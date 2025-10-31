Tinerii din Republica Moldova se înscriu în trupele de mercenari Wagner și luptă în Ucraina

În cursul zilei de miercuri, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS "Fulger" au desfășurat percheziții în mai multe locații din Republica Moldova privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai Moldovei în Ucraina și alte state.Operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol, informează Index.md.

Urmare a investigațiilor, oamenii legii au obținut probe care indică faptul că suspecții s-ar fi înrolat intenționat, din interes material, în formațiuni paramilitare ilegale, de tipul „Wagner" și altele similare - atât în Ucraina, cât și în alte state. Așadar, pentru banii promiși, aceștia ar fi participat în calitate de combatanți la diverse conflicte armate, inclusiv la războiul din Ucraina. În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, echipamente militare, muniții deținute ilegal, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală.

Suspecții sunt cercetați în stare de libertate, iar investigațiile penale continuă. Codul penal al Republicii Moldova sancționează participarea în calitate de mercenari la conflicte armate, acțiuni militare sau acte violente îndreptate împotriva ordinii constituționale sau integrității teritoriale a statului și stipulează zece ani de închisoare. Procuratura informează că cercetarea penală a fenomenului mercenariatului continuă și în privința persoanelor vizate de percheziții, care nu sunt în Republica Moldova.

La finalul anului 2024, tineri din Republica Moldova au fost reținuți pentru că au luptat ca mercenari în Ucraina. Cei trei tineri sunt originari din Bălți, Chișinău și Ialoveni și au vârste cuprinse între 32 și 33 de ani. Persoana din Ialoveni a fost condamnată în 2015 la trei ani de închisoare în Republica Moldova după ce a recunoscut că a luptat pentru regiunile separatiste din estul Ucrainei, Lugansk şi Doneţk.

„Reținerea bănuiților a avut loc în cadrul unei operațiuni internaționale sub egida Europol și cu sprijinul angajaților Fulger. Operațiunea a inclus peste 50 de percheziții și în privința altor mercenari cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani în diferite raioane din Moldova, inclusiv persoane originare din stânga Nistrului", se spune într-un comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi fost înrolați în grupul Wagner, batalionul Somalia, formațiune dizolvată deja în Rusia, și în alte formațiuni ale așa-zisei republici populare Donețk. „Unii dintre ei au primit distincții și medalii în timpul activității ilegale de mercenariat investigate de autoritățile de drept. În urma reținerii celor trei bănuiți, PCCOCS le-a formulat învinuirea pentru aplicarea arestului preventiv solicitat Judecătoriei Chișinău.