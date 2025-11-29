Fraudă de milioane de euro cu fonduri europene alocate reabilitării unor clădiri din învățământ
Postat la: 29.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Primăria municipiului Focșani a semnat în data de 15.04. 2022 Contractul de Finanțare pentru proiectul european „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea internat a Liceului cu Program Sportiv Focșani", cod SMIS 137528.
"Proiectul prin care va fi reabilitat internatul Liceului cu Program Sportiv este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, valoarea totală fiind de 5.420.448,39 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.873.219,35 lei. Lucrările din cadrul proiectului se vor executa pe parcursul a 18 luni și vor transforma actuala clădire într-una smart și prietenoasă cu mediul, ca urmare a investițiilor propuse - panouri solare pentru apă caldă, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme de iluminat tip LED cu senzori de mișcare etc."
Acum la peste trei ani de la începerea lucrărilor și circa un an de la recepția lor, internatul Liceului cu Program Sportiv Focșani arată ca după bombardamentele de la Bahmut, cu toate că lucrarea executată de SC PIF & LMS Company SRL se află în garanție. Din ORC aflăm că acționar și administrator al firmei în chestiune este Florin Păltinuș. Un veros afacerist local care cf. SEAP a mai antamat o altă lucrare tot de reabilitare la Liceul G.G. Longinescu din Focșani și tot cu fonduri europene, în valoare de circa 10 milioane RON. Imaginile cu pereți sparți, zidărie căzută, vase WC sparte, calorifere sparte de noi, canalizări înfundate, mânere rupte la mobilier etc, sunt elocvente pentru calitatea lucrărilor executate.
Directorul Liceului Sportiv a reclamat, iar contabilul șef supus presiunii a făcut infarct și a decedat
Prin adresele nr. 2734/ 24.11.2025 și 2748/ 25.11.2025 semnate de directorul Liceului Sportiv Mihai Petruț este sesizată Primăria municipiului Focșani cu toate aceste deficiențe constatate. Nici un rezultat palpabil. Mai mult de atât, în 13.12. 2024 imediat după ce a semnat pentru plata sumei de 5.420.448,39 lei către SC PIF & LMS Company SRL, contabilul liceului Neculai Dascălu a făcut infarct și a decedat în biroul de la serviciu. "S-au făcut presiuni enorme asupra dlui contabil Dascălu să facă plățile către PIF & LMS Co. Dar dânsul s-a arătat extrem de surescitat și se certa zilnic cu dirigintele de șantier pe tema calității lucrărilor. Așa că în câteva zile n-a mai rezistat și a făcut infarct!", ne-a precizat un responsabil din învățământul vrâncean.
PIF & Co. a încasat pe lucrările de mântuială numai de la Liceul Sportiv și Liceul Longinescu, nu mai puțin de 15.530.300 RON, adică 3.106.060 euro. Deasemenea cf SEAP aceeași societate de construcții mai are în derulare lucrări în valoare de 46.271,60 lei numai pentru distribuție legume/fructe și pachete de alimente la școlile din Vrancea. Lucrări de igienizare la Cinema Balada din Focșani în valoare de 806.722 lei. Achiziție obiecte sanitare la Liceul G.G. Longinescu în valoare de 84.000 lei. Alte lucrări de igienizare și reparații la același liceu în valoare de 254.016 lei. Un total de 1.107.009 lei adică 221.401 euro adăugați la cei 3.106.060 euro încasați de la cele două licee și asta în numai 18 luni de zile, 71,45% din acești bani fiind fonduri europene nerambursabile. În acest caz se întrevede o fraudă demnă de o anchetă a DLAF.
Marian Gârleanu
