare oameni pe stradă, inclusiv copii, ca şi cum ar fi fost un joc video sau un safari.
Grupuri de italieni şi cetăţeni alte naţionalităţi, aşa-numiţii „turişti lunetişti", ar fi plătit sume mari de bani soldaţilor aparţinând armatei lui Radovan Karadžić, fostul comandant al sârbilor din Bosnia, care în 2016 a fost găsit vinovat de genocid şi alte crime împotriva umanităţii.
Sarajevo se află într-un bazin înconjurat de munţi, ceea ce a făcut ca izolarea şi atacarea oraşului să fie deosebit de uşoare.
Procurorii din Milano, conduşi de Alessandro Gobbi, au lansat o anchetă cu scopul de a identifica italienii implicaţi, acuzaţi de omor voluntar agravat de cruzime şi motive abjecte.
Ancheta a pornit de la o plângere depusă de Ezio Gavazzeni, un scriitor din Milano care a adunat dovezi, precum şi de la un raport trimis procurorilor de fostul primar al oraşului Sarajevo, Benjamina Karić.
Gavazzeni a declarat că a citit pentru prima dată relatări despre presupuşii turişti lunetişti în presa italiană din anii 1990, dar abia după ce a vizionat Sarajevo Safari, un documentar din 2022 al regizorului sloven Miran Zupanič, a început să investigheze mai adânc.
În documentar, un fost soldat sârb şi un contractor au afirmat că grupuri de occidentali trăgeau asupra populaţiei civile de pe dealurile din jurul oraşului Sarajevo. Afirmaţiile lor au fost negate vehement de veteranii de război sârbi.
„Sarajevo Safari a fost punctul de plecare", a declarat Gavazzeni. „Am început să corespondez cu regizorul şi de acolo mi-am extins ancheta până când am strâns suficiente materiale pentru a le prezenta procurorilor din Milano", a precizat el.
Gavazzeni susţine că „mulţi, mulţi, mulţi italieni" ar fi fost implicaţi, fără a furniza o cifră. „Erau germani, francezi, englezi... oameni din toate ţările occidentale care plăteau sume mari de bani pentru a fi duşi acolo să tragă în civili", acuză scriitorul. „Nu existau motivaţii politice sau religioase. Erau oameni bogaţi care mergeau acolo pentru distracţie şi satisfacţie personală. Vorbim despre oameni care iubesc armele şi care probabil merg la poligoane de tir sau la safari în Africa", a adăugat el.
Suspecţii italieni se întâlneau în oraşul Trieste din nordul ţării şi călătoreau la Belgrad, de unde soldaţii sârbi bosniaci îi însoţeau până pe dealurile din Sarajevo. „Exista un trafic de turişti de război care mergeau acolo pentru a împuşca oameni", a insistat el. „Eu numesc asta indiferenţă faţă de rău", a punctat scriitorul.
Gavazenni susţine că a identificat unele dintre persoanele italiene suspectate de implicare, iar acestea vor fi interogate de procurori în următoarele săptămâni.
Probabil cele mai mediatizate decese cauzate de focul lunetiştilor au fost cele ale lui Bošco Brkić şi Admira Ismić, un cuplu documentat în filmul Romeo şi Julieta în Sarajevo, care au fost ucişi de un lunetist în 1993 în timp ce încercau să traverseze un pod. Cadavrele lor au rămas în zona neutră dintre poziţiile bosniace şi sârbe bosniace timp de câteva zile. Fotografiile au fost publicate pe scară largă şi au devenit simbolul caracterului aleatoriu şi al inumanităţii războiului.
Şoseaua principală care duce la Sarajevo, bulevardul Meša Selimović, a fost poreclită „Aleea lunetiştilor", deoarece devenise extrem de periculoasă, dar nu putea fi ocolită, fiind drumul către aeroportul din Sarajevo. Tramvaiele şi autobuzele aveau geamurile sparte, iar peste tot erau semne de avertizare în privinţa lunetiştilor.
