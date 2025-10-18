Cristian Sima: 2 trilioane de dolari au dispărut de pe bursă după un anunț al lui Trump. Familia lui a cumpărat masiv acțiuni cu putin inainte

Am analizat cel mai controversat subiect al momentului și trebuie să vorbim despre asta. Vinerea trecută, 2 trilioane de dolari au dispărut din S&P 500. China a blocat exportul de metale rare, iar Trump a investit miliarde din banii guvernului în companii private. Problema? Familia lui a cumpărat acțiuni masiv înainte de anunțuri. Acțiunile au explodat cu 300% în două zile. Unii au făcut 3000% pe opțiuni.

SEC nu mai face anchete. Conducerea e numită de Trump. Nu contest că metalele rare sunt esențiale pentru securitate. Dar China controlează 70% din extracție, Taiwan face 80% din cipuri, ASML olandezii 100% din echipamente. Suntem într-o menghină tehnologică. Am văzut filmul ăsta în 1973. OPEC a ridicat petrolul de la 2 dolari la 12 dolari într-o noapte. Apoi au urmat cozi la benzină luni întregi.

Ce se întâmplă dacă China, Congo, Brazilia și Africa de Sud fac un OPEC al metalelor rare prin BRICS? Toate bateriile și telefoanele devin de 10 ori mai scumpe peste noapte. La Foxconn din Shenzhen, trei oameni dorm în același pat. Un muncitor lucra un an pentru un iPhone. În România, cu salariul mediu abia îți iei un telefon. La Botoșani sau Suceava, uită.

Cristian Sima

P.S. - Henry Ford știa: dacă muncitorul nu poate cumpăra ce fabrică, ai o problemă. Resursele nu sunt infinite. Occidentul exploatează țările sărace pentru materii prime. Dar momentul schimbării vine.