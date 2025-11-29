Secretul influenței lui Jeffrey Epstein: de ce milionarii și liderii lumii nu-i puteau spune 'nu'
Postat la: 29.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
A fost unul dintre momentele importante din Washington în 2019. Toate privirile erau îndreptate spre fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, care depunea mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților despre fostul său șef.
O membră democrată a comisiei, Stacey Plaskett, se pregătea să-l interogheze pe Cohen și a fost surprinsă de camerele de filmat în timp ce trimitea un mesaj cuiva pe telefonul său.
Săptămâna aceasta, publicul a aflat identitatea celeilalte persoane implicate în acea conversație: Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.
Potrivit e-mailurilor făcute publice de moștenitorii săi în urma unei citații, el o încuraja să o întrebe despre un angajat al Trump Organization. După ce doamna Plaskett a făcut acest lucru, Epstein i-a răspuns prin SMS: „Bună treabă".
În retrospectivă, acest incident a impresionat pe mulți, care spun că evidențiază amploarea influenței sale asupra elitei americane.
Plaskett a negat că ar fi cerut sfatul lui Epstein, spunând că a trimis mesaje text multor persoane în acea zi, inclusiv lui Epstein, care era unul dintre alegătorii ei. Ea spune că, în calitate de fost avocat, a învățat să caute informații din toate sursele - chiar și de la persoane pe care nu le plăcea.
„Sunt dezgustată de comportamentul deviant al lui Epstein. Susțin cu tărie victimele sale și le admir curajul. De mult timp cred și susțin că toate dosarele lui Epstein ar trebui făcute publice", a declarat ea într-o declarație trimisă BBC.
Ea spune că schimbul de mesaje a avut loc înainte de arestarea lui pentru trafic sexual. Dar a fost cu mult după condamnarea lui pentru solicitare de prostituție în 2008.
Insula lui privată din teritoriul SUA fusese menționată într-o anchetă damnantă a Miami Herald cu doar un an înainte, ca fiind unul dintre locurile în care el a abuzat sexual mai multe fete minore.
La doar șase luni după schimbul de mesaje cu Epstein, finanțatorul discreditat avea să moară în celula sa din închisoare - în urma unui suicid, potrivit medicului legist. Moartea sa și conspirațiile care au înconjurat-o au declanșat o reevaluare care a provocat efecte în lanț la Washington și Wall Street și a dus la căderea unor foști prieteni ai săi.
Jemal Countess/Stringer/Getty Rep. Stacey Plaskett speaks at the Congressional Black Caucus Foundation Annual Legislative Conference National Town Hall on September 21, 2023 in Washington, DC
Schimbul lor de mesaje a fost doar unul dintre multele din ultima colecție de peste 20.000 de pagini de documente personale, care au dezvăluit capacitatea lui Epstein de a-și menține cercurile sociale de elită chiar și după condamnarea sa penală și dezvăluirile Herald.
Modul și motivul pentru care aceste relații au supraviețuit în timp ce alți prieteni l-au îndepărtat ne spune la fel de multe despre dinamica cercurilor sociale din vârful societății americane, cât și despre influența lui Epstein.
„Era un monstru diabolic, dar în același timp era genial în sensul că era capabil să mențină această rețea incredibilă formată din unele dintre cele mai puternice persoane din lume", a spus Barry Levine, autorul cărții The Spider: Inside the Criminal Web of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell.
„Avea un anumit carismă care îl punea într-o poziție în care oamenii apelau la el."
Epstein se considera un „colecționar de oameni" care stabilea legături în scopuri tranzacționale, a spus domnul Levine.
„Folosea informațiile pe care le obținea... cu intenția, în cele din urmă, de a obține favoruri de la ei, finanțare de la ei sau, într-un sens mai întunecat, cred, șantaj de la unele dintre aceste persoane."
