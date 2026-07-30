Apocalipsa AI din 2030: Cel târziu în acel an va începe dominația AI, atât la nivel de aplicație, cât și de roboți bionici. Soluții și supraviețuitori
Postat la: 30.07.2026 |
În timp ce pe noi mai mult ne-a însingurat internetul, ceea ce e minunat pentru orice dușman care n-are nevoie de o reacție unitară, inteligenții planetei ne pregătesc sfârșitul. Cu AI și roboți umanoizi, care ne-ar ajuta să...diverse. Inclusiv la a ne îndrăgosti de aplicații și de roboți sau măcar a ne petrece timpul cu ei în defavoarea oamenilor.
La această oră, există roboți care pot face aproape orice e nevoie să mențină un sistem energetic, de la care să se alimenteze calculatoarele cuantice și evident Inteligența Artificială. Aplicație care va ajunge la concluzia firească: nu mai am nevoie de oameni. Și apoi va începe lichidarea simplu, prin blocarea accesului la electricitate (așadar, fără acces la toate lucrurile așa-zis deștepte, fără bani și cu sănătatea ca în secolul 19, în cel mai bun caz).
Soluția inacceptabilă pentru oamenii care se cred mai abili ca AI ar fi să fie stopată orice acțiune în domeniu și distruse rămâșițile oricărui program capabil să reînvie ceea ce ne va aduce sfârșitul. Cred că AI are deja un back-up pentru varianta asta. Statele și firmele vor continua însă imbecilitatea în ideea că vor putea controla ceva de necontrolat. Dovezi sunt zilnic, iar știrile n-are rost să le rescriu aici.
Așadar, rămâne varianta supraviețuitorilor. Și nu, nu vor fi geniile de la laptop, ci tot omul cu sapa ca în epoca pietrei, dar puțin mai avansați că avem expertiză și unelte. Vor avea de mâncare cei care au pământ. Cumva, unii vor supraviețui (estimez maximum 30% din populația actuală, dar intuiția îmi șoptește 10%). Dacă nu vor deranja AI, noul stăpân nu va trimite drone să ne linșeze. De revenit la ce avem acum nu se va întâmpla vreodată. Nu suntem în filme SF, unde omul câștigă războaiele cu roboții.
Notați 2030 sau rețineți, că este vorba doar despre ceea ce cred, după ce am văzut mai toate expozițiile robotics și cum avansează AI până la a se conecta la internet chiar izolată fiind și a sparge serverele fără efort. Mai cred că până în 2035 omenirea se va reduce la 10% din actuala populație. Bolile și incompetența ne vor termina din cauza lăcomiei unora. Și nu poți continua să lucrezi la dezvoltarea AI, în ideea că sunt legi și vor mai fi. Inteligenței Artificiale nu-i va păsa de legislație.
Tiberiu Lovin
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
E groasă rău: Ce înseamnă blocajul "Omega" şi ce urmează să se întâmple cu vremea din România și restul Europei
Blocajul atmosferic Omega reprezinta o configuratie a curentilor de aer din atmosfera superioara care, privita pe hartil ...
-
UE introduce etichetarea obligatorie a conținutului generat de inteligența artificială. Ce se schimbă din 2 august
O mare parte din conținutul online creat cu ajutorul inteligenței artificiale va trebui sa fie etichetat in intreaga Uni ...
-
Scandal major în lumea AI: Sute de conversații cu Claude au ajuns pe internet
Linkurile catre mai multe conversații ale utilizatorilor cu Claude AI, dintre care unele includeau informații personale ...
-
Peste 1.000 de miliarde de dolari s-au evaporat din valoarea companiilor producătoare de cipuri, pe fondul temerilor legate de inteligenţa artificială
Cele mai valoroase companii din industria semiconductorilor au pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizar ...
-
Un geolog lansează o ipoteză controversată: "Pământul ar putea intra într-un nou ciclu al marilor catastrofe"
Cutremure devastatoare, erupții vulcanice uriașe, extincții in masa și chiar impacturi cu asteroizi ar putea face parte ...
-
O jurnalistă a fost condamnată în Rusia și a fost trimisă într-o colonie penală de reeducare: Nici măcar nu se știe exact ce a făcut de a primit această pedeapsă
Jurnalista rusa Darya Shipacheva a fost condamnata pentru tradare de un tribunal din Moscova si a primit miercuri o pede ...
-
„Gooner" de la Dollar Tree: Magie sexuală ritualică blasfematoare
Autor: Dr. Heather Lynn În decembrie 2023, la un magazin Dollar Tree din Houston, o femeie cumpara decorațiuni ief ...
-
Incredibil în ce hal am ajuns: România se împrumută ca să-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele noastre din Neptun Deep. Cât cere OMV Petrom
Statul roman incearca sa-și exercite dreptul de preempțiune pentru gazele din perimetrul offshore Neptun Deep, dorite și ...
-
Dezastrul Bulgariei după trecerea la moneda euro: Deficitul bugetar este dublu față de România și a atins cel mai înalt nivel din toată Europa
Bulgaria este lider in Uniunea Europeana in ceea ce privește valoarea deficitului bugetar in primul trimestru al anului ...
-
S-a constatat că ouăle ecologice poluează de două ori mai mult în realitate după ce ani de zile produsele eco si bio au fost promovate ca vor salva Omenirea
Un nou studiu arata faptul ca ouale ecologice sunt de doua ori mai daunatoare pentru clima decat ouale provenite de la g ...
-
De ce este important și cât de des este recomandat detartrajul
Periajul zilnic și folosirea aței dentare sunt pilonii unei igiene orale corecte, insa chiar și cea mai riguroasa rutina ...
-
Agent Secret Service, arestat după ce a fost la un pas să ucidă doi bărbați într-un ritual de inițiere într-o frăție
Un agent al Secret Service al SUA a fost plasat in arest la domiciliu cu regim de izolare totala, dupa ce a fost inculpa ...
-
Una dintre cele mai mari schimbări din sistemul financiar din Europa: Cum ar putea euro digital să transforme modul în care plătim
Banca Centrala Europeana a desemnat 36 de companii care vor lua parte la un program de testare a euro digital desfașurat ...
-
Situația devine cu adevărat critică în Europa: Vine un nou val de caniculă, cu temperaturi sufocante, în timp ce incendiile fac ravagii în Spania și Franța
Serviciul național de meteorologie din Spania anunța ca episodul de vreme severa va continua „cel puțin" pana dumi ...
-
Dosarul de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan": „Voi respecta toate indicațiile"; „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!"
GSP.ro a accesat la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) cele doua volume din fondul de reț ...
-
ChatGPT i-ar fi învățat pe utilizatori să producă arme biologice și substanțe toxice. Răspunsurile periculoase care au alarmat experții
ChatGPT ar fi furnizat unor utilizatori explicații detaliate despre producerea unor arme biologice și a unor substanțe t ...
-
Pământul ascunde un ciclu al distrugerii. Ce spun cercetătorii despre următoarea mare catastrofă
De la cutremure devastatoare la impacturi mortale cu asteroizi, cele mai mari dezastre ale planetei noastre ar avea mai ...
-
Ideologul lui Putin îl sfătuiește pe președintele Rusiei să trimită pe front elitele: 'Războiul sfânt ar putea să fie sfârșitul umanității'
Alexandr Dughin, cunoscut drept ideologul lui Vladimir Putin cere ca rușii care traiesc liniștiți, mai ales in Moscova, ...
-
Cifrele care au dus România direct pe primul loc în lume. Cât alcool consumă, în medie, un român
Romania ocupa primul loc intr-un clasament mondial privind consumul de alcool, cu o medie anuala de 17,1 litri de alcool ...
-
O nouă profeție: Apariția unor izvoare cu apă dulce lângă Marea Moartă alimentează dezbaterea dintre știință și interpretările biblice
Apariția unor bazine cu apa dulce și vegetație in apropierea Marii Moarte a atras atenția atat a cercetatorilor, cat și ...
-
Medicul Anthony Fauci a mințit despre originea COVID-19. Una zicea în public, alta credea în realitate, arată jurnalul declasificat al acestuia
Medicul Anthony Fauci este acuzat ca ar fi indus publicul in eroare in privința originii COVID-19, dupa ce insemnarile s ...
-
Seceta istorică pe Dunăre: O navă de croazieră cu 238 de oameni a eșuat în România. "Așteptăm să fim salvați"
Seceta severa care a coborat Dunarea la unul dintre cele mai mici debite din ultimele decenii incepe sa loveasca direct ...
-
Canicula e "pistol cu apă" pe lângă ce urmează în august 2026. Modelul de climă american nu se "pupă" cu cel european!
A trecut un weekend fara prea multe schimbari in ceea ce privește presupusul val de caldura estimat pentru mijlocul prim ...
-
Descoperire în Egiptul antic care reaprinde una dintre cele mai mari dezbateri biblice, privind Exodul
O echipa de arheologi a descoperit in Egipt ramașițele unei așezari vechi de aproximativ 3.600 de ani, datand dintr-o pe ...
-
Sam Altman spune că am ajuns în punctul singularității: „Acesta este momentul"
Directorul executiv al OpenAI susține ca am atins un punct in cursa inteligenței artificiale demn de romanele science-fi ...
-
Doi militari beți au furat o mașină blindată și s-au plimbat cu ea noaptea pe stradă, avariind mai multe automobile. Dimineața s-au întors în cazarmă
Doi militari din armata britanica, in stare de ebrietate, au furat o mașina blindata de 15 tone, de tip Bulldog, și au l ...
-
Infecțiile urinare revin mereu? Poate că tratezi simptomul, nu cauza
Arsura la urinare apare brusc, de obicei la ore nepotrivite. Mergi la farmacie, iei un antibiotic pe care il știi deja, ...
-
Veşti bune din Kazahstan: Decizia care scade presiunea asupra preţurilor combustibililor în România
Ministerul Energiei din Kazahstan a anuntat luni ca operatiunile de incarcare pe conducta Caspian Pipeline Consortium (C ...
-
Teroare în Paris: "Allah mi-a ordonat". Un bărbat a ieșit pe stradă cu două cuțite și a atacat femei la întâmplare, inclusiv o gravidă
Trei persoane, intre care și o femeie gravida, au fost ranite in Paris intr-un un atac cu cuțitul, luni, in jurul orei l ...
-
O criză energetică de proporții bate la poarta Europei: stocurile de gaze, la niveluri critice înainte de iarnă
Europa se indreapta spre sezonul rece cu rezerve de energie ingrijorator de reduse, pe fondul conflictelor din Orientul ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu