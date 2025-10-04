Ce conține raportul 00778639 al DGIA care a declanșat anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Postat la: 04.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate nu printr-un mecanism democratic intern, ci ca urmare a unei ingerințe externe fără precedent. România a fost tratată ca un stat vasal, pus în genunchi printr-un ordin venit de la Washington. Antony Blinken a transmis direct prin CIA către București: Călin Georgescu trebuia blocat cu orice preț.
Documentul oficial care a transformat acest ordin într-o decizie de stat a fost Raportul DGIA nr. 00778639 din 28.11.2024, prezentat de Cătălin Predoiu în CSAT. Pe baza acestui raport, Klaus Iohannis a impus Curții Constituționale anularea procesului electoral. În raportul Direcției Generale de Informații a Apărării (DGIA) s-a scris negru pe alb că o victorie a lui Călin Georgescu ar fi un „risc de securitate națională". Motivele invocate:
1. Pozițiile publice ale lui Călin Georgescu privind încheierea rapidă a conflictului din Ucraina „contravin angajamentelor României în cadrul NATO". Retragerea sprijinului militar și logistic pentru Kiev „creează o breșă strategică în flancul estic al Alianței" și ar vulnerabiliza România în fața „expansionismului Federației Ruse".
2. Subminarea parteneriatului strategic cu SUA și UE: O președinție Georgescu ar duce la „slăbirea ireversibilă a parteneriatului strategic cu Statele Unite", prin blocarea contractelor militare, energetice și de reconstrucție. Riscul ca România să fie „reclasificată ca stat nesigur pentru investiții occidentale", ceea ce ar afecta direct economia națională.
3. Risc de destabilizare internă: „polarizare socială și radicalizare" în cazul câștigării alegerilor de către Georgescu, cu referiri la manifestațiile de stradă pe care suveraniștii le-ar putea genera. „Izolarea internațională" va aduce sancțiuni sau blocaje europene, cu consecințe directe asupra populației, ceea ce ar putea genera „tensiuni interne greu de gestionat".
Raportul, făcut prin complicitatea directorului general al DGIA - general-maior Petru Băiceanu, a concluzionat fără echivoc: pentru menținerea „stabilității" și a „angajamentelor internaționale", trebuia invalidat procesul electoral și interzisă candidatura ulterioară a lui Călin Georgescu.
Totul s-a întâmplat într-un context internațional fragil: Donald Trump câștigase deja președinția SUA în noiembrie 2024, dar încă nu preluase mandatul, iar administrația Biden - aflată pe picior de plecare și dominată de rețeaua Soros - încerca să dea ultima lovitură curentului suveranist în plină ascensiune. România devenise piesă strategică pe tabla marilor puteri, iar un suveranist declarat la Cotroceni era considerat de neacceptat. Georgescu ar fi consolidat axa regională suveranistă (România-Ungaria-Slovacia), riscând un efect de domino în alte state UE. Mai mult, programul său de independență economică și control asupra resurselor naturale lovea direct interesele marilor corporații europene și americane.
În mod semnificativ, niciun alt serviciu românesc - SRI, SIE, STS - nu a constatat vreo ingerință în procesul electoral. CCR validase primul tur, dar după intervenția lui Iohannis - care a transmis direct președintelui CCR, Marian Enache, că unica soluție era eliminarea lui Georgescu - Curtea și-a călcat propria decizie și a anulat turul 1 pe care îl validase și apoi a întrerupt, fapt fără precedent la nivel mondial, procesul electoral (turul 2) în timpul desfășurării lui.
Prin urmare, lovitura de stat din România a fost dată de administrația Biden, prin CIA. Trump va folosi acest pretext ca să reformeze serviciile secrete. Va fi sprijinit Călin Georgescu?
Lovitura de stat a fost dublată de presiunea Parisului. Rămasă fără coloniile africane, Franța își apără acum cu disperare accesul la resursele României: gaze, uraniu, cupru. Macron, prin agenții secreți, prin comisarul european Thierry Breton și ambasadorul Franței la București, a făcut presiuni directe asupra CCR și asupra Guvernului.
Guvernul Ciolacu și Klaus Iohannis au acceptat să joace rolul de executanți. Bruxelles-ul le-a ținut spatele și a girat toată operațiunea, iar propaganda UE s-a pus imediat în slujba mafiei PSD-PNL. Acțiunile în justiție ale echipei de avocați ai lui Georgescu au fost respinse pe bandă rulantă.
