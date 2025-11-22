Pactul Witkoff-Dimitriev: Ultimile dezvăluiri despre planul de pace din Ucraina elaborat direct în limba rusă și doar tradus în engleză
Postat la: 22.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un plan de pace controversat în 28 de puncte, elaborat în secret de oficiali americani apropiați de Donald Trump și omologii lor ruși, a stârnit consternare internațională din cauza concesiilor majore cerute Ucrainei. Planul a fost elaborat de Steve Witkoff si Kiril Dimitriev, iar jurnalistii de la The Gurdian au dezvaluit ca el a fost mai intai redactat in rusa si apoi tradus in engleza.
Foarte interesant in acest context este ca Steve Witkoff, trimisul lui Donald Trump are origini ruso-evreiești. Strămoșii săi au fost evrei est-europeni proveniti initial din fostul Imperiu Rus care au imigrat mai intâi in estul Europei si mai apoi în Statele Unite. El s-a născut și a crescut în New York și este un om de afaceri și investitor imobiliar american, dar cunoaște limba rusă și are legături de sânge, ceea ce ridică mari semne de întrebare.
- Cedări teritoriale: Ucraina ar trebui să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și să cedeze oficial teritoriile din regiunea Donbas, chiar și cele pe care Rusia nu le controlează în prezent militar.
- Neutralitate și limitări militare: Kievul ar trebui să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO și să-și limiteze semnificativ dimensiunea forțelor armate.
- Garanții de securitate: În schimb, Ucraina ar primi garanții de securitate din partea SUA, deși detaliile acestora rămân vagi.
- Excluderea Ucrainei din negocieri: Un aspect extrem de criticat este că planul a fost negociat bilateral între Washington și Moscova, fără participarea sau consultarea inițială a Kievului.
- Presiuni și termene limită: Administrația Trump exercită presiuni considerabile asupra președintelui Zelenski pentru a accepta planul, fixând inițial un termen limită.
- Ucraina: Zelenski a descris situația ca fiind o "alegere imposibilă" între pierderea suveranității și pierderea sprijinului american.
- Aliații occidentali: Liderii europeni și G20 au salutat efortul de pace, dar au subliniat că planul necesită "muncă suplimentară", insistând că granițele nu pot fi schimbate prin forță și că orice acord final trebuie să respecte suveranitatea Ucrainei.
- Întâlniri la Geneva și la G20: În urma presiunilor SUA, oficiali americani de top s-au întâlnit cu delegații ucrainene și consilieri de securitate europeni în Elveția pentru a discuta planul. Separat, liderii G20 au dezbătut propunerea, convenind că necesită "muncă suplimentară".
- Rusia "deschisă la flexibilitate": Președintele rus Vladimir Putin a confirmat că a primit planul și a declarat că Moscova este dispusă să "dea dovadă de flexibilitate", deși a adăugat că Rusia este pregătită să lupte în continuare.
- Termen limită și presiune continuă: Deși inițial a existat un termen limită strict impus de Trump, el a semnalat ulterior că propunerea nu este "oferta sa finală", sugerând o potențială marjă de negociere.
- Consolidarea frontului european: Reacțiile negative din Europa și Ucraina au determinat o coordonare mai strânsă între aliați pentru a prezenta un front unit și a încerca să "întărească" planul inițial, astfel încât să protejeze interesele de suveranitate ale Ucrainei.
