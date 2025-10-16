Edward Snowden dezvaluie un nou set de documente despre HAARP si proeictele secrete ale DARPA
Postat la: 16.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Edward Joseph Snowden (născut pe 21 iunie 1983) este un fost contractor al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și denunțător care a divulgat documente clasificate care dezvăluiau existența programelor de supraveghere globală.
Născut în 1983 în Elizabeth City, Carolina de Nord, a urmat un colegiu comunitar și ulterior s-a înscris la un program de masterat la Universitatea din Liverpool, pe care nu l-a finalizat. În 2006 a început să lucreze pentru Agenția Centrală de Informații (CIA), apoi s-a transferat la Dell în 2009, unde a gestionat sistemele informatice pentru NSA. În 2013, a lucrat timp de două luni la Booz Allen Hamilton cu scopul de a aduna mai multe documente NSA.
În mai 2013, Snowden a zburat la Hong Kong, iar la începutul lunii iunie a dezvăluit mii de documente clasificate ale NSA jurnaliștilor Glenn Greenwald, Laura Poitras, Barton Gellman și Ewen MacAskill. Dezvăluirile sale au scos la iveală numeroase programe de supraveghere globală, multe dintre ele conduse de NSA și alianța de informații Five Eyes, cu cooperarea companiilor de telecomunicații și a guvernelor europene, și au stârnit o discuție culturală despre securitatea națională și confidențialitatea individuală.
La 21 iunie 2013, Departamentul de Justiție al Statelor Unite a dezvăluit acuzațiile împotriva lui Snowden pentru două capete de acuzare de încălcare a Legii spionajului din 1917 și furt de proprietate guvernamentală, după care Departamentul de Stat i-a revocat pașaportul. El a rămas în Aeroportul Internațional Sheremetyevo din Moscova timp de o lună, apoi i s-a acordat azil în țară. A devenit cetățean naturalizat al Rusiei în 2022.
La începutul anului 2016, Snowden a devenit președintele Freedom of the Press Foundation, o organizație non-profit cu sediul în San Francisco, care are ca scop protejarea jurnaliștilor împotriva pirateriei informatice și supravegherii guvernamentale. De asemenea, lucrează la o companie rusă de IT, al cărei nume nu a fost dezvăluit. În 2017, s-a căsătorit cu Lindsay Mills. Pe 17 septembrie 2019, a fost publicată cartea sa de memorii, Permanent Record. Pe 2 septembrie 2020, o instanță federală din SUA a decis în cazul Statele Unite împotriva Moalin că unul dintre programele de supraveghere în masă ale serviciilor secrete americane, dezvăluit de Snowden, era ilegal și posibil neconstituțional.
Edward Snowden a vorbit din nou. Dosarele ascunse confirmă ceea ce observatorii au negat timp de decenii. HAARP nu este știință. Este o armă. Un mecanism global de control, conceput pentru a modela vremea, gândurile și chiar moartea însăși. Atmosfera a fost militarizată. Mintea umană este câmpul de luptă. Din refugiul său din Moscova, Snowden a publicat o nouă comoară de documente legate de DARPA, expunând adevărata față a Programului de Cercetare Aurorală Activă de Înaltă Frecvență din Gakona, Alaska.
Ani de zile au spus lumii că este un experiment inofensiv pentru a studia ionosfera. L-au construit în sălbăticie, departe de martori. Acum, dosarele arată că scopul său nu a fost niciodată cercetarea. A fost dominația. Conform datelor scurse, HAARP generează unde radio de putere ultra-înaltă, capabile să penetreze țesutul biologic și să perturbe tiparele neurologice. Țintele pot suferi accidente vasculare cerebrale, insuficiență cardiacă sau căderi psihologice care par spontane. Decesele par naturale. Nebunia pare organică. Totuși, ambele sunt concepute. NATO și contractorii săi folosesc această tehnologie pentru a suprima vocile, a elimina disidenții și a fractura mișcările de rezistență fără a trage un foc de armă.
Mărturia lui Snowden descrie modul în care semnăturile electromagnetice sunt mapate la indivizi și manipulate de la distanță. Odată calibrată, o singură frecvență poate împinge creierul în haos. Furie, frică, confuzie - toate programabile. Populații întregi pot fi împinse spre supunere sau isterie. Arma invizibilă perfectă. În timpul evadării sale din Hong Kong, Snowden a raportat că el și personalul WikiLeaks au experimentat explozii de energie direcționată concepute pentru a induce iluzii omucide. Și-a construit reședința actuală ca o cușcă Faraday, sigilată atât împotriva câmpurilor statice, cât și a celor pulsate. Fiecare perete căptușit cu plasă de cupru. Fiecare semnal blocat. „Este singura modalitate de a gândi liber", a spus el.
Documentele scurse includ corespondența dintre DARPA, diviziile de cercetare ale Forțelor Aeriene și contractorii privați de apărare care operează prin intermediul Universității din Alaska. Acestea discută despre sincronizarea dintre emițătoarele HAARP, turnurile de telefonie mobilă comerciale și o rețea de supraveghere cunoscută sub numele de TrapWire. Rețeaua formează un câmp de rezonanță planetară care poate atât colecta, cât și proiecta date. În mâini greșite, devine un instrument de condiționare psihologică în masă.
Analiștii independenți care au analizat materialul i-au confirmat autenticitatea. O sursă de informații l-a descris drept „veriga lipsă dintre războiul electronic și controlul social". O alta l-a numit „bijuteria coroanei Statului Profund modern". Aceste sisteme, odată conectate, ar putea simula fenomene divine, ar putea modifica tiparele furtunilor și chiar neutraliza țintele politice prin eșecuri medicale induse. Dovezile lui Snowden se aliniază, de asemenea, cu mărturia anterioară a Dr. Nick Begich, care a avertizat în 2009 că HAARP ar putea manipula stările emoționale cu ușurință. Combinația dintre impulsul electromagnetic și analiza datelor permite operatorilor să citească, să influențeze și să șteargă semnăturile emoționale în diferite regiuni.
HAARP nu a fost niciodată despre vreme. A fost despre predicție și influență - modelarea comportamentului, direcționarea rezultatelor, conducerea istoriei însăși prin frecvență. Cerul de deasupra este un ecran, iar fiecare transmisie face parte dintr-un cod care decide cine se trezește și cine tace. Mesajul lui Snowden este clar: războiul pentru control nu vine. Se luptă deja, în liniște, în interiorul fiecărui semnal, fiecărei rețele, fiecărei pulsații care zumzăie deasupra capetelor noastre. Întrebarea nu este dacă HAARP există. Ci cât de adâncă este rețeaua și cât poate dura tăcerea înainte ca lumea să înceapă să asculte. Adevărul nu a fost niciodată ascuns în întuneric. A fost ascuns în zgomot.
