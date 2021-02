Lunea şi joia erau zile de şpagă pentru şeful Poliţiei Eforie ca să asigure protecţia comerţului de pe plajă

Comisarul Gabriel Cornel Coteanu, şeful Poliţiei Eforie, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită (17 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri, favorizarea făptuitorului şi omisiunea sesizării.

Coteanu este acuzat că în sezonul estival 2019 şi 2020 (lunile iulie şi august) lua mită în zilele de luni şi joi de la persoane care se ocupau cu comerţ ilegal de produse pe plaja Belona din Eforie Nord. Procurorii spun că media şpăgii era de 600 de lei de fiecare dată. În schimbul banilor, comisarul le-ar fi oferit protecţie comercianţilor, pentru ca aceştia să nu fie prinşi şi amendaţi sau să ştie din timp când se va desfăşura vreun control în zona lor.

Şpaga provenea de la doi fraţi Roco Rivera Dumitru şi Geani Rivera Dumitru (din judeţul Olt) care aveau o reţea de vânzători ambulanţi (în special rude) pe plaja din Eforie Nord. Aceştia dădeau banii unui intermediar, Ştefan, iar acesta se vedea cu comisarul Coteanu lunea şi joia, spun procurorii DNA, în special în maşina acestuia unde-i lăsa plicul în portieră. Fraţii Dumitru şi-au recunoscut faptele şi au fost condamnaţi la câte 2, 6 ani, respectiv 2,8 ani de închisoare cu suspendare, în prima instanţă.

Intermediarul Ştefan a declarat în faţa anchetatorilor că s-a înţeles cu fraţii Rivera Dumitru să-i plătească o anumită sumă de bani, iar el i-a asigurat că nu-i deranjează nimeni. „E un soi de taxă de protecţie. Acum 3 ani am convenit pentru 100 lei/zi/om. Suma a variat însă în funcţie de sezon. În schimb, eu le-am asigurat protecţie în sensul că îi protejam de alţi comercianţi care vindeau (concurenţa), dar le asiguram şi îngăduinţa comandantului Coteanu de la Poliţia Eforie. Acesta nu îi amenda şi nici nu le confisca mărfurile comercializate. În principiu, în fiecare seară coboram pe plajă şi strângeam banii de la fiecare". După ce îşi reţinea partea lui, Ştefan dădea banii poliţistului.

Exista şi o regulă în acest sistem: Ştefan îi dădea banii comisarului în fiecare zi de luni şi joi. „Îi dădeam banii în maşină, aproape de fiecare dată în apropierea sediului Poliţiei. Intram în maşină şi îi lăsam banii. Acesta nu punea niciodată mâna pe bani în prezenţa mea. Când urcam în maşină, îi lăsam întotdeauna în portiera dreapta. Însă de cele mai multe ori puneam banii în portbagaj. Nu mi-a mulţumit aşa cum niciodată nu mi-a mulţumit pentru contribuţie", mai spune intermediarul Ştefan.

În rechizitoriul DNA, procurorii arată că şeful Poliţiei Eforie se supăra când vreun poliţist din subordine făcea controale pe plaja Belona, din Eforie Nord. Cine făcea asta era imediat mutat pe un alt sector de patrulare. Un poliţist din Argeş, detaşat vara pe litoral, a amendat-o chiar pe fiica minoră a unuia dintre fraţii Rivera. „Din ziua următoare poliţistul a fost mutat, fără nici o discuţie sau explicaţie prealabilă, într-o altă zonă de patrulare şi i-a fost pusă la dispoziţie o maşină cu mari defecţiuni de funcţionare", scriu procurorii.

Un alt poliţist, martor în dosar, a arătat că în zilele de 22 şi 23 august 2020 a aplicat sancţiuni contravenţionale şi a confiscat sume de bani de la mai mulţi comercianţi ambulanţi care lucrau pentru pentru fraţii Dumitru. „În aceleaşi zile inculpatul Coteanu i-a întocmit martorului rapoarte de sancţionare întrucât nu a respectat itinerariul de patrulare", arată procurorii.

De asemenea, tot un poliţist, care a aplicat sancţiuni contravenţionale vânzătorilor coordonaţi de aceşti fraţi, a fost imediat mutat cu activitatea în staţiunea Eforie Sud. Şi şeful unui detaşament de jandarmi a declarat anchetatorilor că acţiunile organizate pentru combaterea comerţului clandestin au avut rezultate doar atunci când nu a fost anunţată anterior Poliţia oraşului Eforie. În cazul în care acţiunea era comunicată acestei subunităţi de poliţie, comercianţii dispăreau până la sosirea jandarmilor.

„Pe zona plajei Belona erau repartizaţi doar poliţişti din cadrul Poliţiei Eforie, motivul declarat fiind că respectiva zonă este foarte aglomerată. Toţi poliţiştii cunoşteau însă motivul real, şi anume interesul pe care inculpatul îl manifesta pentru plaja Belona", mai spun procurorii DNA.

Investigatori sub acoperire

Procurorii DNA au folosit în acest caz şi investigatori sub acoperire. Aceştia s-au dat drept un cuplu, iar doamna a depus o plângere la Poliţia Eforie împotriva concubinului acuzându-l că i-a furat nişte bani. Imediat, concubinul acuzat s-a „împrietenit" cu Ştefan, intermediarul şpăgilor, care s-a oferit ca în schimbul a 1.000-1.500 de euro să-l ajute, apelând chiar la comandantul Coteanu. Pe 26 august 2020, investigatorul sub acoperire i-a dat intermediarului suma de 1.100 de euro (1.000 pentru comisar şi 100 pentru el). A doua zi, joi, Ştefan şi comisarul s-au văzut ca de obicei, dar, spun procurorii, Ştefan i-a dat poliţistului doar suma de 600 de lei (reprezentând contribuţia uzuală), nu şi suma în euro.

„Concret, l-am întrebat dacă îl cunoaşte pe poliţistul care îl ancheta pe concubin. Mi-a spus că-l cunoaşte şi că este detaşat. I-am explicat problema, iar el mi-a spus că ştie situaţia şi mi-a cerut să îl aduc pe concubin întrucât îl caută de o săptămână. Nu am vorbit de banii primiţi de la concubin întrucât nu am vrut să-i dau. Sunt sigur că i-ar fi luat dar am vrut să-i păstrez pe toţi", declară Ştefan.

De asemenea, DNA susţine că în ziua de 10 august 2020, Coteanu Cornel Gabriel i-ar fi solicitat lui Iftimie Vasile Marcel (şeful Poliţiei Locale Eforie), să înlocuiască măsura amenzii în cuantum de 1.000 lei aplicată unei persoane pentru contravenţii la regimul rutier, cu sancţiunea avertismentului, măsură pe care numai instanţa de judecată o putea dispune.