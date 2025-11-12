Dosarul Epstein duce la Casa Albă: Donald Trump știa despre fete - se arată în mailuri scurse în spațiul public
Postat la: 12.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat a cărui moarte prin sinucidere a generat o examinare intensă a persoanelor de rang înalt pe care le cunoștea, l-a menționat pe Donald Trump de mai multe ori în corespondența privată din ultimii 15 ani cu un asociat și un autor din anturajul lui Trump.
Informația a fost publicată de CNN, care citează e-mailuri recent publicate de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților.
E-mailurile adresate asociatei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care a fost condamnată pentru trafic sexual după moartea lui Epstein, și autorului Michael Wolff includ conversații în care Epstein afirmă că Trump a petrecut mult timp cu o femeie pe care democrații din Comisia de Supraveghere o descriu ca fiind o victimă a traficului sexual al lui Epstein.
E-mailurile includ, de asemenea, un mesaj în care Epstein afirmă că Trump „știa despre fete" - aparent referindu-se la afirmația lui Trump că l-a dat afară pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago pentru că a racolat tinere care lucrau acolo.
E-mailurile au fost publicate miercuri de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților.
Într-un e-mail datat 2 aprilie 2011, Epstein i-a trimis un e-mail lui Maxwell: „Vreau să-ți dai seama că acel câine care nu a lătrat este Trump... a petrecut ore întregi la mine acasă cu el... nu a fost menționat niciodată. Șeful poliției. etc. Sunt 75% acolo".
Maxwell a răspuns: „M-am gândit la asta...".
Contextul mesajului nu este clar. Cu aproximativ trei ani mai devreme, în iunie 2008, Epstein fusese condamnat la 18 luni într-o închisoare cu securitate minimă după ce a pledat vinovat la acuzațiile statului de solicitare de prostituție și solicitare de prostituție cu un minor sub 18 ani. A fost eliberat din închisoare în iulie 2009, după ce a ispășit doar 13 luni.
Maxwell i-a spus procurorului general adjunct Todd Blanche într-un interviu acordat la începutul acestui an că „nu l-a văzut niciodată pe președinte într-o situație inadecvată" și că nu-și amintește să-l fi văzut vreodată pe Trump la casa lui Epstein. Ea a spus că i-a văzut pe cei doi bărbați împreună în contexte sociale.
„Președintele nu s-a comportat niciodată inadecvat cu nimeni", a spus Maxwell. „În perioada în care am fost cu el, s-a comportat ca un gentleman în toate privințele".
Relația lui Trump cu Epstein a fost supusă unei atenții sporite în contextul unei furtuni politice la Washington cu privire la faptul dacă și când guvernul federal va face publice dosarele referitoare la traficantul sexual decedat în închisoare în 2019. Controversa s-a intensificat la începutul acestui an, când Departamentul de Justiție al lui Trump a declarat că rămâne la concluzia anterioară că Epstein a murit prin sinucidere și că nu intenționează să furnizeze mai multe informații despre acest caz.
Acest lucru a stârnit proteste în Congres și în rândul unor membri ai bazei MAGA a lui Trump și a dat un nou impuls eforturilor de a obține noi informații.
Ultima publicare a inclus și e-mailuri între Epstein și Wolff, inclusiv unul din ianuarie 2019, din timpul primului mandat al lui Trump și cu aproximativ șapte luni înainte ca Epstein să se sinucidă în închisoare.
Potrivit e-mailului, Epstein i-a scris lui Wolff aparent pentru a răspunde afirmației lui Trump că i-a cerut lui Epstein să renunțe la calitatea de membru al clubului Mar-a-Lago.
„Trump a spus că mi-a cerut să demisionez", a scris Epstein, adăugând: „Niciodată nu am fost membru. Desigur, el știa despre fete, deoarece i-a cerut lui Ghislaine să înceteze".
Casa Albă a declarat că Trump l-a exclus pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago „pentru că era un tip ciudat", iar Trump însuși a spus că Epstein „a furat" tinere care lucrau la spa-ul Mar-a-Lago.
Relația lui Trump cu Epstein este de mult timp cunoscută publicului, deși președintele SUA a negat orice faptă ilegală. El a intentat un proces pentru calomnie împotriva editorului Wall Street Journal și a reporterilor care au scris un articol despre o colecție de scrisori oferite cadou lui Epstein cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani în 2003, inclusiv o notă cu numele lui Trump și conturul unei femei goale.
Într-un al treilea e-mail, Wolff i-a scris lui Epstein cu subiectul „heads up" pe 15 decembrie 2015, ziua dezbaterii primare republicane a CNN.
„Am auzit că CNN intenționează să-l întrebe pe Trump în seara asta despre relația lui cu tine - fie în direct, fie în conferința de presă de după", i-ar fi scris Wolff lui Epstein.
Epstein a răspuns: „Dacă am putea să-i pregătim un răspuns, care crezi că ar trebui să fie acesta?".
Wolff a răspuns: „Cred că ar trebui să-l lași să se spânzure singur. Dacă spune că nu a fost în avion sau la casă, atunci asta îți oferă un avantaj valoros din punct de vedere politic și al relațiilor publice".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Operațiunea "Midas" - cel mai mare scandal de corupție din Ucraina: Un ministru a pus la cale jaful de 100 de milioane de dolari
Herman Halushchenko, implicat intr-un scandal de corupție la compania nucleara de stat Energoatom, a fost suspendat din ...
-
Coșmarul pacienților de la spitalul din Târnăveni: legați, lăsați să moară și obligați să spele toaletele. Spitalul susține că „totul este în regulă"
Scene de coșmar intr-un spital de psihiatrie din Tarnaveni: pacienți legați, saltele murdare, decese și sinucideri. Toat ...
-
Lovitură de teatru la Chisinau! Sefii SPP Moldova si-au cerut demisiile. Unul dintre ei e fostul bodyguard al Maiei Sandu. Nevasta-sa de la PAS spune ca e vorba de ceva extrem de grav
Marti seara, presedinta Moldovei Maia Sandu a fost nevoita sa aprobe demisiile a doi sefi ai SPP, semnandu-le decretele ...
-
"Turism pentru lunetişti" în timpul războiului din Bosnia: Grupuri din Italia şi din alte ţări au plătit pentru a putea împuşca locuitori din Sarajevo pentru propriul amuzament
Grupuri de cetateni italieni si de alte nationalitati, asa-numiti „turisti lunetisti", sunt acuzati ca au particip ...
-
Atacurile ordonate de Donald Trump au ucis pescari și șoferi, nu lideri de cartel. O anchetă AP dezvăluie adevărul loviturilor SUA în Venezuela
Peste 70 de oameni au murit in urma operațiunilor militare americane din Venezuela, dar cei uciși nu erau lideri de cart ...
-
Calculele matematicianului ratat Grindeanu in privința ANAF și a Vămii: Noului șef al PSD i-a dat cu virgulă in privinta statului paralel!
Sorin Grindeanu - de profesie matematician ratat - se arata brusc interesat de ANAF si de Vama, prin declarațiile facute ...
-
Peste 120.000 de lei pentru N. Dan de la propunerea USR pentru Avocatul Poporului: ce relevă documentele
USR a propus-o pe jurista Roxana Rizoiu pentru funcția de Avocat al Poporului. Conform declarației de avere a președinte ...
-
Și dacă tarifele lui Trump sunt ilegale? - Analiza scenariilor pe plan internațional
Chiar daca Curtea Suprema ar anula tarifele impuse de Donald Trump anumitor țari, el are la dispoziție alte opțiuni lega ...
-
Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
De peste 30 de ani, instituțiile publice din Romania au devenit, adesea, centre de recompensare pentru persoane fidele p ...
-
Criză fără precedent la FBI: anchete blocate, informatori neplătiți și lipsă de fonduri pentru operațiuni, în plin blocaj al guvernului american
Cea de-a doua cea mai lunga inchidere a guvernului SUA din istorie lovește direct in activitatea Biroului Federal de Inv ...
-
Dosarul FBI "Artic Frost" a fost scos din sertar: Trump, Kirk și 160 de republicani au fost investigați din umbră în era Biden
Mai multe documente din dosarele FBI au fost publicate marți, 28 ocotmbrie, de catre Comisia Judiciara a Camerei Repreze ...
-
Alex Jones (Infowars): Populația globală a fost deja implantată în secret cu nanotehnologie autoreplicativă - VIDEO
Cunoscutul autor de "conspirații" a efectuat un interviu-bomba, care daca s-ar dovedi a fi real in cele ce afirma ar fi ...
-
Cristela Georgescu ar fi încasat zeci de mii de lei de la o societate implicată în tranzacții cu firma unui fost agent KGB din Tiraspol
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, este menționata intr-un raport al ANAF privind p ...
-
Se întâmplă acum! Profetiile lui Anghel Rugină devin realitate după 25 de ani. La acea vreme nimeni nu a crezut ca există "GRUPUL"
Pe la inceputul anilor 2000, Marius tuca, intr-una dintre emisiuni l-a avut ca invitat pe renumitul economist si academi ...
