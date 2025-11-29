Secretul influenței lui Jeffrey Epstein: de ce milionarii și liderii lumii nu-i puteau spune 'nu'

A fost unul dintre momentele importante din Washington în 2019. Toate privirile erau îndreptate spre fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, care depunea mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților despre fostul său șef.

O membră democrată a comisiei, Stacey Plaskett, se pregătea să-l interogheze pe Cohen și a fost surprinsă de camerele de filmat în timp ce trimitea un mesaj cuiva pe telefonul său.

Săptămâna aceasta, publicul a aflat identitatea celeilalte persoane implicate în acea conversație: Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Potrivit e-mailurilor făcute publice de moștenitorii săi în urma unei citații, el o încuraja să o întrebe despre un angajat al Trump Organization. După ce doamna Plaskett a făcut acest lucru, Epstein i-a răspuns prin SMS: „Bună treabă".

În retrospectivă, acest incident a impresionat pe mulți, care spun că evidențiază amploarea influenței sale asupra elitei americane.

Plaskett a negat că ar fi cerut sfatul lui Epstein, spunând că a trimis mesaje text multor persoane în acea zi, inclusiv lui Epstein, care era unul dintre alegătorii ei. Ea spune că, în calitate de fost avocat, a învățat să caute informații din toate sursele - chiar și de la persoane pe care nu le plăcea.

„Sunt dezgustată de comportamentul deviant al lui Epstein. Susțin cu tărie victimele sale și le admir curajul. De mult timp cred și susțin că toate dosarele lui Epstein ar trebui făcute publice", a declarat ea într-o declarație trimisă BBC.

Ea spune că schimbul de mesaje a avut loc înainte de arestarea lui pentru trafic sexual. Dar a fost cu mult după condamnarea lui pentru solicitare de prostituție în 2008.

Insula lui privată din teritoriul SUA fusese menționată într-o anchetă damnantă a Miami Herald cu doar un an înainte, ca fiind unul dintre locurile în care el a abuzat sexual mai multe fete minore.

La doar șase luni după schimbul de mesaje cu Epstein, finanțatorul discreditat avea să moară în celula sa din închisoare - în urma unui suicid, potrivit medicului legist. Moartea sa și conspirațiile care au înconjurat-o au declanșat o reevaluare care a provocat efecte în lanț la Washington și Wall Street și a dus la căderea unor foști prieteni ai săi.

Jemal Countess/Stringer/Getty Rep. Stacey Plaskett speaks at the Congressional Black Caucus Foundation Annual Legislative Conference National Town Hall on September 21, 2023 in Washington, DC

Schimbul lor de mesaje a fost doar unul dintre multele din ultima colecție de peste 20.000 de pagini de documente personale, care au dezvăluit capacitatea lui Epstein de a-și menține cercurile sociale de elită chiar și după condamnarea sa penală și dezvăluirile Herald.

Modul și motivul pentru care aceste relații au supraviețuit în timp ce alți prieteni l-au îndepărtat ne spune la fel de multe despre dinamica cercurilor sociale din vârful societății americane, cât și despre influența lui Epstein.

„Era un monstru diabolic, dar în același timp era genial în sensul că era capabil să mențină această rețea incredibilă formată din unele dintre cele mai puternice persoane din lume", a spus Barry Levine, autorul cărții The Spider: Inside the Criminal Web of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell.

„Avea un anumit carismă care îl punea într-o poziție în care oamenii apelau la el."

Epstein se considera un „colecționar de oameni" care stabilea legături în scopuri tranzacționale, a spus domnul Levine.

„Folosea informațiile pe care le obținea... cu intenția, în cele din urmă, de a obține favoruri de la ei, finanțare de la ei sau, într-un sens mai întunecat, cred, șantaj de la unele dintre aceste persoane."

Relația dintre Epstein și lordul Peter Mandelson, membru al Partidului Laburist, a fost supusă unei atenții speciale în Marea Britanie, lordul Mandelson fiind în cele din urmă demis în septembrie din funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA.

Documentele publicate de Congres arată că el a menținut contactul cu pedofilul până la sfârșitul anului 2016, adică înainte de dezvăluirile Herald, dar după condamnarea acestuia.

Într-un e-mail din noiembrie 2015, Epstein îi spune după ziua lui de naștere: „63 de ani. Ai reușit."

Lordul Mandelson răspunde în mai puțin de 90 de minute, spunând: „Tocmai. Am decis să-mi prelungesc viața petrecând mai mult timp în SUA."

El a negat cu vehemență că ar fi avut cunoștință de crimele lui Epstein, de orice faptă ilegală, și și-a exprimat regretul pentru comunicarea continuă cu acesta.

US Committee on Oversight and Government Reform Peter Mandelson in a white dressing gown laughing with Epstein

Cercul eclectic al lui Epstein, format din oameni de știință, antreprenori și politicieni

Documentele publicate de moștenitorii lui Epstein dezvăluie cercul său social eclectic, format din oameni de știință distinși, titani ai afacerilor și politicieni.

Domnul Levine a spus că nu este exagerat să presupunem că unele cunoștințe mai superficiale ale lui Epstein ar fi putut să nu știe despre abuzurile sale sau ar fi fost suficient de impresionate de relațiile sale influente încât să treacă cu vederea acest aspect.

„Oamenii uită lucrurile", a spus el. „Reputația sa în rândul persoanelor influente era extrem de bună și cred că multe persoane probabil au ignorat condamnarea împotriva lui."

Alții ar fi putut fi pur și simplu orbiți de bogăția sa, au sugerat jurnaliștii și cei care îl cunoșteau.

„O pedeapsă cu închisoarea nu mai contează", a declarat David Patrick Columbia, fondatorul New York Social Diary, pentru The Daily Beast în 2011, după prima condamnare a lui Epstein.

„Singurul lucru care te face să fii ostracizat în societatea newyorkeză este sărăcia."

Reuters A mugshot of Jeffrey Epstein for the New York State Division of Criminal Justice Services' sex offender registry March 28, 2017

Fostul secretar al Trezoreriei SUA, devenit președinte al Universității Harvard, Larry Summers, i-a cerut lui Epstein sfaturi romantice, inclusiv într-un schimb de mesaje din noiembrie 2018 - aceeași lună în care a fost publicată ancheta Herald - în care părea să-i trimită lui Epstein un e-mail de la o femeie pentru a-l întreba cum ar trebui să răspundă.

Epstein a răspuns: „Deja începe să pară nevoiașă :) drăguț."

Interacțiunile lui Summers cu fostul său confident au revenit să-l bântuie săptămâna trecută, determinându-l să anunțe că se retrage din angajamentele publice și că încetează să mai predea la Harvard.

„Sunt profund rușinat de acțiunile mele și recunosc durerea pe care au provocat-o", a spus Summers.

David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images Larry Summers, a former Harvard University president, wears a blue shirt as he walks to lunch during the Allen & Co. Media and Technology Conference in Sun Valley, Idaho, US

Epstein ar fi folosit, de asemenea, abilitățile sale financiare pentru a-l ajuta pe renumitul lingvist Noam Chomsky, cu care a schimbat mai multe mesaje de-a lungul anilor și pe care l-a invitat să stea la el acasă.

Lingușirea a fost reciprocă. Într-o scrisoare de susținere nedatată inclusă în colecția de e-mailuri, Chomsky l-a lăudat pe Epstein, spunând că cei doi au purtat „multe discuții lungi și adesea aprofundate".

Bărbatul în vârstă de 96 de ani a declarat anterior pentru Wall Street Journal că Epstein l-a ajutat să transfere bani între conturile sale fără „niciun ban de la Epstein".

„Îl cunoșteam și ne întâlneam ocazional", a spus el.

În același articol, el a spus: „Ceea ce se știa despre Jeffrey Epstein era că fusese condamnat pentru o infracțiune și își ispășise pedeapsa. Conform legilor și normelor americane, asta înseamnă că are cazierul curat".

El nu a răspuns la solicitarea BBC de a comenta.

Chomsky era unul dintre clienții financiari celebri ai lui Epstein, pe mulți dintre ei Epstein ajutându-i să economisească miliarde de dolari, a spus domnul Levine.

David Corio/Getty Images American linguist and philosopher Noam Chomsky in conversation at the British Library, London, UK on 19th March 2013

El a putut face acest lucru deoarece „înțelegea codul fiscal și finanțele într-o măsură mai bună decât poate cei mai bine plătiți oameni de pe Wall Street", a spus domnul Levine.

În cele 23.000 de pagini ale documentelor lui Epstein, numele unui om apare mai des decât al oricărui altul.

Trump nu a trimis și nu a primit niciunul dintre mesajele incluse în miile de documente, întrucât a rupt legăturile cu Epstein.

În 2002, Trump l-a descris pe Epstein ca fiind „un tip grozav". Epstein avea să remarce mai târziu: „Am fost cel mai bun prieten al lui Donald timp de 10 ani".

Dar relația lor s-a deteriorat în cele din urmă. Potrivit lui Trump, s-au certat la începutul anilor 2000, cu doi ani înainte ca Epstein să fie arestat pentru prima dată. În 2008, Trump spunea că nu fusese „un fan al lui".

Trump a negat că ar fi avut cunoștință despre traficul sexual al lui Epstein. Casa Albă a declarat, de asemenea, că Trump l-a dat afară pe Epstein din clubul său „acum zeci de ani, pentru că se purta urât cu angajatele sale".

Davidoff Studios/Getty Images Jeffrey Epstein (left) and Donald Trump pose together at the Mar-a-Lago estate in 1997

Domnul Levine a spus că sunt multe persoane ale căror mesaje cu Epstein după condamnarea acestuia le vor face să se simtă jenate, deși asta nu înseamnă că au participat la vreuna dintre infracțiunile sale.

„Fiecare dintre ei regretă, desigur, ziua în care au comunicat cu Jeffrey Epstein sau au petrecut timp cu el", a spus el. „Este una dintre cele mai incredibile povești ale timpului nostru - putere, privilegii, prădare."

Dar a existat cel puțin o persoană care a spus că a înțeles imediat că Epstein era „dezgustător".

Howard Lutnick, secretarul comercial al președintelui, a fost vecinul lui Epstein timp de 10 ani. El a declarat în podcastul New York Post că prima sa întâlnire cu Epstein a fost și ultima.

Reuters Secretary of Commerce Howard Lutnick testifies before a House Appropriations Committee hearing

La scurt timp după ce Lutnick s-a mutat în proprietatea sa din Upper East Side în 2005, el spune că Epstein le-a oferit lui Lutnick și soției sale un tur al reședinței sale mari.

În sufrageria lui Epstein, după ce a văzut o masă de masaj înconjurată de lumânări, Lutnick l-a întrebat cât de des o folosește.

„El a răspuns: «În fiecare zi». Apoi s-a apropiat ciudat de mine și a spus: «Și masajul potrivit»".

Domnul Lutnick a spus că el și soția sa au schimbat priviri, s-au scuzat și au plecat.

„Am decis că nu voi mai intra niciodată în aceeași cameră cu acea persoană dezgustătoare", a spus el.