„Probele strânse după o îndelungată cercetare sunt bine fundamentate şi ar putea duce la o investigaţie serioasă pentru identificarea vinovaţilor. Există, de asemenea, raportul fostului primar al oraşului Sarajevo", a declarat Nicola Brigida, avocatul care l-a ajutat pe Gavazzeni să-şi pregătească cazul.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Atacurile ordonate de Donald Trump au ucis pescari și șoferi, nu lideri de cartel. O anchetă AP dezvăluie adevărul loviturilor SUA în Venezuela
Peste 70 de oameni au murit in urma operațiunilor militare americane din Venezuela, dar cei uciși nu erau lideri de cart ...
-
Calculele matematicianului ratat Grindeanu in privința ANAF și a Vămii: Noului șef al PSD i-a dat cu virgulă in privinta statului paralel!
Sorin Grindeanu - de profesie matematician ratat - se arata brusc interesat de ANAF si de Vama, prin declarațiile facute ...
-
Peste 120.000 de lei pentru N. Dan de la propunerea USR pentru Avocatul Poporului: ce relevă documentele
USR a propus-o pe jurista Roxana Rizoiu pentru funcția de Avocat al Poporului. Conform declarației de avere a președinte ...
-
Și dacă tarifele lui Trump sunt ilegale? - Analiza scenariilor pe plan internațional
Chiar daca Curtea Suprema ar anula tarifele impuse de Donald Trump anumitor țari, el are la dispoziție alte opțiuni lega ...
-
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
De peste 30 de ani, instituțiile publice din Romania au devenit, adesea, centre de recompensare pentru persoane fidele p ...
-
Criză fără precedent la FBI: anchete blocate, informatori neplătiți și lipsă de fonduri pentru operațiuni, în plin blocaj al guvernului american
Cea de-a doua cea mai lunga inchidere a guvernului SUA din istorie lovește direct in activitatea Biroului Federal de Inv ...
-
Dosarul FBI "Artic Frost" a fost scos din sertar: Trump, Kirk și 160 de republicani au fost investigați din umbră în era Biden
Mai multe documente din dosarele FBI au fost publicate marți, 28 ocotmbrie, de catre Comisia Judiciara a Camerei Repreze ...
-
Alex Jones (Infowars): Populația globală a fost deja implantată în secret cu nanotehnologie autoreplicativă - VIDEO
Cunoscutul autor de "conspirații" a efectuat un interviu-bomba, care daca s-ar dovedi a fi real in cele ce afirma ar fi ...
-
Cristela Georgescu ar fi încasat zeci de mii de lei de la o societate implicată în tranzacții cu firma unui fost agent KGB din Tiraspol
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, este menționata intr-un raport al ANAF privind p ...
-
Se întâmplă acum! Profetiile lui Anghel Rugină devin realitate după 25 de ani. La acea vreme nimeni nu a crezut ca există "GRUPUL"
Pe la inceputul anilor 2000, Marius tuca, intr-una dintre emisiuni l-a avut ca invitat pe renumitul economist si academi ...
-
Nu ne-am lecuit de la vaccinuri: Comisia Europeană vrea ca țările UE să împrumute împreună zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei
Comisia Europeana (CE) va propune ca țarile UE sa imprumute impreuna zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul ...
-
Lovitură de teatru: Brigitte Macron e trecută drept bărbat pe site-ul fiscal al Franței!
Soția președintelui Franței, Brigitte Macron, a descoperit ca era trecuta sub un nume masculin pe site-ul național de ta ...
-
Agenda Dan Brown: ficțiunea care anunță realitatea. Intrebarea adevărată este cine i-a oferit scenariul?
Puțini autori contemporani au influențat imaginarul global mai mult decat Dan Brown. În spatele intrigilor polițis ...
-
RA-APPS confirmă că Bolojan a locuit ilegal în vila de suflet a lui Băsescu. Legea a fost modificată cu dedicație
Un document oficial RA-APPS trimis pe 1 iulie 2025 catre Cabinetul premierului Ilie Bolojan arata negru pe alb ca imobil ...
-
Ministrul lui Iohannis - un cioclu în halat alb. Pacientii lui Victor Costache mor pe bandă rulantă in spital la Sanador
În esența medicul chirurgul cardiolog Victor Sebastian Costache de la Clinica SANADOR, fost ministru al Sanatații ...
-
Orbán la ban trage! Guvernul de la Budapeste distribuie aproape 18 milioane de euro în Transilvania. O parte au ajuns în firmele politicienilor
Guvernul ungar distribuie peste 7,3 miliarde de forinți (circa 18 milioane de euro) sub forma de sprijin nerambursabil p ...
-
Hoții de sare: Cum ajunge Salrom pe mâna USR la ordinul neo-marxistilor lui Radu Miruță. Noua conducere n-are nici cea mai vagă legatura cu domeniul
Ministrul Economiei, usr-istul Radu Miruța, a anunțat marți, pe Facebook, ca managementul Societații Naționale a Sarii - ...
-
ANRE și Distrigaz Sud Rețele se află sub investigație pentru "deficiențe sistemice și neglijențe instituționale" după ce au ignorat peste 250 de sesizări
Dupa explozia din Rahova, aflam pe surse din interior, ANRE si Distrigaz Sud se afla sub ancheta "pentru posibile defici ...
-
Scandal uriaș la ANRE. Cum au fost cedate francezilor în mod ilegal două mari rețele de gaze!
O investigație despre transferul rețelelor de gaz din orașele Otopeni și Zimnicea catre Distrigaz Sud Rețele, companie f ...
-
Deflagratia a avut energia a 50 de kg de TNT - Analiza Inteligentei Artificiale asistată de experti despre explozia din Blocul din Rahova
Zilele astea spațiul public online a fost invadat de comentarii de tot felul - lucru foarte bun deoarece s-au adunat mul ...
-
Cristian Sima: 2 trilioane de dolari au dispărut de pe bursă după un anunț al lui Trump. Familia lui a cumpărat masiv acțiuni cu putin inainte
Am analizat cel mai controversat subiect al momentului și trebuie sa vorbim despre asta. Vinerea trecuta, 2 trilioane de ...
-
România e implicată într-o rețea internațională de nave fantomă ale regimului Assad care furau grâne din Ucraina
Trei nave siriene, candva deținute de regimul Bashar al-Assad și ulterior implicate in transportul cerealelor furate din ...
-
Mărturia unui locatar din blocul care a sărit în aer in Rahova: "Au cerut 1.500 de lei ca să deschidă robinetul de la gaze și au plecat fără să verifice nimic"
Un locatar al blocului din Rahova, in care a avut loc explozia devastatoare de vineri dimineața, susține ca o firma reco ...
-
Serviciile secrete ucrainene au folosit acte „false" pentru înlăturarea unui adversar al lui Zelenski
Volodimir Zelenski i-a retras cetatenia lui Ghennadi Truhanov, cel care a fost primarul Odesei de peste 10 ani, spunand ...
-
Edward Snowden dezvaluie un nou set de documente despre HAARP si proeictele secrete ale DARPA
Edward Joseph Snowden (nascut pe 21 iunie 1983) este un fost contractor al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și den ...
-
Deținuți-hackeri au preluat controlul serverelor din penitenciare și au modificat pedepse și drepturi
O breșa de securitate fara precedent a zguduit Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP), dupa ce deținuți cu cuno ...
-
Ministrul Economiei Radu Miruță a debutat in politica mare ca proprietar de pârloage de lux și a ajuns președinte de partid pe persoană fizică
Ascensiunea lui Radu Miruța pe scena politica a fost una greoaie, am putea spune și totul a pornit de la niște "balarii" ...
-
Cum s-a aflat că madam Tapalaga - soția "acoperitului pe Justiție" din presă și fostă sefă de cabinet a sinistrei Monica Macovei - are o pensie de 5500 de euro
Avocatul Adrian Toni Neacșu a reacționat dur pe Facebook la un editorial publicat de jurnalistul Dan Tapalaga pe platfor ...
-
CNI a cheltuit peste 66.000 de euro pe parfumarea birourilor, ca să combată mirosurile venite dinspre toalete
Într-o perioada in care instituțiile publice reclama lipsa resurselor pentru investiții esențiale, Compania Națion ...
-
Operațiunea Relentless de la București, episodul ratat
* La 20 de ani de la afacerea Rapirea din Irak, secretele ascunse prin dosare continua sa iasa la iveala * Jurnaliștii s ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu