Alex Jones (Infowars): Populația globală a fost deja implantată în secret cu nanotehnologie autoreplicativă - VIDEO

Cunoscutul autor de "conspirații" a efectuat un interviu-bombă, care daca s-ar dovedi a fi real in cele ce afirma ar fi cea mai importanta informatie a secolului:

"Oamenii de știință au dovezi că majoritatea populației umane globale a fost deja implantată în secret cu nanotehnologie autoreplicativă, concepută pentru a fi un sistem de urmărire/control sub o dictatură planetară AI 6G!" Interviul care a fost deja postat pe mai multe retele, inclusiv pe siteul Infowars - dar care a fost imediat banat pe principalele retele de socializare - poate fi urmarit AICI sau AICI.

Pe reteaua X inca se mai putea viziona AICI, dar nu se mai putea face share. Mai atragem atentia ca mai multe teorii ale conspiratiei pe care Alex Jones le propaga nu s-au adeverit, ba chiar recent a fost pus sa plateasca mai multe daune in urma unor astfel de informatii. In schimb, au existat si multe altele care s-au adeverit, inclusiv scandalul legat de atentatul asupra turnurilor gemene de la World Trade Center, ca si cele legate de programele globaliste, sau vaccinurile de tip mARN. Ca atare, ii sfatuim pe cei care urmaresc imaginile sa traga singuri concluziile si sa discearna asupra dovezilor.