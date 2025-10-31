Pregătiri de război cu Rusia: UE va elabora un plan pentru transferul rapid de echipamente grele
Postat la: 31.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Comisia Europeană (CE) va prezenta în noiembrie un proiect de plan pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a proceselor vamale în UE pentru a accelera circulația tancurilor și artileriei grele pe continent în caz de război, informează Financial Times (FT).
Potrivit oficialilor europeni, scopul planului este de a reduce timpul necesar unităților armatei pentru a traversa teritoriul UE. Impulsul pentru astfel de eforturi a fost că Rusia va transfera operațiunile militare dincolo de Ucraina. O idee este de a oferi guvernelor naționale acces la resursele comune de "mobilitate militară" ale UE, similar cu utilizarea în comun a echipamentelor de stingere a incendiilor în timpul sezonului de incendii de pe continent.
Potrivit surselor consultate de FT, țărilor UE li se va oferi să furnizeze bărci, avioane, feriboturi, vagoane și camioane către "fondul de solidaritate", astfel încât alte state membre, dacă este necesar, să poată transfera rapid forțe și mijloace militare în întreaga UE.
CE dezvoltă acest plan în cooperare cu guvernele țărilor membre și cu NATO, discuțiile fiind încă într-un stadiu incipient, au declarat oficialii. Acum, armatele europene închiriază adesea avioane și trenuri de la operatori privați, mai degrabă decât să le dețină direct, notează FT. Potrivit unuia dintre oficiali, în primul rând, CE ar putea cere țărilor UE să-și înmatriculeze vehiculele care pot ajuta la mobilizarea armatei.
CE analizează, de asemenea, dacă UE ar putea avea propria flotă de camioane și vagoane, au declarat alte două surse. Potrivit acestora, aceasta nu este o sarcină ușoară, având în vedere bugetul limitat al UE. Planul în curs de elaborare face parte dintr-un set de măsuri elaborate de Bruxelles pentru a asigura mișcarea rapidă a armatelor pe continent. Alte măsuri includ reducerea documentației vamale, unificarea ecartamentului de cale ferată și consolidarea podurilor, astfel încât acestea să poată rezista la trecerea convoaielor de mai multe tone.
Într-un raport publicat în octombrie, Comisia Europeană a anunțat că până la sfârșitul anului 2027 intenționează să formeze o zonă paneuropeană de mobilitate militară cu norme și proceduri convenite și o rețea de coridoare terestre, aeroporturi, porturi maritime și elemente de sprijin , asigurând transportul neîngrădit al trupelor și al echipamentelor militare în întreaga Uniune Europeană, în coordonare cu NATO.
