Orbán la ban trage! Guvernul de la Budapeste distribuie aproape 18 milioane de euro în Transilvania. O parte au ajuns în firmele politicienilor
Guvernul ungar distribuie peste 7,3 miliarde de forinți (circa 18 milioane de euro) sub formă de sprijin nerambursabil pentru 16 firme din Transilvania, relatează publicația Népszava. Datele au fost raportate Comisiei Europene de către Ministerul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului.
Potrivit portalului, sprijinul bugetar ungar va fi primit de companii din județele Harghita, Covasna, Cluj și Mureș, printre beneficiari numărându-se firme din industria agricolă, silvicultură, zootehnie și turism. Ministerul, condus de Péter Szijjártó, a recunoscut că întreprinderile primesc sprijin nerambursabil și a scris că detaliile sunt conținute în apel, precum și în termenii și condițiile generale de pe site-ul organizației responsabile de gestionarea operațională a proiectelor. Numai că nu a dezvăluit ce organizație se ocupă de acest proces.
Aceeași listă de sprijin a apărut şi pe site-ul Fundației Pro Economica, care gestionează adesea granturile de investiții ale Guvernului ungar în Transilvania. Prin această fundaţie pot fi canalizate către Transilvania fonduri publice ungare în valoare de miliarde de forinţi, astfel încât detaliile să rămână ascunse publicului. Lipsa transperenței e posibilă deoarece fundaţia nu este supusă legii ungare „buzunarul de sticlă" (este o modificare legislativă care vizează creșterea transparenței fondurilor publice - n.red.).
Ministerul condus de Péter Szijjártó a anunțat valoarea totală a subvențiilor și numărul companiilor beneficiare, dar nu a detaliat exact ce investiții ar putea fi realizate cu banii. Aşadar: cea mai mare subvenție, în valoare de 1,9 miliarde de forinți, a fost acordată companiei Roata Făget Srl, deținută de József Sipos și soția sa. Familia Sipos poate construi astfel la Cluj-Napoca un hotel de cinci stele, un restaurant și un spațiu multifuncțional pentru evenimente și conferințe.
Compania Premiot Amera Hotels Srl din Cluj-Napoca a primit 1,1 miliarde de forinți şi urmează să deschidă un hotel cu 110 camere, care este de fapt deja finalizat. Impar Srl, un distribuitor de piese auto din Odorheiu Secuiesc, a primit 847 milioane. Proprietarul János László a deţinut anterior firma Prima Press care se ocupa de editarea ziarelor şi care prelua şi ziarele oligarhului ungar Lajos Simicska din Transilvania.
De asemenea, mai mulți politicieni locali sunt interesați de compania de lactate Bomilact Mădăraș Srl, iar proprietarul este Loránd Bogács, politician UDMR. Compania a primit 174 de milioane de forinți. Hostel Park Srl din Sfântu Gheorghe - al cărei proprietar, Bernadett Kovács Zenkő, a candidat din partea UDMR la mai multe alegeri - a primit o subvenție de 100 de milioane de forinți. Z & Z PIRO Srl din Miercurea-Ciuc a primit 225 de milioane, compania fiind diferită de cele menționate mai sus, deoarece activează în industria construcțiilor. Proprietara, soția lui Zoltán Rákosi-Seiwarth, Ildikó Rákosi-Seiwarth, este membră a Consiliului Județean Harghita din partea UDMR.
