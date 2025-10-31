Un cuplu din Gorj și-a vândut copilul pe 7.000 de euro ca să își cumpere mașină: DIICOT cere arest urgent

Un cuplu din Gorj și-a vândut copilul ca să își cumpere mașină. Pentru cei doi, viața micuțului a valorat fix 7.000 de euro, iar mama a acceptat să treacă numele celui care a plătit banii, pe certificatul de naștere, la rubrica tată.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Gorj, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, fals în declarații, participație improprie la fals intelectual, mărturie mincinoasă și instigare la trafic de minori și fals în declarații.

Pe baza probelor administrate s-a stabilit că, începând cu vara anului 2024, un bărbat, cercetat în cauză, de 21 de ani, ar fi transportat și adăpostit, în diverse locații, o femeie, cercetată și ea în cauză, de 18 ani, cu care se afla într-o relație de concubinaj de aproximativ 3 ani, obligând-o să practice prostituția în folosul lui material.

Ulterior, în cursul lunii august 2025, același bărbat ar fi determinat-o pe femeie, să îl transfere pe fiul lor minor, de 3 săptămâni, către un alt bărbatul, de 47 de ani, în schimbul sumei de 7.000 de euro. Femeia ar fi declarat, în fals, la oficiul stării civile că acesta din urmă este tatăl copilului, aspect consemnat în certificatului de naștere al minorului. Suma de bani obținută ar fi fost utilizată de cei doi concubini pentru achiziționarea unui autoturism.

La data de 28 august 2025, în urma unei înțelegeri prealabile cu persoanele, de 18 și 21 de ani (părinții minorului), bărbatul, de 47 de ani, s-ar fi deplasat în județul Cluj, la o societate notarială, unde ar fi declarat, în fals, că este tatăl copilului și ar fi fost împuternicit de către mama naturală, să depună actele necesare întocmirii pașaportului pentru minor și scoaterii acestuia din țară.

În acest context ar fi obținut două procuri notariale pe care, în luna septembrie 2025, le-ar fi prezentat la Instituția Prefectului Gorj - Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, unde, pe baza lor și a unui formular completat cu date nereale i-ar fi fost eliberat un pașaport simplu pentru minor.

În urma percheziției domiciliare efectuate la locuința bărbatului, de 47 de ani, de către polițiști, a fost găsit minorul, care a fost preluat în regim de urgență de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Gorj.

De asemenea, au fost descoperite și ridicate mai multe documente, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă relevante pentru cauză. La data de 30 octombrie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Gorj au dispus reținerea bărbatului, de 47 de ani. În cauză, a fost formulată propunerea de arestare preventivă în lipsă a celor doi concubini.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, ai Inspectoratului de Poliție Județean din Gorj, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu" din Gorj şi Grupării de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop" Cluj-Napoca.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.