Se întâmplă acum! Profetiile lui Anghel Rugină devin realitate după 25 de ani. La acea vreme nimeni nu a crezut ca există "GRUPUL"
Postat la: 28.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe la începutul anilor 2000, Marius tuca, într-una dintre emisiuni l-a avut ca invitat pe renumitul economist si academician anghel Rugina, profesor universitar de anvergura mondiala, corespondent al academiei statelor Unite, sef de comisii economice si consilier în diferite guverne americane, dar care, din pacate, s-a stins din viata de ceva timp.
Dezvaluirile lui de la acea vreme au fost privite ca scenarii sF de catre opinia publica, dar si de cea mai mare parte a clasei politice de la acea vreme. timpul a trecut, anghel Rugina s-a înaltat la ceruri, dar marturisirile acestuia din acea emisiune ar trebuie sa le dea mult de gandit celor care astazi sunt la butoanele Romaniei. "Dragii mei, lumea asta este condusa de un fel de guvern mondial, format dintr-un grup de circa 250-300 de persoane, super-bogate, super-puternice si super-bine-informate, care traiesc ca în sanul lui avraam"! si Rugina a continuat:
Oamenii astia detin puterea absoluta pe planeta. În afara de accesul imediat la toate resursele economice si la cele mai recente descoperiri tehnico-stiintifice, multe tinute în secret, au la dispozitie, în toate tarile lumii, institute de cercetari psiho-sociologice, cu ajutorul carora tin sub control toate popoarele planetei. Acestea le indica personajele politice cele mai "potrivite" pentru a "castiga alegerile", în mod "democratic" în cele mai importante state ale lumii; importante nu numai ca numar de locuitori, dar mai ales prin resursele lor naturale, prin puterea economica, militara sau prin pozitia lor strategica.
Practic toti conducatorii statelor importante ale planetei sunt "alesi" cu "binecuvantarea" acestui "GRUP", si toti cei alesi nu fac altceva decat sa puna în practica "directivele" trasate de acesta".
Atunci, un telespectator l-a întrebat telefonic daca si Romania parte dintre tarile vizate de "GRUP"? Da. si ca dovada va aduc faptul ca, înainte cu doua luni de alegerile din 2000, persoana care a castigat alegerile prezidentiale, a fost în vizita "privata" în Statele Unite, iar la doua saptamani de la castigarea alegerilor, primul ministru proaspat numit a facut acelasi lucru. Au fost amandoi sa-si ia „foaia de drum"... „Adica dumneavoastra vreti sa spuneti ca pe presedintele nostru ni l-au ales americanii?", a replicat telespectatorul. "Nu o spun eu. asa este. Numai ca nu americanii, ci "GRUPUL" care conduce. În America a avut loc doar acceptarea si instruirea personajelor."
Telespectatorul a fost iritat de replica renumitul economist si l-a acuzat pe aceste de interese ascunse, dar raspunsul lui Anghel Rugina a fost unul magistral. "Draga domnule, te felicit!... te felicit ca ai ajuns la varsta la care ai capul plin de par alb si ca ai trait pana acum cu impresia ca ai putere! Ca votul tau conteaza! Poti sa mori fericit în cazul asta! Eu nu am vorbit pentru cei care au varsta si convingerile dumitale. Eu am vorbit pentru cine are urechi sa auda si minte sa înteleaga!... În ceea ce priveste votul, nu uitati vorbele lui Stalin, care zicea ca nu conteaza cine si ce voteaza, conteaza doar cine numara voturile!
Astazi cu voturile centralizate electronic treaba asta a devenit un simplu joc pentru un informatician: cu un program destept, printr-o simpla atingere a unei anumite taste, voturile in plus ale unui candidat se aduna discret la cel care trebuie sa iasa. Îmi spui ca nu stii ce interes am... am interesul ca POPORUL MEU sa AFLE... sa afle si sa ÎNTELEAGA!... sa înteleaga ca la nivel global "cartile sunt facute"!
"Oamenii astia sunt prea destepti si prea puternici!... Dar cine sunt acei oameni? Pe oamenii astia nu-i cunoaste nimeni... Adica nimeni dintre muritorii de rand! Ce, sultan? Ce, Bill Gates? astia sunt mici copii, pe langa cei din GRUP! Trebuie sa întelegeti ca adevaratii bogati ai lumii nu apar în nici un top, al niciunei reviste... se bucura de anonimat pentru ca astfel sa aiba libertate deplina de miscare. Doar un numar limitat de persoane, alese pe spranceana, cunoaste identitatea unora dintre ei, alte persoane alese, cunosc pe altele, si tot asa. Nimeni nu poate pune toate piesele acestui puzzle împreuna...
