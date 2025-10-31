Pedepse dure pentru medicii care răspândesc informații false în spațiul public. Ce prevede proiectul de lege depus la Parlament
Postat la: 31.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un proiect de lege depus la Parlament, semnat de aproape 60 de senatori și deputați PSD, USR și AUR, prevede că medicii care răspândesc în spațiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute, „ce pot pune în pericol sănătatea publică", riscă să își piardă dreptul de a profesa.
Inițiativa legislativă prevede ca cei aflați la prima abatere să fie sancționați cu interdicţia de a exercita profesia „ori anumite activităţi medîcale" pe o perioadă de la o lună la un an. A doua abatere, însă, nu va mai fi iertată, iar cei care răspândesc în continuare în spațiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute vor fi sancționați cu „retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor", ceea ce echivalează cu retragerea dreptului de liberă practică.
Proiectul de lege a fost inițiat de senatorii Adrian Streinu Cercel, Eugen Remus Negoi (ambii PSD) și Adrian Wiener (USR) și a fost semnat de aproape 60 de parlamentari - majoritatea membri USR și PSD, dar și 3 senatori AUR, mai scrie sursa citată. „În ultimii ani, s-a constatat o creştere alamantă a cazurilor în care unii medici, beneficiind de autoritatea şi credibilitatea conferite de statutul lor profesional, au răspândit infomaţii false sau înşelătoare privind sănătatea, tratamentele medicale sau măsurile de prevenţie, infomaţii care contravin dovezilor ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional."
„(Această conduită - n.r.) a avut efecte negative importante asupra sănătăţii publice, manifestate prin scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau chiar periculoase, precum şi prin diminuarea încrederii cetăţenilor în actul medical şi în recomandările profesioniştilor din domeniu", au explicat inițiatorii proiectului de lege.