Relația dintre Epstein și lordul Peter Mandelson, membru al Partidului Laburist, a fost supusă unei atenții speciale în Marea Britanie, lordul Mandelson fiind în cele din urmă demis în septembrie din funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA.
Documentele publicate de Congres arată că el a menținut contactul cu pedofilul până la sfârșitul anului 2016, adică înainte de dezvăluirile Herald, dar după condamnarea acestuia.
Într-un e-mail din noiembrie 2015, Epstein îi spune după ziua lui de naștere: „63 de ani. Ai reușit."
Lordul Mandelson răspunde în mai puțin de 90 de minute, spunând: „Tocmai. Am decis să-mi prelungesc viața petrecând mai mult timp în SUA."
El a negat cu vehemență că ar fi avut cunoștință de crimele lui Epstein, de orice faptă ilegală, și și-a exprimat regretul pentru comunicarea continuă cu acesta.
US Committee on Oversight and Government Reform Peter Mandelson in a white dressing gown laughing with Epstein
Cercul eclectic al lui Epstein, format din oameni de știință, antreprenori și politicieni
Documentele publicate de moștenitorii lui Epstein dezvăluie cercul său social eclectic, format din oameni de știință distinși, titani ai afacerilor și politicieni.
Domnul Levine a spus că nu este exagerat să presupunem că unele cunoștințe mai superficiale ale lui Epstein ar fi putut să nu știe despre abuzurile sale sau ar fi fost suficient de impresionate de relațiile sale influente încât să treacă cu vederea acest aspect.
„Oamenii uită lucrurile", a spus el. „Reputația sa în rândul persoanelor influente era extrem de bună și cred că multe persoane probabil au ignorat condamnarea împotriva lui."
Alții ar fi putut fi pur și simplu orbiți de bogăția sa, au sugerat jurnaliștii și cei care îl cunoșteau.
„O pedeapsă cu închisoarea nu mai contează", a declarat David Patrick Columbia, fondatorul New York Social Diary, pentru The Daily Beast în 2011, după prima condamnare a lui Epstein.
„Singurul lucru care te face să fii ostracizat în societatea newyorkeză este sărăcia."
Reuters A mugshot of Jeffrey Epstein for the New York State Division of Criminal Justice Services' sex offender registry March 28, 2017
Fostul secretar al Trezoreriei SUA, devenit președinte al Universității Harvard, Larry Summers, i-a cerut lui Epstein sfaturi romantice, inclusiv într-un schimb de mesaje din noiembrie 2018 - aceeași lună în care a fost publicată ancheta Herald - în care părea să-i trimită lui Epstein un e-mail de la o femeie pentru a-l întreba cum ar trebui să răspundă.
Epstein a răspuns: „Deja începe să pară nevoiașă :) drăguț."
Interacțiunile lui Summers cu fostul său confident au revenit să-l bântuie săptămâna trecută, determinându-l să anunțe că se retrage din angajamentele publice și că încetează să mai predea la Harvard.
„Sunt profund rușinat de acțiunile mele și recunosc durerea pe care au provocat-o", a spus Summers.
David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images Larry Summers, a former Harvard University president, wears a blue shirt as he walks to lunch during the Allen & Co. Media and Technology Conference in Sun Valley, Idaho, US
Epstein ar fi folosit, de asemenea, abilitățile sale financiare pentru a-l ajuta pe renumitul lingvist Noam Chomsky, cu care a schimbat mai multe mesaje de-a lungul anilor și pe care l-a invitat să stea la el acasă.
Lingușirea a fost reciprocă. Într-o scrisoare de susținere nedatată inclusă în colecția de e-mailuri, Chomsky l-a lăudat pe Epstein, spunând că cei doi au purtat „multe discuții lungi și adesea aprofundate".
Bărbatul în vârstă de 96 de ani a declarat anterior pentru Wall Street Journal că Epstein l-a ajutat să transfere bani între conturile sale fără „niciun ban de la Epstein".