Modelul a fost identic cu cel aplicat în SUA în 2016, când clanul Obama-Clinton-Biden a fabricat acuzația de „ingerință rusească" pentru a-l compromite pe Trump. Astăzi, administrația Trump redeschide anchetele privind acele fraude și anchetează inclusiv cazul României. În rapoartele oficiale ale Departamentului de Stat se recunoaște că nu au existat ingerințe rusești nici în SUA, nici în România.
sursa: ortodox.info
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Noul șef al vămilor din România a fost urmărit 9 ani într-un dosar penal. A scăpat de acuzații la unitatea de elita a DNA
Bogdan Alexandru Balan, noul șef al Autoritații Vamale Romane, a fost urmarit penal de DNA pentru abuz in serviciu și fa ...
-
Cum funcționează sistemul de subvenții al Ungariei în Transilvania de aproape 3 miliarde de euro: structuri religioase, fundații apropiate de UDMR și presa loială lui Viktor Orban
Fondurile publice de la guvernul Ungariei se revarsa in Transilvania de peste un deceniu, iar prima cercetare independen ...
-
Nume de cod "Mioara": Colaboratorul anchetatorilor EPPO pus pe urmele "Regelui ciobanilor" - interceptat după ce aflase de ancheta privind terenurile
Dumitru Andresoi, denumit in breasla drept „regele ciobanilor", pentru ca este considerat ca fiind cel mai instari ...
-
Statul român le face cadou americanilor resursele românești de magneziu considerate cele mai bogate din Europa!
Compania Verde Magnesium SRL a primit o licența in acest sens, de la Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, in decem ...
-
Big Pharma nu se mai satura: Noile reglementari privind hipertensiunea arterială transforma peste noapte un miliard de oameni sanatosi in bolnavi cronici pe pastile
Asociatia Americana a Inimii (American Heart Association - AHA), cel mai puternic organism din SUA pentru reglementari m ...
-
Premieră în politica românească - ordin de protecție cerut de primar împotriva unui consilier local la Argeș
Zilele trecute, la Judecatoria Campulung, s-a inregistrat o premiera in politica argeșeana. Protagoniștii, primarul PNL ...
-
Dezvăluiri din culisele războiului din Ucraina. Cum ar fi ajutat serviciile secrete americane Kievul să se pregătească înainte de invazia rusă din februarie 2022
O carte de investigație, al carei autor nu a fost inca dezvaluit, arata cum CIA ar fi ajutat Ucraina sa se pregateasca i ...
-
Urmează 10 ani apocaliptici: Raportul Vanguard pentru piețele financiare aduce o perspectivă sumbră asupra economiei mondiale
Raportul Vanguard si perspectivele pentru urmatorii 10 ani: Un tabel compara intervalele de randament previzionate și vo ...
-
FDA a declanșat o anchetă privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor mARN împotriva COVID-19
Administrația pentru Alimente și Medicamente a SUA (FDA) lanseaza o ancheta privind contaminarea cu ADN a vaccinurilor i ...
-
Când taică-su era pe patul de moarte, Putin i-a făcut o promisiune. Azi, lumea plătește prețul acelor vorbe
Razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina ar putea avea radacini personale, susțin doi jurnaliști ruși de investig ...
-
Suveica lui Ilie Bolojan pentru câțiva jucători de pe piața energetică din România. Cine sunt fericiții care nu vor mai plăti impozit pe cifra de afaceri
Guvernul discuta o ordonanța de urgența ce ar putea excepta de la plata impozitului pe cifra de afaceri companiile care ...
-
Ei, uite, d-aia s-a dus Trump la Londra! Guvernul britanic semnează un acord militar în valoare de miliarde de dolari cu Palantir-ul lui Peter Thiel
În timpul recentei vizite a președintelui Trump in Marea Britanie, Regatul Unit a semnat un acord in valoare de 1 ...
-
Dezvăluire cutremurătoare a unui analist de top din industria asigurărilor: 5000 de americani sunt uciși săptămânal de serurile mARN Covid
Unul dintre cei mai importanți analiști de date din lume a dezvaluit ca industria asigurarilor depisteaza in prezent pan ...
-
Procurorul-general al Rusiei a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului
Fundația Anticorupție (FBK), organizație fondata de Alexei Navalnii și condusa acum de foștii sai colaboratori, a public ...
-
Pământul României pleacă la export cu vaporul. Argila din Mircea Vodă, exportată în Spania sub ochii autorităților
Un perimetru de 11 hectare s-a transformat, in timp, intr-o exploatare de zeci de hectare, cu argila luata din Romania ș ...
-
Noi dezvăluiri șocante: Cum au încasat 13 directori Romsilva bonusuri de pensionare de un milion de euro, în ultimii 2 ani
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a dezvaluit vineri, 5 septembrie, ca 13 directori din cadrul Romsilva au incasat, doa ...
-
În buricul Clujului: Nașul și cu finul au pus mâna pe un club sindical de un milion de euro
În perioada postdecembrista s-a produs un mare jaf și cu patrimoniul organizațiilor cooperatiste și sindicale, car ...
-
Ursula a băgat un fake news cu privire la bruiajul avionului de către ruși: Datele spun altceva - Flight Radar ridică serioase semne de întrebare
La nivelul Comisiei Europene s-a explicat faptul ca avionul Ursulei von der Leyen a fost bruiat de catre sistemele ruseș ...
-
Vacanță sex-inclusive pentru funcționarii primăriei: 7 nopți la Miami, mascate drept studiu despre sărăcie
În timp ce premierul Romaniei cere austeritate și limitarea deplasarilor externe, la Baia Mare banii publici se to ...
-
Tulsi Gabbard acuzată că dinamitează celebra rețea Five Eyes: Serviciile secrete din Europa funcționează în orb
Directoarea serviciilor secrete naționale americane, Tulsi Gabbard, este acuzata ca nu vrea sa impartașeasca informațiil ...
-
Adriean Videanu primește ajutor de la Guvern de peste 26 de milioane de euro ca sa resusciteze fabrica familiei
Fostul primar al Capitalei, Adriean Videanu, vrea sa deschida o fabrica de reciclare a deșeurilor pe fosta platforma Mar ...
-
Gata, s-a aflat! Un fost analist al CIA oferă date care pun într-o altă perspectivă așa-zisa Revoluție din România din decembrie 1989
Un fost analist al serviciilor de informații CIA, Richard Andrew Hall, a declarat pentru BIRN ca testamentul lui Ion Ili ...
-
Cum acționa deputatul AUR acuzat că lua casele bătrânilor: „Of, Doamne, nu îmi mai trebuie moși și babe!"
Noi stenograme au aparut in dosarul „Fabrica de moșteniri" in care Vlad Virgil, consilier local AUR in cadrul Cons ...
-
Cu cât mai multe doze de vaccin anti-Covid cu atât mortalitatea e mai mare: datele de la 18 milioane de japonezi demonstreaza excesul de morti subite legate de serul mARN
Persoanele care au primit vaccinurile Covid-19 au avut un risc semnificativ mai mare de deces in primul an dupa vaccinar ...
-
Grav de tot: IA de la Meta rescrie istoria Romaniei. Un cercetător: "O formă toxică. Colectează analfabeți transformați în mase ușor de manevrat"
Radu Oltean, artist si cercetator specializat pe ilustrația reconstitutiva istorica si arheologica, incearca de cateva l ...
-
Prins de paparazzi in Herăstrău: Călin Georgescu la discuții cu un personaj controversat despre care a negat ca-l cunoaște
Imagini surprinse de paparazzi dezvaluie o legatura pe care niciunul dintre cei implicați nu a recunoscut-o pana acum: f ...
-
Ca sa protejeze nume grele din dosar, cazul Epstein e ținut sub cheie: Un judecător federal respinge cererea lui Donald Trump cu privire la publicarea documentelor
Un judecator federal american a respins miercuri cererea guvernului lui Donald Trump de a ridica secretul judiciar asupr ...
-
Dosar secret privind lovitura de stat din 6 decembrie 2024 din România - care indică direct foști oficiali: Iohannis, Ciolacu, Odobescu
O dezvaluire șocanta se contureaza la Washington. Potrivit unei surse de nivel inalt din cadrul administrației Trump, di ...
-
Regimul neo-marxist de la Bucuresti introduce controlul total asupra mobilitatii cetatenilor care vor mai si plati pentru a fi urmariti non-stop!
Pentru cine nu credea pana acum si-si inchipuia ca in Romanie e o mare democratie europeana, credem ca dupa ce va citi c ...
-
Bill Gates a dat undă verde pentru a pulveriza în secret ADN sintetic pe produsele alimentare din fermele sale
Bill Gates, prin sprijinul acordat companiei Flagship Pioneering, a dat unda verde pentru a pulveriza in secret ARN sint ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu