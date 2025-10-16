Serviciile secrete ucrainene au folosit acte „false" pentru înlăturarea unui adversar al lui Zelenski
Postat la: 16.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Volodimir Zelenski i-a retras cetăţenia lui Ghennadi Truhanov, cel care a fost primarul Odesei de peste 10 ani, spunând că acesta deţine un paşaport rusesc. Truhanov neagă acuzaţia, intenţionează să atace în justiţie decizia lui Zelenski şi se agaţă de postul de primar.
Bazele de date confirmă că primarul din Odesa, Hennadi Trukhanov, este cetățean rus, dar presupusul său pașaport rusesc publicat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) este fals, dezvăluie publicația Insider, o publicație rusă de jurnalism de investigație (subiectul a fost relatat de numeroase publicații online din Ucraina, și nu numai). SBU nu a răspuns la o solicitare de comentarii
SBU din Ucraina a publicat copii ale documentelor care au devenit baza pentru privarea cetățeniei primarului din Odesa, Ghenadi Truhanov. Printre acestea se numără o copie a unui document de la serviciul rus de migrație, care confirmă că Truhanov are cetățenie rusă, precum și alte două documente: o copie a pașaportului său; un extras din registrul electronic al serviciului de migrație din Crimeea, care atestă că acest pașaport îi aparține lui Truhanov.
După cum a aflat The Insider, conform bazelor de date rusești, Truhanov avea un pașaport rusesc, sau mai bine zis, chiar două: primul, al cărui număr începe cu 4604, este listat ca fiind emis pe 15 aprilie 2003 și apoi pierdut; iar al doilea, al cărui număr începe cu cifrele 4611, a fost emis pe 24 martie 2011 de către Direcția Principală a Ministerului Afacerilor Interne pentru regiunea Moscovei "în locul celui pierdut". Cererea pentru acest pașaport, de asemenea la dispoziția The Insider, în care se precizează motivul: „datorită împlinirii vârstei de 45 de ani".
Potrivit SBU, în 2017, reprezentanții primarului au făcut apel la autoritățile ruse, iar o instanță din regiunea Moscovei a anulat valabilitatea pașaportului său intern al Federației Ruse. Cu toate acestea, o copie a pașaportului, care a fost publicată de SBU, este un fals evident, scrie The Insider.
Din numărul documentului rezultă că a fost emis pe 2 noiembrie 2010 (deci nu în decembrie 2015) - și într-adevăr, un pașaport cu acest număr a fost emis în această zi, dar unei persoane complet diferite - o rusoaică pe nume Tatiana, care apoi a călătorit cu succes cu acest pașaport. Cei care ar fi comis falsul au „uitat" chiar că numele Gennady este, de asemenea, transliterat cu două „n", însă cu litere latine.
Judecând după datele de trecere a frontierei, Truhanov nu a mai fost în Rusia de la începutul războiului în 2014 (cel puțin sub propriul nume) și nu există dovezi că ar avea vreun pașaport rusesc actual.
Probabil, dacă Truhanov ar fi decis să vină în Rusia după 2014, ar fi putut avea probleme acolo: potrivit bazelor de date rusești, serviciile speciale ruse erau interesate de Truhanov din cauza "implicării sale în dezvoltarea evenimentelor ucrainene din 2013-2014" (orice ar însemna asta).
Truhanov, care a condamnat în mod repetat Rusia pentru atacurile asupra Odesei, era primar din 2014 în acest oraş-port cu peste 1 milion de locuitori şi de importanţă strategică. Criticii lui Zelenski îl acuză pe acesta că înlocuieşte tot mai mult oficiali aleşi cu administraţii militare conduse de apropiaţi de-ai săi.
Din cauza legii marţiale în vigoare, alegerile locale ce ar fi trebuit să aibă loc la sfârşitul lui octombrie au fost anulate de parlament, care a prelungit mandatele tuturor reprezentanţilor locali până la sfârşitul războiului.
Volodmir Zelenski este acuzat de mai mult timp de tendinţe autoritare, inclusiv de către primarul Kievului, Vitali Kliciko. În ultimele zile, tensiunile dintre Kliciko şi Timur Tkacenko, administratorul militar numit de preşedinte, au izbucnit public. Zelenski l-a criticat recent pe Kliciko pentru penele de curent electric provocate de atacurile ruseşti cu drone.
