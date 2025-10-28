Cristela Georgescu ar fi încasat zeci de mii de lei de la o societate implicată în tranzacții cu firma unui fost agent KGB din Tiraspol
Postat la: 28.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, este menționată într-un raport al ANAF privind posibile tranzacții suspecte. Potrivit unei investigații, aceasta ar fi încasat suma de 40.000 de lei de la o societate aflată în insolvență, fără să prezinte dovezi privind serviciile prestate.
Banii ar fi fost virați printr-un contract de prestări servicii încheiat între firma Marsala Koncept SRL, cu sediul în Portul Constanța, și PFA-ul Cristelei Georgescu. Conform raportului întocmit de administratorul judiciar al companiei, tranzacția ridică semne de întrebare, deoarece nu ar exista documente care să ateste activitatea pentru care a fost făcută plata, conform Fanatik. Marsala Koncept SRL a fost controlată până în 2023 de Osman Elbis și Ionel Rusen, fiecare cu câte 50% din părțile sociale.
Numele lui Ionel Rusen apare și într-un dosar DIICOT, alături de Călin Georgescu. Cei doi sunt acuzați de un om de afaceri din Buzău că l-ar fi prejudiciat cu un milion de euro. Tot Rusen a fost acuzat și de milionarul Ioan Niculae că l-ar fi păgubit cu 500.000 de euro, sesizare ajunsă de asemenea la DIICOT. Firma care i-ar fi făcut plata Cristelei Georgescu a fost implicată în trecut într-un scandal de amploare, după ce în 2022 a exportat peste 3.000 de tone de motorină către compania Sheriff din Tiraspol, situată în regiunea separatistă transnistreană, controlată de facto de Moscova. Sheriff este deținută de fostul agent KGB Victor Gușan, considerat un apropiat al Kremlinului.
Deși Marsala Koncept raporta în 2022 o cifră de afaceri de peste 160 de milioane de lei, în doar doi ani cifra a scăzut drastic, cu datorii care depășesc 25 de milioane de lei. Administratorul judiciar susține că societatea ar fi fost „condusă prin deturnări contractuale, împrumuturi nerecuperabile și plăți nejustificate pentru servicii care nu au fost realizate". În acest context, contractul cu PFA-ul Cristelei Georgescu este menționat în raport ca suspect, fiind posibil un contract fictiv, potrivit concluziilor preliminare. Pe lângă PFA, Cristela Georgescu deține și firma Cristela Georgescu Education SRL, prin care desfășoară activități educaționale. Societatea, înființată la finalul lui 2023, are un singur angajat, iar în anul 2024 a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 250.000 de lei și un profit net de 25.727 de lei. Detaliile financiare ale PFA-ului său nu sunt însă publice.
