Operațiunea "Midas" - cel mai mare scandal de corupție din Ucraina: Un ministru a pus la cale jaful de 100 de milioane de dolari
Postat la: 12.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Herman Halushchenko, implicat într-un scandal de corupție la compania nucleară de stat Energoatom, a fost suspendat din funcția de ministru al justiției, a declarat, miercuri, premierul Yulia Sviridenko.
Halushchenko era un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, iar faptul că a orchestrat o operațiune prin care s-au sifonat 100 de milioane de euro ridică din nou întrebări asupra modului în care se cheltuie fondurile trimise de Occident în Ucraina. Grupul este acuzat că a manipulat contractele la Energoatom, compania de stat ucraineană de energie nucleară, pentru a obține comisioane ilegale în valoare de 10-15% din valoarea contractelor. În acest sens, anchetatorii susțin că rețeaua a spălat aproximativ 100 de milioane de dolari printr-un birou secret cu sediul la Kiev.
Halushchenko este anchetat de Biroul Național Anticorupție (NABU) în cadrul unui caz de corupție la scară largă care implică Energoatom și pe Timur Mindich, un colaborator apropiat al președintelui Volodimirr Zelenski. El nu a fost încă pus sub acuzare oficial, potrivit The Kyiv Independent. Luni, agențiile ucrainene de combatere a corupției au dezvăluit că unii dintre apropiații președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost implicați într-un complot pentru a sustrage aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al țării.
Odată cu apriția acestor informații în spațiul public, Zelenski a reacționat, spunând că „orice acțiune eficientă împotriva corupției este absolut necesară" și că „pedeapsa inevitabilă este necesară". Publicația Politico trece în revistă aspectele acestei anchete, pe măsură ea se extinde pentru a implica aliații cheie ai lui Zelenski. Drept context, totul a început când autoritățile ucrainene de combatere a corupției au destructurat o presupusă organizație criminală formată din actuali și foști oficiali din domeniul energetic, un om de afaceri renumit, miniștri ai guvernului și un fost viceprim-ministru.
Ancheta a durat 15 luni și a fost denumită „Operațiunea Midas" și a implicat 1.000 de ore de interceptări telefonice și a dus la confiscarea unor saci cu bani cash. Grupul este acuzat că a manipulat contractele la Energoatom, compania de stat ucraineană de energie nucleară, pentru a obține comisioane ilegale în valoare de 10-15% din valoarea contractelor. În acest sens, anchetatorii susțin că rețeaua a spălat aproximativ 100 de milioane de dolari printr-un birou secret cu sediul la Kiev.
Printre suspecți s-ar afla și nume importante, printre care omul de afaceri Timur Mindich, un aliat apropiat al lui Zelenski. Totuși, cel mai proeminent personaj este actualul ministru al Justiției, German Galushchenko, care a fost suspendat din funcție, între timp, miercuri dimineață. Oleksiy Chernyshov, fost viceprim-ministru al Ucrainei și un alt aliat apropiat al lui Zelenski, a fost identificat în înregistrările autorităților ucrainene de combatere a corupției sub numele de cod „Che Guevara". Acesta este acuzat de anchetatori că a primit aproximativ 1,2 milioane de dolari și aproape 100.000 de euro prin intermediul rețelei de spălare de bani.
Dmitro Basov, fost șef al departamentului de securitate al Energoatom, este de asemenea numit în dosar. El a negat orice faptă ilegală în timpul unei ședințe de judecată miercuri. Pe lângă această anchetă privind Energoatom, autoritățile ucrainene de combatere a corupției au anunțat că alte două anchete majore sunt în curs. Una dintre ele vizează presupuse fapte de corupție legate de contracte de achiziții militare umflate. Potrivit procurorilor, Rustem Umerov, fost ministru al apărării și actual secretar al Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, a fost presat să accepte să cumpere veste antiglonț chinezești de proastă calitate la prețuri umflate, într-un alt caz investigat de NABU. Umerov nu a fost acuzat și a declarat că este nevinovat de orice faptă ilegală.
Este implicat și Zelenski? Nu în mod direct, însă președintele ucrainean a salutat ultimele anchete din această săptămână, afirmând în discursul de seară că măsurile împotriva corupției sunt benefice. Aceste dezvăluiri vin după ce în vară, biroul lui Zelenski și parlamentul din Kiev au încercat să retragă independența autoritățile de combatere a corupției NABU și SAP și să le plaseze sub supravegherea procurorului general al Ucrainei.