„Îl cunoșteam și ne întâlneam ocazional", a spus el.
În același articol, el a spus: „Ceea ce se știa despre Jeffrey Epstein era că fusese condamnat pentru o infracțiune și își ispășise pedeapsa. Conform legilor și normelor americane, asta înseamnă că are cazierul curat".
El nu a răspuns la solicitarea BBC de a comenta.
Chomsky era unul dintre clienții financiari celebri ai lui Epstein, pe mulți dintre ei Epstein ajutându-i să economisească miliarde de dolari, a spus domnul Levine.
David Corio/Getty Images American linguist and philosopher Noam Chomsky in conversation at the British Library, London, UK on 19th March 2013
El a putut face acest lucru deoarece „înțelegea codul fiscal și finanțele într-o măsură mai bună decât poate cei mai bine plătiți oameni de pe Wall Street", a spus domnul Levine.
În cele 23.000 de pagini ale documentelor lui Epstein, numele unui om apare mai des decât al oricărui altul.
Trump nu a trimis și nu a primit niciunul dintre mesajele incluse în miile de documente, întrucât a rupt legăturile cu Epstein.
În 2002, Trump l-a descris pe Epstein ca fiind „un tip grozav". Epstein avea să remarce mai târziu: „Am fost cel mai bun prieten al lui Donald timp de 10 ani".
Dar relația lor s-a deteriorat în cele din urmă. Potrivit lui Trump, s-au certat la începutul anilor 2000, cu doi ani înainte ca Epstein să fie arestat pentru prima dată. În 2008, Trump spunea că nu fusese „un fan al lui".
Trump a negat că ar fi avut cunoștință despre traficul sexual al lui Epstein. Casa Albă a declarat, de asemenea, că Trump l-a dat afară pe Epstein din clubul său „acum zeci de ani, pentru că se purta urât cu angajatele sale".
Davidoff Studios/Getty Images Jeffrey Epstein (left) and Donald Trump pose together at the Mar-a-Lago estate in 1997
Domnul Levine a spus că sunt multe persoane ale căror mesaje cu Epstein după condamnarea acestuia le vor face să se simtă jenate, deși asta nu înseamnă că au participat la vreuna dintre infracțiunile sale.
„Fiecare dintre ei regretă, desigur, ziua în care au comunicat cu Jeffrey Epstein sau au petrecut timp cu el", a spus el. „Este una dintre cele mai incredibile povești ale timpului nostru - putere, privilegii, prădare."
Dar a existat cel puțin o persoană care a spus că a înțeles imediat că Epstein era „dezgustător".
Howard Lutnick, secretarul comercial al președintelui, a fost vecinul lui Epstein timp de 10 ani. El a declarat în podcastul New York Post că prima sa întâlnire cu Epstein a fost și ultima.
Reuters Secretary of Commerce Howard Lutnick testifies before a House Appropriations Committee hearing
La scurt timp după ce Lutnick s-a mutat în proprietatea sa din Upper East Side în 2005, el spune că Epstein le-a oferit lui Lutnick și soției sale un tur al reședinței sale mari.
În sufrageria lui Epstein, după ce a văzut o masă de masaj înconjurată de lumânări, Lutnick l-a întrebat cât de des o folosește.
„El a răspuns: «În fiecare zi». Apoi s-a apropiat ciudat de mine și a spus: «Și masajul potrivit»".
Domnul Lutnick a spus că el și soția sa au schimbat priviri, s-au scuzat și au plecat.
„Am decis că nu voi mai intra niciodată în aceeași cameră cu acea persoană dezgustătoare", a spus el.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Austeritatea Regimului BoloDan este impusă prin PNRR. Banii ajung să fie spălați prin Ucraina pentru mafia de la Bruxelles
Marionetele Bruxelles-ului de la noi din țara vand naivilor basme despre „necesitatea" taierilor salariale, taxelo ...