Nici macar presedintii marilor state ale lumii. Directivele ajung la ei prin interpusi. V-am spus ca este vorba despre oameni deosebit de inteligenti si despre o organizare perfecta!..."sunt si evrei dar nu sunt majoritari!"... "sunt si arabi? Ca astia au petrol..."... "Dragii mei, sunt reprezentanti de peste tot, într-o proportie echilibrata. În asta si consta succesul "GRUPULUI", deciziile în interiorul lui se iau într-un mod absolut democratic, iar locul în acest "GRUP" se mosteneste, pe principii monarhice, cei ce urmeaza sa între fiind foarte bine testati si pregatiti în acest sens...
Se zice ca acest "GRUP" a luat fiinta cam pe la începutul anilor 1800, cu scopul declarat de a prelua conducerea lumii. Prima miscare cu relevanta la nivel planetar ar fi fost initierea valului de revolutii din Europa anilor 1848, apoi "GRUPUL" a încercat preluarea puterii pe tot globul prin intermediul ideologiei comuniste."...
Deci totul este al tuturor si în particular al nimanui. si chiar daca nu sunt ale nimanui, dupa victoria planetara a comunismului, aceste bunuri trebuiesc totusi "administrate" de cineva. si de ce acel cineva n-ar putea fi un "GRUP", de administratori la nivel mondial de, sa zicem... 250-300 de persoane!... "
Toata lumea ramane muta. Inclusiv Marius Tuca... si domnul profesor a continuat: "toate miscarile de rezonanta mondiala de dupa 1848, s-ar fi produs cu acceptul acestui "GRUP". Totul bine studiat. Totul cu un scop precis.
Bineînteles ca au aparut si evenimente neprevazute. La un moment dat, liderii comunisti, supusi unei propagande desantate cu scopul crearii cultului personalitatii, pe criterii de marketing politic, au început ei însisi sa creada în ceea ce propovaduiau si sa se creada niste zei în viata, asa ca au scapat de sub control. Si atunci a fost nevoie de crearea unei ideologii care sa contrabalanseze comunismul si anume fascismul. Si asa a pornit cel de-al doilea razboi mondial... Si cand si fascismul a început sa aiba derapaje i s-a opus o coalitie mondiala si pentru ca nu fusese înfrant comunismul "independent", a fost nevoie de un "razboi rece", care s-a încheiat asa cum stim cu totii, cu victoria "GRUPULUI", asupra copilului rebel - comunismul! Acum suntem în faza în care "GRUPUL" se concentreaza asupra unei noi strategii de putere si anume "GLOBALIZAREA" (n.r. - de retinut ca aceasta afirmatie era in anul 2000).
Au fost create organisme la nivel global în sprijinul acestui concept: NATO, G8, G20, FMI, Banca Mondiala, BERD, Comunitatea Europeana etc... Trebuie sa recunoastem ca acest "GRUP" a avut un rol foarte important în mentinerea unui echilibru strategic la nivel mondial. În perioada dominatiei acestuia, nivelul de trai al populatiei a crescut în mod constant, nu peste tot e drept dar înca se mai lucreaza la acest lucru prin intermediul organismelor mondiale controlate de "GRUP". De asemenea, nivelul tehnologic a cunoscut un progres urias care nu ar fi fost posibil fara directionarea resurselor necesare în acest sens. "Drepturile omului" sunt impuse permanent pe ordin de zi a tuturor reuniunilor la nivel mondial, sau regional, acolo unde acestea nu sunt la înaltimea momentului. În general se impune o noua ordine mondiala, care încearca sa înlature haosul, anarhia si pericolele potentiale la nivel planetar... V-am spus ca este vorba despre persoane deosebit de inteligente.
E drept, uneori sunt mai rai cainii, ca stapanii, dar sunt sigur ca la momentul oportun, stapanii îsi vor pune cainii cu botul pe labe!..." Însa, Marius Tuca uimit de afirmatiile lui Anghel Rugina încearca sa afle daca acestuia nu îi este frica sa faca asemenea dezvaluiri. Replica renumitul economist a fost: "În primul rand, am o varsta: "mi-am trait traiul, mi-am mancat malaiul", si apoi sunt lucruri, repet, deja cunoscute, iar scopul pentru care am facut-o este de a limpezi cumva apele si de a potoli spiritele înfierbantate din Romania, care înca mai cred ca tot ceea ce zboara se mananca!..." Tuca insista: "si noi ce trebuie sa facem?". "aici am vrut sa ajungem cu discutia noastra!...
Pentru noi, important este sa ne facem viata frumoasa în jurul nostru. Sa lasam gandurile mari, la scara internationala, ca acolo jocurile sunt facute si echilibrele nu trebuiesc rupte! Nu avem nici informatiile, nici competenta, nici resursele si nici mijloacele necesare sa actionam la un nivel atat de înalt. Putem în schimb sa ne comportam civilizat, sa ne educam bine copiii, sa ne conservam si sa ne protejam mediul în care traim, sa ne respectam si sa ne ajutam, pe scurt: sa ne traim viata linistiti...", a avertizat nghel Rugina.
