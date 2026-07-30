UE introduce etichetarea obligatorie a conținutului generat de inteligența artificială. Ce se schimbă din 2 august

O mare parte din conținutul online creat cu ajutorul inteligenței artificiale va trebui să fie etichetat în întreaga Uniune Europeană începând de duminică, 2 august, potrivit noilor reguli de transparență adoptate de UE, informează AFP, conform Mediafax.

Scopul noii legislații este de a ajuta publicul să facă diferența între conținutul autentic și cel generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Conform noii legislații, conținutul generat de inteligența artificială va trebui însoțit de etichete și pictograme care să indice clar acest lucru.

„Devine din ce în ce mai dificil pentru noi toți să distingem între ceea ce este real și ceea ce este artificial", explică un oficial al Comisiei.

„Provocarea este de a păstra capacitatea cetățenilor de a avea încredere în ceea ce văd, aud și citesc", a adăugat acesta.

Legea face parte din cadrul european privind reglementarea inteligenței artificiale, adoptat în urmă cu doi ani.

Noile obligații se aplică unei game largi de sisteme și conținut bazat pe inteligență artificială.

Dispozitivele de interacțiune publică bazate pe IA, precum chatboții, agenții virtuali, asistenții digitali și avatarele, vor trebui identificate în mod clar ca fiind sisteme de inteligență artificială.

Furnizorii acestor sisteme vor avea obligația să introducă filigrane digitale și alte marcaje care să permită detectarea ușoară a conținutului generat cu ajutorul IA.

Una dintre cele mai importante prevederi vizează etichetarea conținutului de tip deepfake.

Sunt vizate textele, imaginile, videoclipurile și fișierele audio care par autentice, dar au fost generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale.

De asemenea, vor trebui etichetate textele destinate informării publicului asupra unor subiecte de interes general, atunci când acestea sunt create cu ajutorul inteligenței artificiale fără control editorial uman.

Bruxelles-ul a publicat șabloane oficiale pentru pictograme precum „IA", „generat de inteligență artificială" și „modificat de inteligență artificială", care pot fi atașate conținutului relevant.

Totodată, Comisia Europeană a publicat un ghid destinat companiilor pentru a facilita aplicarea noilor obligații.

Companiile care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni financiare.

Totuși, sistemele de inteligență artificială deja existente vor beneficia de o perioadă de adaptare până la 2 decembrie.

Legislația prevede și excepții, în special pentru „opere artistice, satirice, ficționale sau creative", precum și pentru textele editate exclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale.

Mai multe platforme au introdus deja sisteme proprii de etichetare a conținutului generat de IA.

TikTok le solicită creatorilor de conținut de mai mulți ani să indice utilizarea inteligenței artificiale, iar în acest context peste 3 miliarde de postări au fost deja etichetate.

Meta utilizează eticheta „AI Info" pentru postările publicate pe Facebook și Instagram care folosesc inteligența artificială.

Google a semnat codul european de conduită privind transparența inteligenței artificiale și precizează că lucrează împreună cu alte companii, inclusiv Nvidia, OpenAI și Apple, la dezvoltarea unor soluții de etichetare digitală.

În același timp, compania avertizează asupra „complexității reglementărilor", despre care consideră că s-ar putea dovedi contraproductive.