-
Nu ne-am lecuit de la vaccinuri: Comisia Europeană vrea ca țările UE să împrumute împreună zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei
Comisia Europeana (CE) va propune ca țarile UE sa imprumute impreuna zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul ...
-
Lovitură de teatru: Brigitte Macron e trecută drept bărbat pe site-ul fiscal al Franței!
Soția președintelui Franței, Brigitte Macron, a descoperit ca era trecuta sub un nume masculin pe site-ul național de ta ...
-
Agenda Dan Brown: ficțiunea care anunță realitatea. Intrebarea adevărată este cine i-a oferit scenariul?
Puțini autori contemporani au influențat imaginarul global mai mult decat Dan Brown. În spatele intrigilor polițis ...
-
RA-APPS confirmă că Bolojan a locuit ilegal în vila de suflet a lui Băsescu. Legea a fost modificată cu dedicație
Un document oficial RA-APPS trimis pe 1 iulie 2025 catre Cabinetul premierului Ilie Bolojan arata negru pe alb ca imobil ...
-
Ministrul lui Iohannis - un cioclu în halat alb. Pacientii lui Victor Costache mor pe bandă rulantă in spital la Sanador
În esența medicul chirurgul cardiolog Victor Sebastian Costache de la Clinica SANADOR, fost ministru al Sanatații ...
-
Orbán la ban trage! Guvernul de la Budapeste distribuie aproape 18 milioane de euro în Transilvania. O parte au ajuns în firmele politicienilor
Guvernul ungar distribuie peste 7,3 miliarde de forinți (circa 18 milioane de euro) sub forma de sprijin nerambursabil p ...
-
Hoții de sare: Cum ajunge Salrom pe mâna USR la ordinul neo-marxistilor lui Radu Miruță. Noua conducere n-are nici cea mai vagă legatura cu domeniul
Ministrul Economiei, usr-istul Radu Miruța, a anunțat marți, pe Facebook, ca managementul Societații Naționale a Sarii - ...
-
ANRE și Distrigaz Sud Rețele se află sub investigație pentru "deficiențe sistemice și neglijențe instituționale" după ce au ignorat peste 250 de sesizări
Dupa explozia din Rahova, aflam pe surse din interior, ANRE si Distrigaz Sud se afla sub ancheta "pentru posibile defici ...
-
Scandal uriaș la ANRE. Cum au fost cedate francezilor în mod ilegal două mari rețele de gaze!
O investigație despre transferul rețelelor de gaz din orașele Otopeni și Zimnicea catre Distrigaz Sud Rețele, companie f ...
-
Deflagratia a avut energia a 50 de kg de TNT - Analiza Inteligentei Artificiale asistată de experti despre explozia din Blocul din Rahova
Zilele astea spațiul public online a fost invadat de comentarii de tot felul - lucru foarte bun deoarece s-au adunat mul ...
-
Cristian Sima: 2 trilioane de dolari au dispărut de pe bursă după un anunț al lui Trump. Familia lui a cumpărat masiv acțiuni cu putin inainte
Am analizat cel mai controversat subiect al momentului și trebuie sa vorbim despre asta. Vinerea trecuta, 2 trilioane de ...
-
România e implicată într-o rețea internațională de nave fantomă ale regimului Assad care furau grâne din Ucraina
Trei nave siriene, candva deținute de regimul Bashar al-Assad și ulterior implicate in transportul cerealelor furate din ...
-
Mărturia unui locatar din blocul care a sărit în aer in Rahova: "Au cerut 1.500 de lei ca să deschidă robinetul de la gaze și au plecat fără să verifice nimic"
Un locatar al blocului din Rahova, in care a avut loc explozia devastatoare de vineri dimineața, susține ca o firma reco ...
-
Serviciile secrete ucrainene au folosit acte „false" pentru înlăturarea unui adversar al lui Zelenski
Volodimir Zelenski i-a retras cetatenia lui Ghennadi Truhanov, cel care a fost primarul Odesei de peste 10 ani, spunand ...
-
Edward Snowden dezvaluie un nou set de documente despre HAARP si proeictele secrete ale DARPA
Edward Joseph Snowden (nascut pe 21 iunie 1983) este un fost contractor al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și den ...
-
Deținuți-hackeri au preluat controlul serverelor din penitenciare și au modificat pedepse și drepturi
O breșa de securitate fara precedent a zguduit Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP), dupa ce deținuți cu cuno ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu