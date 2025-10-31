Tinerii din Republica Moldova se înscriu în trupele de mercenari Wagner și luptă în Ucraina
Postat la: 31.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În cursul zilei de miercuri, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS "Fulger" au desfășurat percheziții în mai multe locații din Republica Moldova privind activitatea de mercenariat a unor cetățeni ai Moldovei în Ucraina și alte state.Operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol, informează Index.md.
Urmare a investigațiilor, oamenii legii au obținut probe care indică faptul că suspecții s-ar fi înrolat intenționat, din interes material, în formațiuni paramilitare ilegale, de tipul „Wagner" și altele similare - atât în Ucraina, cât și în alte state. Așadar, pentru banii promiși, aceștia ar fi participat în calitate de combatanți la diverse conflicte armate, inclusiv la războiul din Ucraina. În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate telefoane mobile, echipamente militare, muniții deținute ilegal, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală.
Suspecții sunt cercetați în stare de libertate, iar investigațiile penale continuă. Codul penal al Republicii Moldova sancționează participarea în calitate de mercenari la conflicte armate, acțiuni militare sau acte violente îndreptate împotriva ordinii constituționale sau integrității teritoriale a statului și stipulează zece ani de închisoare. Procuratura informează că cercetarea penală a fenomenului mercenariatului continuă și în privința persoanelor vizate de percheziții, care nu sunt în Republica Moldova.
La finalul anului 2024, tineri din Republica Moldova au fost reținuți pentru că au luptat ca mercenari în Ucraina. Cei trei tineri sunt originari din Bălți, Chișinău și Ialoveni și au vârste cuprinse între 32 și 33 de ani. Persoana din Ialoveni a fost condamnată în 2015 la trei ani de închisoare în Republica Moldova după ce a recunoscut că a luptat pentru regiunile separatiste din estul Ucrainei, Lugansk şi Doneţk.
„Reținerea bănuiților a avut loc în cadrul unei operațiuni internaționale sub egida Europol și cu sprijinul angajaților Fulger. Operațiunea a inclus peste 50 de percheziții și în privința altor mercenari cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani în diferite raioane din Moldova, inclusiv persoane originare din stânga Nistrului", se spune într-un comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi fost înrolați în grupul Wagner, batalionul Somalia, formațiune dizolvată deja în Rusia, și în alte formațiuni ale așa-zisei republici populare Donețk. „Unii dintre ei au primit distincții și medalii în timpul activității ilegale de mercenariat investigate de autoritățile de drept. În urma reținerii celor trei bănuiți, PCCOCS le-a formulat învinuirea pentru aplicarea arestului preventiv solicitat Judecătoriei Chișinău.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Pregătiri de război cu Rusia: UE va elabora un plan pentru transferul rapid de echipamente grele
Comisia Europeana (CE) va prezenta in noiembrie un proiect de plan pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și a ...
-
Uniunea Europeană renunţă la interceptarea conversaţiilor private online pentru combaterea pedofiliei
Uniunea Europeana va renunta la cea mai criticata masura dintr-un proiect de reglementare impotriva pedofiliei online. C ...
-
Sute de mii de pești otrăviți în teste chimice cerute de Uniunea Europeană
Un nou studiu intarește apelul Humane World for Animals pentru o reforma a legislației REACH, care sa elimine testele pe ...
-
Putin a folosit in Ucraina o rachetă capabilă să transporte un focos nuclear dar a avut o incarcatura conventională
Rusia a utilizat in ultimele luni in atacurile sale asupra Ucrainei o racheta de croaziera a carei dezvoltare, in secret ...
-
Au descoperit un antibiotic devastator de puternic din neatenție. Bacteriile rezistente sunt pa!
O echipa de cercetatori de la Universitatea Warwick și Universitatea Monash a descoperit un nou antibiotic puternic, num ...
-
Doi români din Marea Britanie și-au folosit copiii pentru a fura haine de firmă. Cuplul a recunoscut patru infracțiuni
Un cuplu de romani din Marea Britanie a fost condamnat pentru furt repetat de haine și accesorii de designer, dupa ce și ...
-
AI Sex: Meta, acuzată că ar fi descărcat mii de filme pentru adulți pentru a-și antrena Inteligenta Artificială
Meta este acuzata ca ar fi descarcat ilegal aproape 2.400 de filme pentru adulți pentru a-și antrena sistemele de inteli ...
-
Meet NEO - robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
Compania americana 1X, specializata in inteligența artificiala și robotica, a lansat NEO, un robot umanoid conceput sa d ...
-
Polymarket a fost interzis de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pe teritoriul României
Platforma Polymarket a fost inclusa pe lista neagra a operatorilor care desfașoara activitați de jocuri de noroc fara li ...
-
Angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova au fost arestați
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar doua firme sunt cercetate penal in dosarul exploziei din Rahova, soldate c ...
