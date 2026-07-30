Aproape jumătate dintre români vor alegeri anticipate. Ce spun de programul SAFE și felul în care s-au făcut achizițiile de miliarde de euro

Aproape jumătate dintre români susțin organizarea unor alegeri anticipate, potrivit unui sondaj Avangarde realizat în contextul actualei crize politice. Studiul arată că 49% dintre respondenți ar opta pentru revenirea la urne înainte de termen, în timp ce 39% resping această variantă, pe fondul instabilității apărute după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Conform aceluiași sondaj, în privința relațiile de apărare și securitate, 51% dintre respondenți au optat pentru o combinație echilibrată între Statele Unite și Uniunea Europeană. În același timp, 23% ar pune pe primul plan Uniunea Europeană, iar 18% Statele Unite. 63% dintre participanți la sondaj au auzit sau au citit despre programul european SAFE, prin care România beneficiază de fonduri europene pentru achiziții militare. 30% spun că nu cunosc acest program.

Despre contractele de aproximativ 5,7 miliarde de euro semnate prin programul SAFE cu o singură companie germană, fără licitație publică, 53% și-au exprimat dezacordul, în timp ce 20% s-au declarat de acord. Restul respondenților nu au avut o opinie. 58% dintre cei chestionați consideră că România ar trebui să achiziționeze echipamente militare de la mai mulți furnizori, prin licitații competitive, chiar dacă procesul ar dura mai mult. Doar 19% preferă colaborarea cu o singură companie mare.

În ceea ce privește destinația achizițiilor militare finanțate din fonduri europene, 43% dintre respondenți cred că acestea sunt realizate în interesul unor companii sau grupuri de influență, în timp ce 31% apreciază că sunt în interesul strategic al României. În același timp, 62% dintre participanți consideră că fondurile din programul SAFE ar trebui utilizate pentru dezvoltarea industriei românești de apărare, chiar dacă acest lucru ar presupune livrări mai lente. Doar 18% preferă achizițiile rapide de echipamente deja fabricate.