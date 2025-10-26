Lovitură de teatru: Brigitte Macron e trecută drept bărbat pe site-ul fiscal al Franței!

Soția președintelui Franței, Brigitte Macron, a descoperit că era trecută sub un nume masculin pe site-ul național de taxe. Dezvăluirea vine dintr-un documentar difuzat de BFMTV. Într-un fragment din film, Tristan Bommé, șeful administrației Primei Doamne, a relatat incidentul, care a avut loc în septembrie anul trecut, în timpul unei verificări de rutină a datelor fiscale ale lui Brigitte Macron.

„În loc să scrie Brigitte Macron, apărea Jean-Michel", își amintește Tristan Bromet, directorul de cabinet al președintelui Emmanuel Macron. Documentarul precizează că eroarea nu a fost una tehnică, ci rezultatul unei intervenții externe. Soția președintelui a depus o plângere prin intermediul avocatului său, pentru a afla de unde a provenit această modificare din profilul ei personal.

„Dincolo de șoc și dezgust, te simți complet năucit", adaugă colaboratorul apropiat al lui Brigitte Macron, care a apărut pentru prima dată în fața camerelor pentru a vorbi despre acest caz. „Și totuși, este vorba despre un câmp (pe site-ul autorităților fiscale) pe care nici măcar nu îl poți modifica", a precizat el. Se menționează că, de multă vreme, circulă teorii potrivit cărora Brigitte Macron ar fi, de fapt, un bărbat care a suferit o schimbare de sex.

Palatul Élysée a tratat cazul cu maximă seriozitate, iar Brigitte Macron a depus o plângere oficială. Ancheta a dus la identificarea a două persoane suspectate că ar fi implicate în modificarea datelor. Zvonurile potrivit cărora Brigitte Macron ar fi fost, de fapt, bărbat la naștere au apărut pentru prima dată în 2022. În urma acestor afirmații, Prima Doamnă a intentat un proces pentru defăimare împotriva clarvăzătoarei Amandine Roy și a jurnalistei Natacha Rey, care publicaseră în 2021 un videoclip în care promovau aceste teorii false.

În martie 2024, președintele Emmanuel Macron a negat public aceste zvonuri, numindu-le mincinoase și declarând că astfel de afirmații îl înfurie profund. În iunie 2024, a început procesul la Paris, iar în septembrie, Roy și Rey au fost condamnate la o amendă de 13.500 de euro. De mai mulți ani, Brigitte Macron duce o luptă activă împotriva acestei teorii a conspirației. Familia Macron a depus mai multe plângeri pentru defăimare, inclusiv una împotriva comentatoarei americane Candace Owens.

Pentru a pune definitiv capăt speculațiilor, Prima Doamnă intenționează acum să efectueze un test genetic care să confirme identitatea sa biologică feminină. Potrivit unor relatări anterioare, echipa juridică a familiei Macron ar fi angajat detectivi particulari pentru a strânge informații despre Candace Owens.