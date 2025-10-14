CNI a cheltuit peste 66.000 de euro pe parfumarea birourilor, ca să combată mirosurile venite dinspre toalete
Postat la: 14.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Într-o perioadă în care instituțiile publice reclamă lipsa resurselor pentru investiții esențiale, Compania Națională de Investiții (CNI) a alocat, din 2022 până în prezent, peste 66.000 de euro pentru servicii de parfumare și „ambientare" a sediului său central din București. Contractele, atribuite prin încredințare directă, includ închirierea de aparate speciale și livrarea de uleiuri esențiale, în condițiile în care instituția consideră că această soluție „optimizează costurile".
CNI, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării și responsabilă cu implementarea marilor proiecte publice, a început să apeleze la servicii de parfumare în 2022. Primele două contracte, în valoare de 63.900 lei pe an (aprox. 12.900 euro), au asigurat 30 de aparate de parfumare, printre care două panouri electronice Art Scent de 43 inch cu difuzor de parfum integrat. Aparatele au fost instalate în sediul din strada Povernei, unde compania are de odorizat 50 de birouri și 16 grupuri sanitare.
„Începând cu anul 2022, serviciile au fost implementate experimental, pe o suprafață redusă. Ulterior, aria de implementare a fost extinsă treptat, până la acoperirea integrală a spațiilor instituției", a precizat CNI. În 2023, compania a extins serviciile, ajungând la 40 de aparate. Cheltuiala a crescut astfel la 83.600 lei (circa 17.000 euro). Anul următor, factura a urcat la 91.200 lei (18.351 euro), în creștere cu 9,1% față de 2023. În 2025, nivelul a rămas identic, ajustat la curs: 91.200 lei (18.338 euro). În total, în patru ani, CNI a plătit 329.900 lei, echivalentul a 66.600 euro, pentru aceste servicii.
Serviciile de „ambientare și odorizare" sunt livrate de compania MCM Creative Complex SRL, deținută de antreprenorul Cosmin Dragoș Boncea. Pe site-ul firmei sunt prezentate drept clienți cluburi și centre sportive de lux precum Stejarii Country Club, Pescariu Sport & Spa sau Wellness Club by Greenfield. Întrebat în septembrie 2025 de SpotMedia cum a obținut contractele cu instituții publice, Boncea a precizat că acestea nu reprezintă principalii săi clienți și că nu beneficiază de relații privilegiate: „Nu primesc încredințări directe pentru că aș cunoaște pe cineva din instituții."
Întrebată de ce a alocat fonduri publice pentru servicii folosite în mod obișnuit în spații exclusiviste, instituția a invocat nevoia de a crea un mediu de lucru „modern și agreabil": „Principalul obiectiv a fost asigurarea unui mediu de lucru modern, agreabil și adaptat nevoilor instituției, atât pentru angajați, cât și pentru vizitatori. (...) Serviciile de ambientare au fost introduse pentru a remedia disconfortul olfactiv generat de amplasarea unor birouri lângă grupurile sanitare."
CNI a explicat și de ce a ales varianta de închiriere a aparatelor: „Soluția aleasă a permis optimizarea costurilor. Dispozitivele de odorizare sunt puse la dispoziție în regim de custodie, fără a fi necesară achiziția acestora. În regie proprie, costurile totale ar fi fost mai ridicate." Deși nu există rapoarte oficiale care să arate impactul acestor servicii, instituția susține că rezultatele sunt vizibile: „Salariații nu au mai sesizat mirosurile neplăcute din zona grupurilor sanitare, iar numeroși vizitatori au remarcat pozitiv atmosfera generală și mirosul plăcut din spațiile administrative."
CNI anunță că va continua serviciile „în funcție de disponibilitatea bugetară", cu mențiunea că o achiziție directă de aparate și consumabile ar fi, în opinia sa, mai scumpă. În 2024, Compania Națională de Investiții a raportat un profit de 213,3 milioane lei. Astfel, resursele financiare nu lipsesc, iar serviciile de parfumare vor putea fi cel mai probabil menținute și în anii următori, chiar dacă pentru mulți contribuabili acestea pot părea o risipă de bani publici.
