Ce conține raportul 00778639 al DGIA care a declanșat anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate nu printr-un mecanism democratic intern, ci ca urmare a unei ingerințe externe fără precedent. România a fost tratată ca un stat vasal, pus în genunchi printr-un ordin venit de la Washington. Antony Blinken a transmis direct prin CIA către București: Călin Georgescu trebuia blocat cu orice preț.

Documentul oficial care a transformat acest ordin într-o decizie de stat a fost Raportul DGIA nr. 00778639 din 28.11.2024, prezentat de Cătălin Predoiu în CSAT. Pe baza acestui raport, Klaus Iohannis a impus Curții Constituționale anularea procesului electoral. În raportul Direcției Generale de Informații a Apărării (DGIA) s-a scris negru pe alb că o victorie a lui Călin Georgescu ar fi un „risc de securitate națională". Motivele invocate:

1. Pozițiile publice ale lui Călin Georgescu privind încheierea rapidă a conflictului din Ucraina „contravin angajamentelor României în cadrul NATO". Retragerea sprijinului militar și logistic pentru Kiev „creează o breșă strategică în flancul estic al Alianței" și ar vulnerabiliza România în fața „expansionismului Federației Ruse".

2. Subminarea parteneriatului strategic cu SUA și UE: O președinție Georgescu ar duce la „slăbirea ireversibilă a parteneriatului strategic cu Statele Unite", prin blocarea contractelor militare, energetice și de reconstrucție. Riscul ca România să fie „reclasificată ca stat nesigur pentru investiții occidentale", ceea ce ar afecta direct economia națională.

3. Risc de destabilizare internă: „polarizare socială și radicalizare" în cazul câștigării alegerilor de către Georgescu, cu referiri la manifestațiile de stradă pe care suveraniștii le-ar putea genera. „Izolarea internațională" va aduce sancțiuni sau blocaje europene, cu consecințe directe asupra populației, ceea ce ar putea genera „tensiuni interne greu de gestionat".

Raportul, făcut prin complicitatea directorului general al DGIA - general-maior Petru Băiceanu, a concluzionat fără echivoc: pentru menținerea „stabilității" și a „angajamentelor internaționale", trebuia invalidat procesul electoral și interzisă candidatura ulterioară a lui Călin Georgescu.

Totul s-a întâmplat într-un context internațional fragil: Donald Trump câștigase deja președinția SUA în noiembrie 2024, dar încă nu preluase mandatul, iar administrația Biden - aflată pe picior de plecare și dominată de rețeaua Soros - încerca să dea ultima lovitură curentului suveranist în plină ascensiune. România devenise piesă strategică pe tabla marilor puteri, iar un suveranist declarat la Cotroceni era considerat de neacceptat. Georgescu ar fi consolidat axa regională suveranistă (România-Ungaria-Slovacia), riscând un efect de domino în alte state UE. Mai mult, programul său de independență economică și control asupra resurselor naturale lovea direct interesele marilor corporații europene și americane.

În mod semnificativ, niciun alt serviciu românesc - SRI, SIE, STS - nu a constatat vreo ingerință în procesul electoral. CCR validase primul tur, dar după intervenția lui Iohannis - care a transmis direct președintelui CCR, Marian Enache, că unica soluție era eliminarea lui Georgescu - Curtea și-a călcat propria decizie și a anulat turul 1 pe care îl validase și apoi a întrerupt, fapt fără precedent la nivel mondial, procesul electoral (turul 2) în timpul desfășurării lui.

Prin urmare, lovitura de stat din România a fost dată de administrația Biden, prin CIA. Trump va folosi acest pretext ca să reformeze serviciile secrete. Va fi sprijinit Călin Georgescu?

Lovitura de stat a fost dublată de presiunea Parisului. Rămasă fără coloniile africane, Franța își apără acum cu disperare accesul la resursele României: gaze, uraniu, cupru. Macron, prin agenții secreți, prin comisarul european Thierry Breton și ambasadorul Franței la București, a făcut presiuni directe asupra CCR și asupra Guvernului.

Guvernul Ciolacu și Klaus Iohannis au acceptat să joace rolul de executanți. Bruxelles-ul le-a ținut spatele și a girat toată operațiunea, iar propaganda UE s-a pus imediat în slujba mafiei PSD-PNL. Acțiunile în justiție ale echipei de avocați ai lui Georgescu au fost respinse pe bandă rulantă.

Modelul a fost identic cu cel aplicat în SUA în 2016, când clanul Obama-Clinton-Biden a fabricat acuzația de „ingerință rusească" pentru a-l compromite pe Trump. Astăzi, administrația Trump redeschide anchetele privind acele fraude și anchetează inclusiv cazul României. În rapoartele oficiale ale Departamentului de Stat se recunoaște că nu au existat ingerințe rusești nici în SUA, nici în România.

