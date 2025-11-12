Dosarul Epstein duce la Casa Albă: Donald Trump știa despre fete - se arată în mailuri scurse în spațiul public

Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat a cărui moarte prin sinucidere a generat o examinare intensă a persoanelor de rang înalt pe care le cunoștea, l-a menționat pe Donald Trump de mai multe ori în corespondența privată din ultimii 15 ani cu un asociat și un autor din anturajul lui Trump.

Informația a fost publicată de CNN, care citează e-mailuri recent publicate de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților.

E-mailurile adresate asociatei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care a fost condamnată pentru trafic sexual după moartea lui Epstein, și autorului Michael Wolff includ conversații în care Epstein afirmă că Trump a petrecut mult timp cu o femeie pe care democrații din Comisia de Supraveghere o descriu ca fiind o victimă a traficului sexual al lui Epstein.

E-mailurile includ, de asemenea, un mesaj în care Epstein afirmă că Trump „știa despre fete" - aparent referindu-se la afirmația lui Trump că l-a dat afară pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago pentru că a racolat tinere care lucrau acolo.

E-mailurile au fost publicate miercuri de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților.

Într-un e-mail datat 2 aprilie 2011, Epstein i-a trimis un e-mail lui Maxwell: „Vreau să-ți dai seama că acel câine care nu a lătrat este Trump... a petrecut ore întregi la mine acasă cu el... nu a fost menționat niciodată. Șeful poliției. etc. Sunt 75% acolo".

Maxwell a răspuns: „M-am gândit la asta...".

Contextul mesajului nu este clar. Cu aproximativ trei ani mai devreme, în iunie 2008, Epstein fusese condamnat la 18 luni într-o închisoare cu securitate minimă după ce a pledat vinovat la acuzațiile statului de solicitare de prostituție și solicitare de prostituție cu un minor sub 18 ani. A fost eliberat din închisoare în iulie 2009, după ce a ispășit doar 13 luni.

Maxwell i-a spus procurorului general adjunct Todd Blanche într-un interviu acordat la începutul acestui an că „nu l-a văzut niciodată pe președinte într-o situație inadecvată" și că nu-și amintește să-l fi văzut vreodată pe Trump la casa lui Epstein. Ea a spus că i-a văzut pe cei doi bărbați împreună în contexte sociale.

„Președintele nu s-a comportat niciodată inadecvat cu nimeni", a spus Maxwell. „În perioada în care am fost cu el, s-a comportat ca un gentleman în toate privințele".

Relația lui Trump cu Epstein a fost supusă unei atenții sporite în contextul unei furtuni politice la Washington cu privire la faptul dacă și când guvernul federal va face publice dosarele referitoare la traficantul sexual decedat în închisoare în 2019. Controversa s-a intensificat la începutul acestui an, când Departamentul de Justiție al lui Trump a declarat că rămâne la concluzia anterioară că Epstein a murit prin sinucidere și că nu intenționează să furnizeze mai multe informații despre acest caz.

Acest lucru a stârnit proteste în Congres și în rândul unor membri ai bazei MAGA a lui Trump și a dat un nou impuls eforturilor de a obține noi informații.

Ultima publicare a inclus și e-mailuri între Epstein și Wolff, inclusiv unul din ianuarie 2019, din timpul primului mandat al lui Trump și cu aproximativ șapte luni înainte ca Epstein să se sinucidă în închisoare.

Potrivit e-mailului, Epstein i-a scris lui Wolff aparent pentru a răspunde afirmației lui Trump că i-a cerut lui Epstein să renunțe la calitatea de membru al clubului Mar-a-Lago.

„Trump a spus că mi-a cerut să demisionez", a scris Epstein, adăugând: „Niciodată nu am fost membru. Desigur, el știa despre fete, deoarece i-a cerut lui Ghislaine să înceteze".

Casa Albă a declarat că Trump l-a exclus pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago „pentru că era un tip ciudat", iar Trump însuși a spus că Epstein „a furat" tinere care lucrau la spa-ul Mar-a-Lago.

Relația lui Trump cu Epstein este de mult timp cunoscută publicului, deși președintele SUA a negat orice faptă ilegală. El a intentat un proces pentru calomnie împotriva editorului Wall Street Journal și a reporterilor care au scris un articol despre o colecție de scrisori oferite cadou lui Epstein cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani în 2003, inclusiv o notă cu numele lui Trump și conturul unei femei goale.

Într-un al treilea e-mail, Wolff i-a scris lui Epstein cu subiectul „heads up" pe 15 decembrie 2015, ziua dezbaterii primare republicane a CNN.

„Am auzit că CNN intenționează să-l întrebe pe Trump în seara asta despre relația lui cu tine - fie în direct, fie în conferința de presă de după", i-ar fi scris Wolff lui Epstein.

Epstein a răspuns: „Dacă am putea să-i pregătim un răspuns, care crezi că ar trebui să fie acesta?".

Wolff a răspuns: „Cred că ar trebui să-l lași să se spânzure singur. Dacă spune că nu a fost în avion sau la casă, atunci asta îți oferă un avantaj valoros din punct de vedere politic și al relațiilor publice".