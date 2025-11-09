Atacurile ordonate de Donald Trump au ucis pescari și șoferi, nu lideri de cartel. O anchetă AP dezvăluie adevărul loviturilor SUA în Venezuela
Postat la: 09.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Peste 70 de oameni au murit în urma operațiunilor militare americane din Venezuela, dar cei uciși nu erau lideri de cartel, așa cum susține administrația Trump, ci muncitori disperați, atrași de promisiunea a câteva sute de dolari pentru o cursă pe mare, dezvăluie o anchetă Associated Press.
Mai mult de 60 de oameni au murit din septembrie 2025 și până acum, după ce armata americană a început să atace bărcile despre care administrația Trump susține că transportau droguri. Reporterul Regina Garcia Cano de la Associated Press a mers în satele de pe coasta de nord-est a Venezuelei și a aflat o poveste mult mai complicată decât cea spusă oficial.
Regina Garcia Cano a ajuns în Peninsula Paria, o regiune de o frumusețe naturală impresionantă, dar copleșită de sărăcie, case părăsite și afaceri închise. Acolo a discutat cu zeci de locuitori și rude ale bărbaților uciși în urma atacurilor americane asupra bărcilor suspectate de trafic de droguri.
„Am văzut o sărăcie sufocantă peste tot. Cozi interminabile de mașini și motociclete care așteptau benzină, afaceri închise, case părăsite și o infrastructură în colaps", a spus jurnalista într-un interviu acordat editorului său, Del Quentin Wilber.
Locuitorii din satele vizitate i-au spus jurnalistei că bărbații uciși nu erau narco-teroriști sau lideri de carteluri, așa cum afirmase Casa Albă. Cei mai mulți erau pescari, șoferi sau muncitori care se îmbarcaseră pentru prima sau a doua oară pe astfel de bărci.
„Cei mai mulți câștigau în jur de 500 de dolari pentru o cursă", au povestit rudele. Printre cei uciși s-au aflat un fost cadet militar, un șofer de autobuz rămas fără loc de muncă, un pescar și un mic lider local de bandă.
Ultima lovitură a avut loc vineri, 7 noiembrie. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat că armata Statelor Unite a distrus o nouă ambarcațiune suspectată de trafic de droguri în Caraibe, ucigând trei oameni.
„Dacă vreți să rămâneți în viață, opriți traficul de droguri. Dacă continuați, vă vom ucide", a scris Hegseth pe platforma X, unde a publicat și imagini de la atac.
El a precizat că operațiunea a avut loc în ape internaționale, fără ca militarii americani să fie răniți. Totuși, în înregistrare, o parte din barcă a fost estompată „din motive nespecificate", potrivit The Guardian.
Potrivit publicației britanice, armata SUA a distrus cel puțin 18 ambarcațiuni de la începutul campaniei, 17 bărci și un semisubmersibil, dar nu a prezentat nicio probă publică că acestea transportau droguri sau reprezentau o amenințare directă pentru Statele Unite.
„Oamenii erau prea speriați ca să vorbească", a povestit Garcia Cano. Ea a spus că și-a dat seama încă de la primul drum în Venezuela că va trebui să revină.
Frica nu vine doar din partea organizațiilor criminale, ci și din partea autorităților venezuelene. După ultimele alegeri, guvernul lui Nicolás Maduro a înăsprit represiunea. „Peste 2.000 de persoane au fost arestate după alegeri, unele doar pentru postări critice pe rețelele sociale", a explicat jurnalista.
Rudele celor uciși se tem să vorbească, deoarece poliția și serviciile secrete le-au percheziționat casele la scurt timp după moartea celor dragi. „Frica de a fi pedepsiți pentru că discută cu jurnaliști este reală", spune Garcia Cano.
Președintele Nicolás Maduro, acuzat el însuși în SUA de trafic de droguri, afirmă că țara sa este folosită doar ca rută de tranzit pentru cocaina columbiană și că Washingtonul încearcă să-l înlăture de la putere. Venezuela a cerut ajutorul Chinei, Rusiei și Iranului pentru a se pregăti de un atac al SUA.
Poate cel mai dureros aspect al poveștii este că familiile nici măcar nu pot să își plângă morții. Guvernul venezuelean refuză să confirme decesul acestora, iar oamenii se tem că vor fi pedepsiți dacă organizează înmormântări.
„Rudele trăiesc o pierdere ambiguă. Știu că cei dragi au murit, dar nu pot să îi jelească. Nu pot aprinde o lumânare, nu pot rosti o rugăciune fără frică", spune Garcia Cano.
„Știu cât de important e să poți plânge pe cineva. Am pierdut și eu oameni dragi, iar ritualul de doliu m-a ajutat să înțeleg pierderea. Aceste familii poate nu vor avea niciodată această șansă", a adăugat ea.
Regina Garcia Cano a fost prima jurnalistă care a oferit o imagine completă și umană a victimelor din spatele atacurilor militare americane. Pentru a evita orice eroare, echipa AP a intervievat mai multe persoane din comunități diferite, care îi cunoșteau pe bărbați în diverse etape ale vieții. Reporterii au coroborat datele cu postări de pe rețelele sociale și informații publice, pentru a confirma identitățile și legăturile dintre victime.
