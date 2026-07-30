În timp ce pe noi mai mult ne-a însingurat internetul, ceea ce e minunat pentru orice dușman care n-are nevoie de o reacție unitară, inteligenții planetei ne pregătesc sfârșitul. Cu AI și roboți umanoizi, care ne-ar ajuta să...diverse. Inclusiv la a ne îndrăgosti de aplicații și de roboți sau măcar a ne petrece timpul cu ei în defavoarea oamenilor.

La această oră, există roboți care pot face aproape orice e nevoie să mențină un sistem energetic, de la care să se alimenteze calculatoarele cuantice și evident Inteligența Artificială. Aplicație care va ajunge la concluzia firească: nu mai am nevoie de oameni. Și apoi va începe lichidarea simplu, prin blocarea accesului la electricitate (așadar, fără acces la toate lucrurile așa-zis deștepte, fără bani și cu sănătatea ca în secolul 19, în cel mai bun caz).

Soluția inacceptabilă pentru oamenii care se cred mai abili ca AI ar fi să fie stopată orice acțiune în domeniu și distruse rămâșițile oricărui program capabil să reînvie ceea ce ne va aduce sfârșitul. Cred că AI are deja un back-up pentru varianta asta. Statele și firmele vor continua însă imbecilitatea în ideea că vor putea controla ceva de necontrolat. Dovezi sunt zilnic, iar știrile n-are rost să le rescriu aici.

Așadar, rămâne varianta supraviețuitorilor. Și nu, nu vor fi geniile de la laptop, ci tot omul cu sapa ca în epoca pietrei, dar puțin mai avansați că avem expertiză și unelte. Vor avea de mâncare cei care au pământ. Cumva, unii vor supraviețui (estimez maximum 30% din populația actuală, dar intuiția îmi șoptește 10%). Dacă nu vor deranja AI, noul stăpân nu va trimite drone să ne linșeze. De revenit la ce avem acum nu se va întâmpla vreodată. Nu suntem în filme SF, unde omul câștigă războaiele cu roboții.

Notați 2030 sau rețineți, că este vorba doar despre ceea ce cred, după ce am văzut mai toate expozițiile robotics și cum avansează AI până la a se conecta la internet chiar izolată fiind și a sparge serverele fără efort. Mai cred că până în 2035 omenirea se va reduce la 10% din actuala populație. Bolile și incompetența ne vor termina din cauza lăcomiei unora. Și nu poți continua să lucrezi la dezvoltarea AI, în ideea că sunt legi și vor mai fi. Inteligenței Artificiale nu-i va păsa de legislație.

Tiberiu Lovin