-
Compania Distrigaz Sud Rețele, urmărită penal în urma exploziei din Rahova: Reacția companiei de gaze
Oficialii Distrigaz Sud Rețele au reacționat dupa ce procurorii au decis ca societatea are calitatea de suspect in urma ...
-
Fii precaut. Uite cum te pot păcăli escrocii de Black Friday! O nouă înșelătorie face ravagii în aceste zile - tot mai multe plângeri la politie
Escrocii profita la maxim de perioada aglomerata de cumparaturi online de Black Friday pentru a lansa o noua inșelatorie ...
-
Panică pe WhatsApp - Postarea care a speriat internetul: "Te vedem!" - un coșmar pentru confidențialitate
O simpla gluma publicata pe rețelele sociale s-a transformat intr-un scandal internațional pentru aplicația de mesagerie ...
-
Descoperire uriașă: O nouă terapie bazată pe nanotehnologie a reușit să inverseze efectele Alzheimerului
O echipa internaționala de oameni de știința a realizat un progres spectaculos in lupta cu boala Alzheimer, reușind, pen ...
-
De ce întâlnirea dintre Xi Jinping și Donald Trump este o victorie pentru China chiar de înainte de a fi început
Pentru liderul chinez Xi Jinping, intalnirea istorica cu Donald Trump reprezinta un moment-cheie pentru a demonstra ceea ...
-
Presiunea AI este imensă - Marile companii globale anunţă valuri de concedieri
Tot mai multe corporatii internationale reduc masiv personalul, in contextul incetinirii economice si al tranzitiei acce ...
-
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul din acte după ce legea a permis acest lucru
Peste 22.000 de germani si-au schimbat sexul inscris in acte incepand din noiembrie anul trecut, de cand legislatia perm ...
-
Încep concedieri masive în Europa: Zeci de mii de locuri desființate din cauza AI
Companiile din intreaga lume au intensificat reducerile de locuri de munca, in contextul in care companii de top, precum ...
-
Cu ce s-a injectat Stefania in camera de gardă cu putin timp inainte de a muri. Doctorita a folosit un cocktail letal de medicamente
Masina directorului medical al SJU Buzau, doctorița Stefania Szabo, gasita moarta, marti dimineata, in camera de garda a ...
-
Cum funcționează noile reguli de pensionare: ce perioade fără contribuții sunt recunoscute și cum pot influența vârsta de retragere
Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 360/2023, sistemul public de pensii a suferit modificari importante. Documentul ...
-
ILFOV | Tradiții și voie bună, în Berceni
Comuna Berceni a fost zilele trecute locul unde tradițiile s-au impletit cu bucuria oamenilor de a fi impreuna. Localita ...
-
"Cernobîlul zburător": De ce experții consideră racheta nucleară a lui Putin atât ilogică, cât și periculoasă
În timpul Razboiului Rece, armata americana a experimentat amplasarea de arme nucleare la bordul rachetelor care f ...
-
Incepe "era mașinilor cu inteligenta artificială" pentru casă: China a lansat primul robot umanoid domestic la preț mai mic ca un iPhone
Compania Noetix Robotics, un startup susținut de gigantul Vertex Ventures, a reușit sa aduca pe piața un robot umanoid l ...
-
Trafic de ketamină prin cabinete veterinare și adăposturi pentru animale
Deputatul Aurora Tasica Simu a atras atenția asupra unei probleme serioase care privește bunastarea cainilor fara stapan ...
-
Televizoarele 8K nu aduc niciun beneficiu vizual real față de 4K si de multe ori nici față de 2K - studiu Cambridge si Meta
Cercetatorii de University of Cambridge și Meta Platforms au folosit un monitor 4K de 27 de inchi montat pe un sistem de ...
-
Cum îți dai seama dacă un aliment e ultraprocesat. Trucul simplu recomandat de un medic
Mai bine de jumatate din caloriile consumate zilnic in țarile dezvoltate provin din alimente ultraprocesate. Specialiști ...
-
"Marea reformă" la ANRE vizează doar patru angajați. Ce spune șeful instituției despre salariul de 15 mii de euro pe care îl primește în fiecare lună
Numarul persoanelor care vor fi afectate de restructurari la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei ...
-
Cum transformi un spațiu mic într-unul elegant cu mobilierul potrivit?
Unele bucatarii mici ascund un potențial imens. Tot ce au nevoie este o viziune clara, un plan bine gandit și mobilierul ...
-
O superbă doctoriță chirurg a fost găsită moartă: Era șefă în Spitalul de Urgență din Buzău. Ancheta penală începută de Poliție arată o moarte subită si nu o sinucidere
Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, chirurgul Stefania Szabo, a fost gasita fara suflare marti d ...
-
Mircea Dinescu scoate o poezie manifest după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: "Era prea mare tîrla de boieri/ Și prea mulți lupi ce s-au făcut de oaie!"
Poetul Mircea Dinescu a compus o poezie cu un mesaj extrem de dur, dupa inaugurarea Catedralei Mantuirii Neamului. Mesaj ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu