Peste 1.000 de miliarde de dolari s-au evaporat din valoarea companiilor producătoare de cipuri, pe fondul temerilor legate de inteligenţa artificială
Postat la: 30.07.2026 |
Cele mai valoroase companii din industria semiconductorilor au pierdut peste 1.000 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră, de la închiderea şedinţei de vineri, pe fondul unei vânzări masive de acţiuni provocate de îngrijorările investitorilor privind ritmul investiţiilor în inteligenţa artificială, transmite CNBC.
În total, cele mai mari 20 de companii din sector au pierdut aproximativ 1.300 de miliarde de dolari din valoarea de piaţă. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Nvidia, care a pierdut 238 de miliarde de dolari, SK Hynix, cu 176 de miliarde de dolari, Samsung Electronics, cu 173 de miliarde de dolari, TSMC, cu 119 miliarde de dolari, Micron, cu 113 miliarde de dolari, şi AMD, cu aproximativ 110 miliarde de dolari.
Analiştii spun că declinul este determinat în principal de schimbarea sentimentului investitorilor, şi nu de deteriorarea rezultatelor financiare ale companiilor. Potrivit acestora, piaţa începe să se întrebe dacă investiţiile uriaşe în infrastructura pentru inteligenţa artificială vor genera venituri suficiente pentru a justifica evaluările foarte ridicate ale companiilor din sector. Cu toate acestea, specialiştii subliniază că reculul reflectă mai degrabă o recalibrare a aşteptărilor după creşterile spectaculoase din ultimul an decât o scădere a cererii pentru tehnologii AI.
Vânzările s-au extins miercuri şi pe bursele asiatice şi europene. În Coreea de Sud, SK Hynix a pierdut aproape 10%, după o scădere de peste 15% în şedinţa precedentă, iar Samsung Electronics a coborât cu peste 5%. În Japonia, Tokyo Electron a scăzut cu peste 10%, Kioxia cu aproape 14%, iar SoftBank cu aproape 7%. În Europa, ASML şi ASM International au continuat să se deprecieze, în timp ce TSMC a închis în Taiwan cu un minus de peste 3%.
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