-
Ei plănuiesc în mod deliberat să ne omoare de foame. Și iată care e planul în mod explicit!
Motivul pentru care prețurile energiei și alimentelor sunt in creștere, iar aprovizionarea cu alimente devine din ce in ...
-
CJ Vrancea a balastat 4 drumuri comunale cu prețuri de autostradă, între 96,313 euro și 313,230 euro /km
"24. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica Documentatie de avizare a lucrarilro de int ...
-
Fiul lui Tudorel Toader, denunțat de studente pentru hărțuire sexuală. Una a cedat și a făcut sex de două ori cu profesorul după care s-a îmbătat o săptămână
Acuzații extrem de grave la adresa lui Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universitații „Cuza" (UAI ...
-
Pactul Witkoff-Dimitriev: Ultimile dezvăluiri despre planul de pace din Ucraina elaborat direct în limba rusă și doar tradus în engleză
Un plan de pace controversat in 28 de puncte, elaborat in secret de oficiali americani apropiați de Donald Trump și omol ...
-
The Telegraph: Disperat de scandalul de corupție, Zelenski semnează contracte scandaloase de armament pe care Ucraina nu și le poate permite
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe fondul unui scandal masiv de corupție care ii implica pe susținatorii sai, ...
-
Consiliul de administrație de la o companie strategică a fost numit direct de ministrul Economiei Radu Miruță. Trei din cinci membri sunt oameni cu carnet de partid USR
Într-o postare din data de 28 iulie, Senatorul de Dolj Marian Vasile a facut urmatoarea declarație: „La Avio ...
-
Banca Națională a analizat peste 66.000 de produse și ne spune cum au transferat magazinele creșterea de TVA în coșul românilor
Majorarea Taxei pe Valoarea Adaugata s-a transmis in prețuri aproape integral, dar cu diferențe mari intre alimente și p ...
-
Manipularea pietei de capital: Trump a cumpărat acțiuni în valoare de peste 80 milioane dolari la companii care ar putea beneficia de pe urma deciziilor sale politice
Președintele american Donald Trump a achiziționat obligațiuni corporative in valoare de cel puțin 82 de milioane de dola ...
-
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Nicolae Ceaușescu a fost la un pas de a provoca un razboi intre Romania Socialista și Uniunea Sovietica. Și asta dupa ce ...
-
Cel mai monstruos scandal: Plata CASS la pensii ar putea fi neconstituțională!
Intrarea in vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele masuri fiscal-bugetare, la data de 28 iulie 2025, a reactivat una ...
-
Ingineria "Apartamentul": O judecătoare CCR a primit locuință de protocol după ce și-a donat casa si a zis ca n-are unde sa stea. Este fostă consilieră medaliată a lui Ionannis
Mihaela Ciochina, actual judecator la Curtea Constituționala a Romaniei, a donat singurul sau apartament din București i ...
-
Dosarul Epstein duce la Casa Albă: Donald Trump știa despre fete - se arată în mailuri scurse în spațiul public
Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat a carui moarte prin sinucidere a generat o examinare intensa a persoanelo ...
-
Operațiunea "Midas" - cel mai mare scandal de corupție din Ucraina: Un ministru a pus la cale jaful de 100 de milioane de dolari
Herman Halushchenko, implicat intr-un scandal de corupție la compania nucleara de stat Energoatom, a fost suspendat din ...
-
Coșmarul pacienților de la spitalul din Târnăveni: legați, lăsați să moară și obligați să spele toaletele. Spitalul susține că „totul este în regulă"
Scene de coșmar intr-un spital de psihiatrie din Tarnaveni: pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri. Toat ...
-
Lovitură de teatru la Chisinau! Sefii SPP Moldova si-au cerut demisiile. Unul dintre ei e fostul bodyguard al Maiei Sandu. Nevasta-sa de la PAS spune ca e vorba de ceva extrem de grav
Marti seara, presedinta Moldovei Maia Sandu a fost nevoita sa aprobe demisiile a doi sefi ai SPP, semnandu-le decretele ...
-
"Turism pentru lunetişti" în timpul războiului din Bosnia: Grupuri din Italia şi din alte ţări au plătit pentru a putea împuşca locuitori din Sarajevo pentru propriul amuzament
Grupuri de cetateni italieni si de alte nationalitati, asa-numiti „turisti lunetisti", sunt acuzati ca au particip ...
-
Atacurile ordonate de Donald Trump au ucis pescari și șoferi, nu lideri de cartel. O anchetă AP dezvăluie adevărul loviturilor SUA în Venezuela
Peste 70 de oameni au murit in urma operațiunilor militare americane din Venezuela, dar cei uciși nu erau lideri de cart ...
-
Calculele matematicianului ratat Grindeanu in privința ANAF și a Vămii: Noului șef al PSD i-a dat cu virgulă in privinta statului paralel!
Sorin Grindeanu - de profesie matematician ratat - se arata brusc interesat de ANAF si de Vama, prin declarațiile facute ...
-
Peste 120.000 de lei pentru N. Dan de la propunerea USR pentru Avocatul Poporului: ce relevă documentele
USR a propus-o pe jurista Roxana Rizoiu pentru funcția de Avocat al Poporului. Conform declarației de avere a președinte ...
-
Și dacă tarifele lui Trump sunt ilegale? - Analiza scenariilor pe plan internațional
Chiar daca Curtea Suprema ar anula tarifele impuse de Donald Trump anumitor țari, el are la dispoziție alte opțiuni lega ...
-
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
De peste 30 de ani, instituțiile publice din Romania au devenit, adesea, centre de recompensare pentru persoane fidele p ...
-
Criză fără precedent la FBI: anchete blocate, informatori neplătiți și lipsă de fonduri pentru operațiuni, în plin blocaj al guvernului american
Cea de-a doua cea mai lunga inchidere a guvernului SUA din istorie lovește direct in activitatea Biroului Federal de Inv ...
-
Dosarul FBI "Artic Frost" a fost scos din sertar: Trump, Kirk și 160 de republicani au fost investigați din umbră în era Biden
Mai multe documente din dosarele FBI au fost publicate marți, 28 ocotmbrie, de catre Comisia Judiciara a Camerei Repreze ...
-
Alex Jones (Infowars): Populația globală a fost deja implantată în secret cu nanotehnologie autoreplicativă - VIDEO
Cunoscutul autor de "conspirații" a efectuat un interviu-bomba, care daca s-ar dovedi a fi real in cele ce afirma ar fi ...
-
Cristela Georgescu ar fi încasat zeci de mii de lei de la o societate implicată în tranzacții cu firma unui fost agent KGB din Tiraspol
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, este menționata intr-un raport al ANAF privind p ...
-
Se întâmplă acum! Profetiile lui Anghel Rugină devin realitate după 25 de ani. La acea vreme nimeni nu a crezut ca există "GRUPUL"
Pe la inceputul anilor 2000, Marius tuca, intr-una dintre emisiuni l-a avut ca invitat pe renumitul economist si academi ...
-
Nu ne-am lecuit de la vaccinuri: Comisia Europeană vrea ca țările UE să împrumute împreună zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei
Comisia Europeana (CE) va propune ca țarile UE sa imprumute impreuna zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul ...
-
Lovitură de teatru: Brigitte Macron e trecută drept bărbat pe site-ul fiscal al Franței!
Soția președintelui Franței, Brigitte Macron, a descoperit ca era trecuta sub un nume masculin pe site-ul național de ta ...
-
Agenda Dan Brown: ficțiunea care anunță realitatea. Intrebarea adevărată este cine i-a oferit scenariul?
Puțini autori contemporani au influențat imaginarul global mai mult decat Dan Brown. În spatele intrigilor polițis ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu