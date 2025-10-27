Nu ne-am lecuit de la vaccinuri: Comisia Europeană vrea ca țările UE să împrumute împreună zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei

Comisia Europeană (CE) va propune ca țările UE să împrumute împreună zeci de miliarde de euro pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei, pentru a evita utilizarea activelor rusești blocate în aceste scopuri, a relatat luni Politico. Exact asa s-a intamplat cu vaccinurile Covid, cand UE a contractat sute de milioane de vaccinuri, la comun, pentru statele comunitare, care apoi au fost bune de plata.

„Liderii UE ar putea fi chemați să își combine datoriile în valoare de zeci de miliarde de euro ca parte a unui «Plan B» de sprijinire a Ucrainei, după ce Belgia a respins planurile de a utiliza activele rusești înghețate ca ajutor financiar pentru Kiev", au declarat publicația citând trei diplomați europeni.

Se așteaptă ca acest plan să fie inclus în documentul pe care CE îl va prezenta statelor membre ale UE în următoarele săptămâni. Comisia Europeană va prezenta, de asemenea, un plan revizuit pentru utilizarea activelor rusești înghețate și o a treia opțiune: refuzul sprijinului financiar acordat Ucrainei. Diplomații notează că doar Ungaria poate susține această a treia opțiune.

Conform publicației, mai mulți lideri europeni au propus un acord de împrumut comun în timpul unui summit UE de săptămâna trecută, după ce a devenit clar că Belgia încă se teme de potențialele consecințe ale utilizării activelor rusești. Politico ne reamintește că multe țări europene sunt deja îndatorate și, prin urmare, ar prefera să utilizeze activele înghețate ale Rusiei.

Anterior, s-a relatat că Comisia Europeană are în vedere utilizarea a aproximativ 170 de miliarde de euro din active rusești blocate, deținute în prezent la depozitarul financiar Euroclear din Bruxelles. Se anticipează că 140 de miliarde de euro din aceste fonduri ar putea fi folosite pentru un „împrumut reparatoriu" către Ucraina.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever și-a exprimat îngrijorarea cu privire la astfel de planuri. El a declarat că planul Comisiei Europene de a utiliza active rusești înghețate echivalează, în esență, cu o confiscare. De Wever a cerut mai multe garanții din partea UE pentru țara sa, invocând potențialele consecințe juridice ale unei astfel de mișcări.