O jurnalistă a fost condamnată în Rusia și a fost trimisă într-o colonie penală de reeducare: Nici măcar nu se știe exact ce a făcut de a primit această pedeapsă
Postat la: 30.07.2026 |
Jurnalista rusă Darya Shipacheva a fost condamnată pentru trădare de un tribunal din Moscova şi a primit miercuri o pedeapsă de 12 ani într-o colonie penală, a relatat agenţia de ştiri Interfax.
Procesul s-a desfăşurat cu uşile închise şi nu au fost făcute publice oficial detalii despre caz. Interfax, citând alte surse media, a relatat că acuzaţiile se bazează pe un presupus transfer de bani către Ucraina, scrie Reuters.
Shipacheva şi-a recunoscut vinovăţia şi a primit pedeapsa minimă prevăzută pentru infracţiunea respectivă. Într-un scurt videoclip postat de agenţia independentă de ştiri Mediazona din interiorul sălii de judecată, ea părea şocată în momentul în care a fost pronunţată sentinţa.
Potrivit Mediazona, aceasta s-a specializat în jurnalism ştiinţific şi medical şi a lucrat pentru mai multe instituţii media ruse de renume. Rusia a înăsprit legile privind cenzura şi a intensificat presiunea asupra presei independente de la declanşarea războiului din Ucraina, în 2022.
Înainte de pronunţarea verdictului, Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor, o organizaţie independentă fără scop lucrativ care promovează libertatea presei la nivel mondial, a declarat că 29 de jurnalişti sunt închişi în Rusia în legătură cu activitatea lor profesională.
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