Marionetele Bruxelles-ului de la noi din țară vând naivilor basme despre „necesitatea" tăierilor salariale, taxelor suplimentare și austeritate, pretinzând că totul e pentru a reduce deficitul bugetar uriaș al României. Aceste măsuri nu sunt pentru salvarea economiei românești, ci sunt dictate de jaloanele stricte ale PNRR-ului impus de UE, un plan care forțează țări ca România să-și strângă cureaua în timp ce miliarde de euro curg spre alte priorități europene, inclusiv sprijinul masiv pentru Ucraina.

Ilie Bolojan evită să menționeze asta cu voce tare, de frică să nu alimenteze valul anti-UE care bubuie în toată Europa - un val pe care lideri ca el îl ignoră, preferând să-și păstreze scaunele calde în alianțe pro-Bruxelles. PSD și PNL sunt captive grupurilor politice progresiste din care fac parte la nivelul UE. Astfel că, orice măsură pentru suveranitatea României este blocată din start. Cât despre USR, acest ONG este creația directă a progresiștilor de la Bruxelles, iar ministrul lor, Cristian Ghinea este autorul PNRR-ului pentru România.

Aceste măsuri de austeritate, care includ tăieri de 20% din posturile publice, înghețarea salariilor și creșteri de TVA și accize, sunt concepute să elibereze resurse pentru ca România să-și îndeplinească obligațiile față de Bruxelles, în timp ce UE pompează zeci de miliarde direct spre Ucraina prin fonduri separate, cum ar fi Ukraine Facility (peste 22.7 miliarde euro doar în 2025). E un joc pervers: românii plătesc cu sărăcie crescută, în timp ce banii europeni - inclusiv contribuțiile României la bugetul UE - susțin un război și o țară măcinată de corupție endemică. PNRR-ul devine astfel un scut perfect pentru aceste transferuri indirecte: sub pretextul „reformelor", populația e lovită în plin, iar economia românească stagnează la o creștere anemica de 0.7% în 2025.

Să vorbim pe șleau despre corupția din Ucraina, care înghite ajutoare ca un burete: scandalurile din 2025 sunt explozive, cu un furt masiv de 100 de milioane de dolari din fondurile Energoatom, implicând oficiali de top apropiați de Zelensky, precum Mindich și Hrynchuk. Miniștrii Justiției și Energiei au fost demiși, iar presiunea pe Zelensky crește, cu acuzații că schemele de corupție erodează legitimitatea guvernului său chiar în mijlocul războiului.

Banii trimiși acolo - peste 143 de miliarde euro de la UE și state membre până acum - nu rămân la Kiev; o parte se evaporă prin contracte umflate, mită și rețele clientelare, revenind spre Vest prin canale obscure. E un sistem similar cu haosul din pandemie, când Ursula von der Leyen a semnat contracte secrete cu Pfizer pentru miliarde de euro în vaccinuri, fără transparență, ducând la investigații și investigații la curți europene pentru refuzul de a dezvălui mesajele SMS. Acuzațiile de conflict de interese și lipsă de transparență persistă, arătând un model UE de opacitate care favorizează elitele, nu cetățenii.

Mai rău, echipamentele militare trimise Ucrainei nu rămân unde trebuie: arme occidentale ajunse în țări din Africa, iar tehnologie americană de drone a fost găsită în Iran - ceea ce alimentează suspiciuni de corupție masivă cu legături în cercurile de la Bruxelles.

Prin aceste politici de austeritate, România nu se redresează - ba dimpotrivă, se afundă în inflație perpetuă (9,8% în octombrie 2025), scădere a puterii de cumpărare, colaps al consumului intern și riscuri de datorie explozivă. Când țara va fi împinsă în incapacitate de plată, privatizările forțate vor veni inevitabil: companii strategice ca Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romsilva, Salrom, CFR sau Portul Constanța riscă să fie vândute pe nimic, sub presiunea UE și a creditorilor internaționali - FMI, așa cum legea românească permite clauze confidențiale în astfel de deal-uri.

Românii trebuie să vadă clar: măsurile lui Bolojan nu servesc poporul, ci Bruxelles-ul și un sistem ucrainean corupt care înghite ajutoare fără sfârșit. România plătește factura, în timp ce alții culeg beneficiile. Nu putem avansa cu actuala mafie care ascunde adevărul și impune suferință și umilință pentru omul de rând!